Lista de espera para el I Curso de aficionados prácticos al toreo Este viernes se presenta en el Ayuntamiento el libro 'Al toro por los cuernos' de Juan Belmonte

María Dolores Martínez Granada Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:10 Comenta Compartir

Este viernes dará comienzo en la Monumental de Frascuelo la primera edición del Curso de aficionados prácticos, impulsado por el Club Taurino Universitario que preside ... Emilio Viciana. La convocatoria agotó hace un mes las 20 plazas disponibles y ha obligado a los organizadores a crear una lista de espera ante tanta demanda. Dará comienzo con una introducción al curso y una primera toma de contacto con los trastos de torear. El sábado, tendrá lugar a lo largo de la mañana una clase magistral de capote y muleta a cargo del matador Marcos Linares y, por la tarde, una lidia completa de salón supervisada. El domingo el curso se clausurará con la parte práctica y la tienta de dos vacas en la ganadería de Francisco Porcel en Lugros.

Este viernes también habrá una cita importante en el Salón de Plenos del Ayuntamiento con motivo de la presentación del libro 'Al toro por los cuernos' del crítico taurino Juan Belmonte. El acto dará comienzo a las 20:00 horas y ha sido organizado por la Tertulia Taurina 'Los Tres Juanes' de Atarfe, que preside Lola Enriquez Salmerón. Por último, el novillero granadino Iván Rejas inicia una nueva etapa de la mano de los que serán a partir de ahora sus apoderados, Óscar de la Faya y Rafa Camino Jr. Las partes han transmitido que son «tres personas con una misma forma de entender la profesión y un objetivo común: avanzar, aprender y seguir construyendo futuro dentro del toreo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Toro