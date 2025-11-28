Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Representantes de la cultura granadina e institucionales participan en la performance de la llave, símbolo de la Capitalidad, en el Centro Cultural CajaGranada.

La llave de la ilusión

IDEAL organiza un coloquio con los comisarios de la Candidatura a un mes de que expire el plazo para presentar el proyecto

Jorge Pastor

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:18

Dentro de unos meses, en febrero, conmemoraremos los treinta años del Campeonato del Mundo de Esquí de SierraNevada, el mayor evento celebrado jamás en la ... provincia.Aquello fue fruto del consenso. Todos remaron –y con fuerza– en la misma dirección. En 2026 Granada estará nuevamente ante una gran oportunidad:albergar la Capitalidad Cultural de Europa en 2031. Y al igual que sucedió en 1996, Granada aborda la empresa desde el consenso. Todos a una. El mejor ejemplo de ello es la gran foto que ilustra esta crónica. Ahí pueden ver a un centenar de artistas dando la cara por la Capitalidad. Todos acudieron a la convocatoria de IDEAL y posaron en una performance que reproduce el emblema de la Candidatura, la llave, y que testimonia que, como dijo Homero hace 2.800 años, «la unión hace la fuerza».

