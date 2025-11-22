«Llegar a Granada fue, es y será uno de los momentos más bellos de mi vida»

Jihan y José E. Cabrero, en el escenario de La Tertulia, durante el quinto Suena Granada.

«¿Subes, mamá?». Esa fue la última pregunta que se escuchó en La Tertulia. La pronunció Jihan, una cantante que lo dejó todo por amor al flamenco y al Sacromonte, donde ha vuelta a nacer de tantas maneras. Mihaiela, su madre, se acercó temblorosa y con los ojos brillosos. «Es la primera vez que canto con mi hija en un escenario», dijo con sonrisa tierna. Las dos lloraron antes de entonar una hermosa e inolvidable melodía.

El emocionante viaje de Jihan protagoniza el quinto episodio de 'Suena Granada', la serie de entrevistas impulsadas por Fundación Unicaja que buscan llevar el arte en todas sus disciplinas a las calles de una ciudad, la nuestra, que aspira a ser Capital Cultural de Europa en 2031.

–¿A qué suena Granada?

–A mí me suena a arte, mestizaje y reivindicación. Granada es como un abrazo. Cuando llegué aquí, me enamoré perdidamente de Granada, de su gente, de la cultura, la gastronomía, el arte... Y del Sacromonte, que es mi hogar. Es como si hubiera nacido allí.

–¿Algún sonido real?

–La voz de Enrique Morente, por ejemplo, que lo tenemos aquí tan presente. Creo que Granada tiene un eco de muchas culturas y que ese mestizaje representa muy bien lo que es España.

–Siempre habla de «la pureza del mestizaje», que me parece una contradicción muy bonita.

–Totalmente. El flamenco, por ejemplo, creo que es la representación más grande de mestizaje que existe en el arte.

–Usted canta, compone, produce, baila...

–Bailar, todavía no (ríe). Es que es duro, quizás para otra vida. Me encantaría, me haría muy feliz.

–¿Quién sabe?

–Pues sí, quién sabe. La vida es larga, aún estoy viva.

–Entonces, ¿cómo se define?

–Me defino como artista multidisciplinar. Canto, produzco, escribo, dirijo piezas audiovisuales... Y también tengo otro trabajo que no tiene nada que ver con la música.

–¿Cuál?

–Soy directora de ventas de una empresa de Londres que se dedica a vender dátiles al por mayor.

–Eso sí que ha sido una sorpresa.

–(Ríe) Yo soy muy de sorpresas. Mira, yo lo dejé absolutamente todo por la música. Cuando digo todo, es todo. Tenía un trabajo en Valencia y una relación muy tóxica que no me hacía feliz. El flamenco me dio la fuerza para tomar la decisión, para cambiar mi vida. Llevaba diez años diciendo: algún día me despertaré, sentiré que esta no es mi vida y lo dejaré todo por la música. Y así fue. Eso hice.

–¿Y se marchó?

–Empecé a viajar. No conocía ni a un solo músico. Tenía 26 años y de todos los lugares del mundo aterricé en Granada, en las cuevas del Sacromonte. Cuando llegué, Dios, me daban ganas de llorar de la emoción. ¿Cómo puede ser que un lugar te llene tanto el alma?

Ampliar Ambiente en La Tertulia, durante la charla con Jihan. PEPE MARÍN

–Pero, ¿por qué Granada?

–Por las redes sociales, benditas sean (ríe). Tienen cosas muy malas, pero a mí me trajeron aquí. Conecté con un guitarrista maravilloso, David Heredia, El Marqués, y me vine a conocerle. Venía para tres días y me quedé veintiuno. Teníamos el cachondeo ese de que a los veintiún días se crea el hábito, que lo mismo al final me quedaba. Y un día, con la vista de la Alhambra desde la cueva, pegué un suspiro y me dije: «no me quiero ir». Llegar a Granada fue, es y siempre será uno de los momentos más bellos de mi vida. Aquí me construí como artista, comencé una nueva vida y encontré a mi pareja, que es deLondres (ríe).

–Su vida es un viaje enorme.

–Mi madre es de Rumanía. Mi padre es sirio-libanés. Yo me crié en España, en Valencia. Pero vivimos un añito en Marbella, cuando yo tenía seis añitos, y ahí es donde empecé a cantar, donde me cautivó el flamenco. Esa es mi primera conexión con el arte, sin tener en cuenta a mi madre. Mi madre es la artista principal de la familia. Y está aquí: ¡Hola, mamá! Ella me canta desde que estaba en su vientre.

–¿Le sigue cantando?

–Sí. Pero ella lo que tiene que hacer es cantar en los escenarios conmigo, que nunca lo hemos hecho.

El vínculo «Este domingo, en La Platería, hacemos un festival a favor del pueblo gitano»

Ampliar La artista Jihan, en La Tertulia. PEPE MARÍN

Mihailea, su madre, le cantaba sobre todo música popular de los gitanos de Rumanía. Años más tarde, Jihan descubrió un vínculo en aquellas melodías y el flamenco, una conexión directa entre la música del este de Europa y las cuevas del Sacromonte.

–Estamos celebrando el año del pueblo gitano.

–Es un año histórico para el pueblo gitano y se habla muy poco.

–De eso trata su gran proyecto, 'Todos somos gitanos'.

–Es una trilogía que empecé hace años. La primera parte es un vídeo reivindicativo en contra de la discriminación hacia el pueblo gitano. La segunda es el 'Gelem, Gelem', el himno internacional del pueblo gitano. Y la tercera y última es 'Quién pudiera ser gitana', mi primer single, que también reivindica pero desde la alegría.

–Y ha montado un festival.

–Sí, este domingo 23 vamos a celebrar la primera edición de un festival benéfico a favor del pueblo gitano: 'Todos somos gitanos'. Es en La Peña La Platería, de 12.00 a 14.00 horas, con el apoyo de Cervezas Alhambra y con un elenco maravilloso: Julián Heredia y Ermanno Panta, Andariel Trío, Eloy Heredia, Guil Gani e Irene Ávila, Luzma Ruiz, Irene Párraga, Erika y Yuta, Andrea Ramírez, la tuna de Arquitectura... Todo lo que recaudemos irá destinado a dos asociaciones que trabajan con el pueblo gitano aquí, en Granada, Médicos del Mundo y Lestonnac.

–Granada aspira a ser Capital Cultural 2031.

–¡Sí! Lo estoy siguiendo muy de cerca. Mira, España es toda bella, pero, ya lo siento, como Granada ninguna. Granada es la capital idónea, te lo digo de corazón. Cuando gane, voy a organizar una fiesta en el Sacromonte. ¡Vamos, Granada!

–¿Y qué papel cree que juega el flamenco y la cultura gitana en la candidatura?

–El flamenco es muy importante y creo que deberíamos darle el lugar que le corresponde a cada pueblo, a cada cultura, con su aportación. Desde mi humilde opinión, el flamenco no es de nadie, pero sin la enorme aportación de los gitanos no sería tanto. Eso debe estar presente en la Capitalidad Cultural.

–Está preparando su primer álbum, ¿verdad?

–Sí. Será un viaje a través del tiempo, a mis vidas pasadas. Yo escribía poesía y cantaba con siete años. Eso era lo que quería hacer con mi vida, pero las cosas llegan cuando llegan. Y ahora me alegro, porque tengo la madurez necesaria para saber lo que quiero y lo que no. Todo pasa por algo.

–¿Hay nombre? ¿Cómo será?

–'Templos'. Hay una canción dedicada a mi niña. Hay un tema que fue el momento catarsis antes de dejarlo absolutamente todo, que es muy probable que lo publique como single. Y hay diferentes influencias géneros musicales y mucha reivindicación. Y eso es lo que te puedo contar por ahora.

Inmortales «Si tuviera que escoger entre absolutamente todo y mi hija, la escojo a ella»

Ampliar Jihan y su madre, Mihaiela, en el escenario de La Tertulia. J. E. C.

La Tertulia es un templo, un recuerdo compartido que forma parte de la historia emocional de Granada. Sus paredes están repletas de fotografías de leyendas inmortales, con la eterna presencia de Enrique Morente, que tantas veces cantó y jugó al ajedrez en aquellas mesas. Unos minutos antes del Suena Granada, Pablo, socio de La Tertulia, colgó una fotografía deJihan cerca de la barra. «Se lo había prometido y hoy era un buen día para cumplir», sonríe. Jihan organiza aquí, el segundo miércoles de cada mes, 'La tertulia de los inmortales', un foro de debate, música, cine, literatura...

–Mucha gente le conoció en Canal Sur, en 'Tierra de Talento', que llegó a la final. ¿Le han llamado de algún otro programa?

–Sí, me han contactado de varios programas. Lo que pasa es que no es mi hábitat. No me gusta la competencia ni los concursos...

–¿De qué programas?

–'La Voz', 'Got Talent' y otros. Pero no me veo allí. Hace años, cuando no conocía absolutamente a nadie dentro de la música, intenté presentarme a 'Operación Triunfo'. No me cogieron (ríe). Pero también te digo que iba rezando para que no me cogieran... Creo que a veces en esos reality shows se achica el arte de los artistas. Y yo tengo mi identidad muy clara.

–¿Cuál es su gran sueño?

–Ser inmortal (ríe). Quiero decir, ser inmortal, yo creo, es dejar algo en este mundo para que te recuerden. Con que te recuerde una persona por algo bueno que hiciste, ya no habrás muerto, seguirás vivo y serás inmortal. Espero dejar una huella en alguien.

–Ha sido madre.

–He sido madre. Parí en el Sacromonte, en la casa. Me criticaron por eso bastante antes, durante y después de parir. Lo hice con mis matronas y mis doulas, tuve un acompañamiento maravilloso. En tres horas parí, fue de película.

–¿Ser madre le ha cambiado su forma de ser artista?

–Me da más fuerzas. Ahora entiendo eso que dicen de una razón para vivir, una razón para luchar, una razón para continuar cuando no puedes más. Para mí, esa razón razón siempre había sido el arte y mi familia. Pero ahora, si tuviera que escoger entre absolutamente todo y ella, la escojo a ella.

–Ya sabe que lo que le cante le puede cambiar la vida...

–(ríe) Yo intento no influenciar, pero es que viene conmigo a todos lados. Está aquí, creo (el padre alza al bebé entre el público y la pequeña sonríe al ver a su madre). ¡Ay, que te amo! ¡Mi vida entera!

–¿Canta algo para terminar?

–¡Claro!

–¿Invitamos a su madre?

–Me encantaría, ella es mi mayor inspiración. ¿Subes, mamá?

