Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Llega a la Chana la comedia teatral que revive aventuras con humor y un mensaje pacifista

El Teatro de la Chana José Tamayo acogerá el próximo días 9 de noviembre a las 19:00 horas el estreno de 'Piratas Ibéricos'

Ideal

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:15

Comenta

El Teatro de la Chana José Tamayo acogerá el próximo 9 de noviembre a las 19:00 horas el estreno de 'Piratas Ibéricos', la nueva comedia teatral del dramaturgo accitano Gabriel Gómez Medialdea. La obra propone un viaje entre la aventura y la reflexión, con un tono cómico y un mensaje pacifista que conectan de lleno con la actualidad social.

La historia se centra en el encuentro entre dos piratas de generaciones opuestas, interpretados por Genís Campillo y el propio Gabriel Medialdea, quienes encarnan a un capitán de la vieja escuela y a un joven rebelde con ideas renovadoras. Una combinación explosiva que garantiza risas para toda la familia, en una obra recomendada a partir de los 12 años.

Gabriel Medialdea, autor de 17 obras teatrales, ha desarrollado gran parte de su carrera en Madrid y actualmente tiene su sede en La Casona de la Luz en Guadix. Entre sus creaciones más celebradas destacan 'Emprendedoras', 'Maestro - The Gurú Master', 'Cavernícolas Ilustrados' y 'Manchimón y el Cascamorras'.

El estreno de esta obra también servirá como homenaje al polifacético artista ceutí afincado en Granada Benito Lamenca, así como a productos ibéricos emblemáticos como los vinos de Bodegas Toral y los frutos secos de El Elefante Rosa. Además, la obra incluirá un guiño a La Ciudad Accesible y al colectivo LGTBI, elementos recurrentes en la dramaturgia de Medialdea.

Gabriel Medialdea señala que 'Piratas Ibéricos' representa la culminación de su trayectoria teatral hasta la fecha, siendo su decimoséptima obra escrita para adultos. Define la pieza como un homenaje al imaginario de la infancia, lleno de aventuras y fantasía, pero también como una reflexión sobre la paz y la cultura en el contexto actual. En su opinión, la comedia es una herramienta poderosa para abordar temas profundos y provocar la reflexión del público mientras se divierte.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 Granada comprará un robot policial humanoide para controlar el tráfico
  5. 5 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  6. 6 El mítico hostal de Granada del que llovió dinero
  7. 7 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  8. 8 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  9. 9

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  10. 10 Los jugadores del Maracena, a por el trabajo de sus vidas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llega a la Chana la comedia teatral que revive aventuras con humor y un mensaje pacifista

Llega a la Chana la comedia teatral que revive aventuras con humor y un mensaje pacifista