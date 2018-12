Una RAE con nombre de mujer Las mujeres en la RAE. / Álex Sánchez Alarcón Carmen Conde, que ingresó en 1979, fue la primera en los tres siglos de historia de la casa, ahora que existe la posibilidad de que una mujer dirija por primera vez la institución MIGUEL LORENCI Madrid Jueves, 13 diciembre 2018, 14:00

Si una mujer accede a la dirección de la RAE en la votación de este jueves, o la semana que viene, será la primera directora de una institución que en sus tres siglos de historia sólo ha acogido en su seno a once damas y en la que hoy hay ocho. Una de cada tres nuevas incorporaciones es ahora femenina en la casa que negó al acceso a Emilia Pardo Bazán, María Moliner, Rosa Chacel o Carmen Martín Gaite. La primera académica, Carmen Conde, ingresó en 1979, nada menos que 266 años después de la apertura de la RAE. Llegaron luego Elena Quiroga y Ana María Matute.

Hay lingüistas, filólogos, escritores, poetas y dramaturgos, cineastas, arquitectos, actores, científicos o expertos en computación sentado en las 46 sillas de la RAE, de las que solo ocho están ocupadas por académicas. Paz Battaner (silla s, 2015) fue la última, tras Clara Janés (U, 2015), Aurora Egido (B, 2013), Carme Riera (n, 2012), Inés Fernández Ordóñez (P, 2011), Soledad Puértolas (g, 2010), Margarita Salas (i, 2003) y Carmen Iglesias (E, 2002).

Carmen Conde Abellán

Elegida el 9 de febrero de 1978, tomó posesión el 28 de enero de 1979 con el discurso 'Poesía ante el tiempo y la inmortalidad'. Conde, (Cartagena 1907-Madrid 1996) fue la primera académica de número e ingresó en la corporación en 1979, «rompiendo así el fuego y saltando las barreras», como escribió Alonso Zamora Vicente. Profesora y poeta de delicada voz lírica», los recuerdos de su infancia en Melilla están en 'Empezando la vida: memorias de una infancia en Marruecos'. Cultivó la novela —'La rambla' (1977); 'Creció espesa la yerba' (1979), 'Soy la madre' (1980)—; la literatura infantil —'Doña Centenito, gata salvaje: libro de su vida' (1943), 'Los enredos de Chismecita' (1943); el teatro — 'Aladino: teatro para niños, en dos actos' (1944), 'A la estrella por la cometa' (1961)—; y el ensayo —'Juan Ramón Jiménez: ensayo crítico' (1946)—. También fue profesora de Poesía y Novela Española Contemporánea en el Instituto de Estudios Europeos y en la cátedra Mediterránea de la Universidad de Valencia en Alicante.

Elena Quiroga de Abarca

Tomó posesión el 8 de abril de 1984 con el discurso 'Presencia y ausencia de Álvaro Cunqueiro. La escritora (Santander, 1921-La Coruña, 1995) vivió entre Galicia, y Cantabria. Estudió en Bilbao, Barcelona y Roma, hasta que en 1942 se estableció en La Coruña y la honda influencia que ejerció su vivencia del mundo rural gallego marcó su narrativa. En 1949 apareció su primera novela, 'La soledad sonora', a la que siguió 'Viento del norte', con la que ganó el Premio Nadal. Completa su bibliografía 'La sangre' (1952); 'Trayecto uno' (1953); 'Algo pasa en la calle' (1954); 'La careta' (1955); 'La enferma' (1955); 'Plácida, la joven' (1956); 'La última corrida' (1958); 'Tristura' (1960) —por la que recibió el Premio Nacional de la Crítica—; 'Carta a Cadaqués' (1961); 'Envío a Faramello' (1963); 'Escribo tu nombre' (1965); 'Presente profundo', (1973), y 'Grandes soledades', (1983).

Ana María Matute

Elegida el 27 de junio de 1996. Tomó posesión el 18 de enero de 1998 con el discurso titulado 'En el bosque'. La escritora (Barcelona, 1925-2014) renovó las letras españolas en los cincuenta y acabó ganando el Cervantes. Su obra, iniciada en 1948 con 'Los Abel', incluye novelas, relatos cortos y cuentos infantiles que empezó a escribir a los cinco años. Ganó Premio Nacional de Literatura (1959) por 'Los hijos muertos', el Nacional de las Letras (2007) y el Premio Cervantes (2010) por el conjunto de su obra. También ganó el Premio Café Gijón por 'Fiesta al noroeste' (1952), el Planeta por 'Pequeño teatro' (1954), el de la Crítica (1958), el Nadal por 'Primera memoria' (1959), el Fastenrath por 'Los soldados lloran de noche' (1962) y el Premio Nacional de Literatura (Infantil y Juvenil, 1984) por 'Solo un pie descalzo'. Fue doctora 'honoris causa' por la Universidad de León y miembro honorario de la Hispanic Society of America y de la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese. Fue profesora invitada en las universidades de Oklahoma, Indiana y Virginia. Se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2000), la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2001) y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2005).

Carmen Iglesias

Elegida el 13 de abril de 2000. Tomó posesión el 30 de septiembre de 2002 con el discurso 'De historia y de literatura como elementos de ficción'. Preceptora de Felipe VI, académica de número de la Real Academia de la Historia —y directora de esta institución desde el 12 de diciembre de 2014—, fue elegida en 1989 e ingresó en 1991. Catedrática de Historia de las Ideas Morales y Políticas y de Historia de las Ideas y Formas Políticas, pertenece a Comité Ejecutivo de la International Society for Eighteenth Century Studies y presidenta de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Ha sido directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y consejera nata del Consejo de Estado (1996-2004). En este puesto coordinó y prologó la obra 'Símbolos de España', que recibió el Premio Nacional de Historia de España (2000). También ha sido presidenta del Grupo Unidad Editorial (2007-2011) y comisaria de exposiciones históricas de alcance internacional y organizadora de determinados eventos culturales.

Margarita Salas

Elegida el 20 de diciembre de 2001. Tomó posesión el 4 de junio de 2003 con el discurso 'Genética y lenguaje'. Marquesa de Canero, es doctora en Bioquímica por la Universidad Complutense; profesora honoraria del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, del que fue directora (1992-1993) y profesora de investigación (1974-2008). Es doctora 'honoris causa' por doce universidades española y miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Fue discípula de Alberto Sols en España y de Severo Ochoa en Estados Unidos, junto a su marido el también investigador Eladio Viñuela (1937-1999). Entre sus numerosos proyectos de investigación, el más conocido es el relacionado con el virus bacteriano phi29, en el que trabaja desde 1967.

Soledad Puértolas Villanueva

Elegida el 28 de enero de 2010. Tomó posesión el 21 de noviembre de 2010 con el discurso 'Aliados. Los personajes secundarios del Quijote'. Escritora, ganó el Premio Sésamo por su primera novela, 'El bandido doblemente armado' (1979). Obtuvo luego el Planeta por 'Queda la noche' (1989), el Anagrama de Ensayo por 'La vida oculta' (1993), y el Premio NH de relatos por Adiós a las novias (2001). Licenciada en Periodismo y máster en Lengua Española y Portuguesa por la Universidad de California, Ha formado parte de los patronatos de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes (2006-2012). Por el conjunto de su obra, traducida a varios idiomas y que abarca el campo de la novela, el relato y el ensayo, recibió el Premio de las Letras Aragonesas (2004), el Premio de Cultura de la Comunidad de Madrid (2008) y la Medalla de Oro de Zaragoza (2012).

Inés Fernández Ordóñez

Elegida el 18 de diciembre de 2008. Tomó posesión el 13 de febrero de 2011 con el discurso 'La lengua de Castilla y la formación del español'. Doctora en Filología Hispánica es catedrática de Lengua Española y especialista en dialectología actual e histórica del español, se interesa por la variación gramatical. Es autora del monumental Corpus Oral y Sonoro del Español Rural (Coser), un trabajo en el que ha invertido desde 1980 miles de horas en recoger testimonios orales en casi un millar de pueblos. Seguidora de Ramón Menéndez Pidal, es especialista en historia y lenguaje de nuestro siglo XIII, concretamente del reinado de Alfonso X el Sabio. Hija de José Antonio Fernández-Ordóñez, ingeniero y expresidente del patronato del Prado, sobrina del recordado Francisco Fernández-Ordóñez, que fuera ministro de Hacienda y Justicia, es la benjamina de la RAE.

Carme Riera Guilera

Elegida el 19 de abril de 2012. Tomó posesión el 7 de noviembre de 2013 con el discurso 'Sobre un lugar parecido a la felicidad. Carme Riera se dio a conocer como escritora en 1975 con el libro de relatos 'Te deix, amor, la mar com a penyora' (2000). Premio Prudenci Bertrana de Novelo por 'Una primavera per a Domenico Guarini', ganó también el Anagrama de Ensayo (1988) por 'La escuela de Barcelona: Barral, Gil de Biedma, Goytisolo: el núcleo poético de la generación de los cincuenta', y el Ramón Llull (1989) por 'Joc de miralls'. Por su novela 'Dins el darrer blau' obtuvo los premios Josep Pla (1994) y Nacional de Narrativa (1995). En 2001 obtuvo el Nacional de Literatura por 'Cap al cel obert', y en 2003 el Sant Jordi por 'La meitat de l'ànima'. Es catedrática de Literatura Española de la Autónoma de Barcelona y miembro de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Dirigió el Estudio de la representación de la mujer en la modernidad hispánica (1997-2000 y 2000-2003) y participó en el proyecto Edición y estudio de veinte comedias de Lope de Vega (1990-1993 y 1994-1997). Ha coordinado las colecciones Clásicos y Raros, de la editorial Montesinos, y Ramon Llull, de la editorial Planeta, y codirigido el grupo Mujeres y Textualidad.

Aurora Egido

Elegida el 23 de mayo de 2013. Tomó posesión el 8 de junio de 2014 con el discurso 'La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián. Elegida secretaria de la RAE el 21 de diciembre de 2017 fue tesorera de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Licenciada y doctora en Filología Española y catedrática emérita de Literatura Española de la Universidad de Zaragoza, ha ejercido la docencia en universidades españolas británicas y estadounidenses. Fue vicerrectora de Humanidades y Cursos de Extranjeros de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y desde 2013 es miembro correspondiente de la British Academy.

Clara Janés

Elegida el 7 de mayo de 2015. Tomó posesión el 12 de junio de 2016 con el discurso 'Una estrella de puntas infinitas. En torno a Salomón y el Cantar de los cantares'. Escritora y traductora, hija del poeta y editor Josep Janés, estudió Filosofía y Letras y obtuvo el grado de Maître és Lettres en Literatura Comparada por la Universidad de París IV Sorbona. Su obra se adentra en géneros muy diversos: novela, memorias, biografía, teatro, ensayo y, especialmente, poesía. Su obra poética,traducida a más de veinte idiomas funde la plenitud del eros femenino con diversas mitologías y tradiciones místicas.

Paz Battaner

Elegida el 3 de diciembre de 2015. Tomó posesión el 29 de enero de 2017 con el discurso 'Algunos pozos sin fondo en los diccionarios'. Catedrática jubilada de Lengua Española en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona (UPF), es licenciada en Filología Románica por la Universidad de Salamanca. Fue discípula, entre otros, de los académicos Alonso Zamora Vicente, Fernando Lázaro Carreter y Antonio Tovar. En 1973 se doctoró con la tesis 'Vocabulario político-social en España (1868-1873)'. Investigadora principal de proyectos I + D en la enseñanza de lengua española y en lexicografía, fue coordinadora del grupo de investigación Infolex, del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF, reconocido como grupo consolidado por la Agencia de Calidad Universitaria de la Generalitat de Cataluña.