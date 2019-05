La literatura ignorada y el balance de la Feria del Libro Nieves Muriel, Jairo García Jaramillo y Elena Medel, durante la presentación de la colección 'La mitad ignorada'. / J.A.M. Última jornada con el buen tiempo como protagonista. Los libreros empiezan a hacer cuentas. JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Lunes, 20 mayo 2019, 20:21

La jornada de clausura de la Feria del Libro albergó varios actos interesantes. El primero, por la mañana, fue la presentación de la colección de Cuadernos del Vigía, 'La mitad ignorada', y que en su primera tacada ha incluido obras de Carmen de Burgos, Concha Méndez, Elisabeth Mulder y Carmen Conde. Algunos de los títulos que ayer presentaron Jairo García Jaramillo, Elena Medel y Nieves Muriel están casi agotados, como aseguró a IDEAL el editor, Miguel Ángel Arcas. La colección está dando a conocer al gran público, si bien con tiradas pequeñas, la obra de una serie de mujeres que, en un mundo literario dominado por hombres, vieron preterido su talento incuestionable. Luego, por la tarde, destacó la presentación de la obra de Vanesa Monfort, 'El sueño de la crisálida', y la del poemario de Manuel Salinas, 'Inacabable alabanza'.

Entre los libreros, la última hora de la tarde fue la de empezar a desmontar las casetas. También la de hacer balance. Para Luis Cantero, de la madrileña Lorca Libros, ha sido una buena feria. Especialista en colecciones históricas de literatura, arte y cómic, ha comprobado que «los granadinos de entre 60 y 70 años han visto con alegría cómo personajes emblemáticos de su juventud pueden estar al alcance de su mano, y han sido sensibles a ese recuerdo».

El buen tiempo –excesivo– y el cambio de ubicación han sido, para otros libreros consultados por IDEAL, un factor negativo. «Entre semana, ha estado muy flojo, y el fin de semana pasado estuvo mal. Este, con la bajada de temperaturas, algo mejor», comentó María Mateos de Cómic Store. Más crítico se mostró Anxo do Rego, de Ediciones PG. «Hemos notado una bajada de ventas brutal, de casi un 40%. El traslado de la feria al mes de mayo no nos ha beneficiado». Entre los libros más vendidos, 'Los crímenes del agua' de Juan Torres Colomera. Finalmente, María José Porras, de Librería Picasso, también acusó un descenso en las ventas:«El calor y sobre todo, el cambio de fecha, no nos han beneficiado. Esperamos que el año próximo vaya mejor».