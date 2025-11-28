La llave de la ilusión

Dentro de unos meses, en febrero, conmemoraremos los treinta años del Campeonato del Mundo de Esquí de SierraNevada, el mayor evento celebrado jamás en la ... provincia.Aquello fue fruto del consenso. Todos remaron –y con fuerza– en la misma dirección. En 2026 Granada estará nuevamente ante una gran oportunidad:albergar la Capitalidad Cultural de Europa en 2031. Y al igual que sucedió en 1996, Granada aborda la empresa desde el consenso. Todos a una. El mejor ejemplo de ello es la gran foto que ilustra esta crónica. Ahí pueden ver a un centenar de artistas dando la cara por la Capitalidad. Todos acudieron a la convocatoria de IDEAL y posaron en una performance que reproduce el emblema de la Candidatura, la llave, y que testimonia que, como dijo Homero hace 2.800 años, «la unión hace la fuerza».

La cuenta atrás ha comenzado. Queda un mes exacto para que expire el plazo de presentación de los proyectos con los que las once candidatas españolas aspiran a la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Una fecha cargada de simbolismo que el periódico subrayó este jueves con la celebración de un gran encuentro.

Ampliar Representantes de la cultura granadina e institucionales participan en la performance de la llave. Pepe Marín

Un centenar de creadores, agentes culturales y responsables institucionales se congregaron en el Centro Cultural CajaGranada, con el patrocinio de la Fundación CajaSol, para asistir a un coloquio entre el director de IDEAL, Quico Chirino, y los tres comisarios de Granada 2031, la ex rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda; el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; y el presidente de la Bolsa de Madrid, David Jiménez-Blanco. ¿El empeño? Analizar la faena realizada durante este año y, mirando al futuro, valorar estrategias para que el arte, en todas sus vertientes, se convierta en el gran motor de la transformación de Granada.

Quico Chirino reseñó, en primer lugar, que el éxito de la convocatoria de IDEAL es el perfecto ejemplo del «consenso social en torno a la Capitalidad», e instó a los políticos a ponerse al frente de este movimiento. «La Capitalidad –comentó el responsable de IDEAL– está superando el grado de autoestima de los granadinos, dejando atrás los momentos de la autocomplacencia». En este sentido, agregó que «las referencias del pasado son riquezas en el presente».

Ampliar Todos a una sosteniendo la llave de la ilusión. Pepe Marín

Descentralización

Pilar Aranda significó la relevancia de la senda que está recorriendo Granada y aseguró que, más allá de que se alcance la Capitalidad, ya se están logrando resultados como la descentralización de la cultura, la expansión por toda la provincia y el sentimiento de pertenencia. «Lo importante es el camino», aseveró. Aranda insistió en la necesidad de positivar los retos como la creación de empleo gracias a la cultura en un territorio con grandes tasas de paro.

«Espero que ganemos la Capitalidad, pero en caso de que no sea así ya disponemos de una hoja de ruta que habría que llevar a término» David Jiménez-Blanco Comisario Capital Cultural

Respecto a las intensas semanas que se avecinan, Aranda señaló que «ahora es el momento de perfilar todo lo que hay sobre la mesa», y ensalzó la gran labor realizada hasta ahora por la Candidatura. «Tras la tormenta de ideas, tenemos que definir y ajustar todo en función de una extensión que viene definida», reflexionó Aranda, quien advirtió de que Granada no tiene nada ganado por su monumentalidad, pero sí tiene mucho que decir en la sostenibilidad del patrimonio «como sello de calidad».

Respecto a las necesidades de los profesionales, Aranda abogó por que Granada preste todo tipo de asesoramiento para ayudar a quienes lo necesitan, partiendo de un carácter referencial en disciplinas como la música urbana o la literatura.

«Más allá de que logremos la Capitalidad, ya se están logrando objetivos como descentralizar la cultura o reforzar el sentimiento de pertenencia» Pilar Aranda Comisaria Capital Cultural

Preguntada sobre la posibilidad de no pasar la primera criba, Aranda puso en valor la hoja de ruta que estamos andando y de la que ya se están recogiendo algunos frutos. Por una parte, la puesta en marcha del Consorcio y el trabajo que se está realizando para la creación de una agenda única y para la coordinación de los diferentes festivales. «La cultura nos hace mejores y nos permite avanzar como sociedad», concluyó.

Optimismo

David Jiménez-Blanco se mostró optimista respecto a las posibilidades de Granada, que puede aportar prestigio a la propia Capitalidad. También dijo que Granada tiene que presentarse ante Europa como una tierra de oportunidades que acoja a los que quieren emprender. Y subrayó que una de las grandes bazas es la fusión de las cuatro culturas: cristianos, judíos, musulmanes y gitanos. «La ciudad de las cuatro culturas», afirmó.

En esta misma línea, Jiménez-Blanco apuntó que Granada, que representa la excelencia por la mezcla de universidad, arte, ciencia, pasado, presente y futuro, debe elevar el nivel de las infraestructuras. Y señaló que existe mucho margen de mejora en que los grandes niveles de creación productiva se equiparen con la renta per cápita de Granada, que sigue siendo de las más bajas de España.

También subrayó que no solo es importante que Granada esté dando personalidades como Sergio García, que ilustra las portadas de The New Yorker, o de María Pérez, doble campeona del mundo en Tokio, «sino que es igual de importante que se sepan que son de aquí».

«El éxito de esta convocatoria es el perfecto ejemplo del consenso social; los políticos deben estar detrás para ponerse delante» Quico Chirino Director de IDEAL

«Esperó que ganemos –opinó–, pero en el caso de que no sea así, ya disponemos de un plan estratégico que habría que llevarlo a término».Por último lanzó un mensaje con una potente carga emocional: «Hay que cambiar la mentalidad desde el entusiasmo;nadie prospera a rastras».

Entre los asistentes, representantes de todos los sectores culturales: teatro, música, cine, pintura, fotografía, escultura, música, arquitectura, artesanía… Hombres y mujeres que han testimoniado con su presencia que Granada 2031 no solo es una ilusión compartida, sino un revulsivo para que la industria de la creación genere empresas y puestos de trabajo. De ello habló la alcaldesa Marifrán Carazo, quien resaltó el compromiso generalizado desde la cooperación público y privada. También se congratuló de que ya se estén consiguiendo objetivos, como la potenciación de la oferta con eventos de primer nivel como la Bienal de Flamenco o la puesta en marcha de nuevas infraestructuras para la cultura.

Performance

Una vez concluido el diálogo, que tuvo lugar en el Teatro CajaGranada, el centenar de asistentes se dirigió al espectacular patio elíptico del edificio diseñado por Campo Baeza para participar en una gran performance colectiva en torno a la Capitalidad Cultural y hacer unas fotografías. Posteriormente se ofreció un cóctel donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de conversar de una forma más distendida.

La Candidatura de Granada ya ha anunciado que el 'bid book', el documento de sesenta páginas que recogerá todas las propuestas de Granada, se presentará en la primera quincena de diciembre. A falta de detalles de última hora, el texto ya está finalizado. Una vez presentado en el Ministerio de Cultura, organizador del concurso, el siguiente paso será la realización de un examen presencial en febrero ante el comité de doce expertos independientes que debe elegir la Capital Europea de la Cultura en 2031. Durará media hora –el tiempo estipulado por el Ministerio–. Granada proyectará una película de animación, 'Elvira', dirigida por el cineasta Manuel Sicilia. Después habrá varias intervenciones en inglés. Las 'notas' se sabrán en marzo. Entonces conoceremos si Granada ha pasado el primer corte.