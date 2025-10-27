Llega a la Chana la comedia teatral que revive aventuras con humor y un mensaje pacifista El Teatro de la Chana José Tamayo acogerá el próximo días 9 de noviembre a las 19:00 horas el estreno de 'Piratas Ibéricos'

Ideal Lunes, 27 de octubre 2025, 10:15 Comenta Compartir

El Teatro de la Chana José Tamayo acogerá el próximo 9 de noviembre a las 19:00 horas el estreno de 'Piratas Ibéricos', la nueva comedia teatral del dramaturgo accitano Gabriel Gómez Medialdea. La obra propone un viaje entre la aventura y la reflexión, con un tono cómico y un mensaje pacifista que conectan de lleno con la actualidad social.

La historia se centra en el encuentro entre dos piratas de generaciones opuestas, interpretados por Genís Campillo y el propio Gabriel Medialdea, quienes encarnan a un capitán de la vieja escuela y a un joven rebelde con ideas renovadoras. Una combinación explosiva que garantiza risas para toda la familia, en una obra recomendada a partir de los 12 años.

Gabriel Medialdea, autor de 17 obras teatrales, ha desarrollado gran parte de su carrera en Madrid y actualmente tiene su sede en La Casona de la Luz en Guadix. Entre sus creaciones más celebradas destacan 'Emprendedoras', 'Maestro - The Gurú Master', 'Cavernícolas Ilustrados' y 'Manchimón y el Cascamorras'.

El estreno de esta obra también servirá como homenaje al polifacético artista ceutí afincado en Granada Benito Lamenca, así como a productos ibéricos emblemáticos como los vinos de Bodegas Toral y los frutos secos de El Elefante Rosa. Además, la obra incluirá un guiño a La Ciudad Accesible y al colectivo LGTBI, elementos recurrentes en la dramaturgia de Medialdea.

Gabriel Medialdea señala que 'Piratas Ibéricos' representa la culminación de su trayectoria teatral hasta la fecha, siendo su decimoséptima obra escrita para adultos. Define la pieza como un homenaje al imaginario de la infancia, lleno de aventuras y fantasía, pero también como una reflexión sobre la paz y la cultura en el contexto actual. En su opinión, la comedia es una herramienta poderosa para abordar temas profundos y provocar la reflexión del público mientras se divierte.