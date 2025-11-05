Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lista de espera para el I Curso de aficionados prácticos al toreo

Este viernes se presenta en el Ayuntamiento el libro 'Al toro por los cuernos' de Juan Belmonte

María Dolores Martínez

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Este viernes dará comienzo en la Monumental de Frascuelo la primera edición del Curso de aficionados prácticos, impulsado por el Club Taurino Universitario que preside ... Emilio Viciana. La convocatoria agotó hace un mes las 20 plazas disponibles y ha obligado a los organizadores a crear una lista de espera ante tanta demanda. Dará comienzo con una introducción al curso y una primera toma de contacto con los trastos de torear. El sábado, tendrá lugar a lo largo de la mañana una clase magistral de capote y muleta a cargo del matador Marcos Linares y, por la tarde, una lidia completa de salón supervisada. El domingo el curso se clausurará con la parte práctica y la tienta de dos vacas en la ganadería de Francisco Porcel en Lugros.

