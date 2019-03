Lichis & Pozo: amigos para siempre La Yegros, en el Planta Baja. / IDEAL La Yegros, que combina ritmos tradicionales de Argentina con un estilo urbano, trae su electrocumbia a Granada JUAN JESÚS GARCÍA Granada Viernes, 29 marzo 2019, 00:39

Dos personajes imprescindibles de la historia del pop &roll hispano han constituido una unión temporal de empresas. Como antes hicieran en su momento Lapido y Quique González o Serrat y Sabina, ahora Miguel Ángel Hernando 'Lichis' y Rubén Pozo se han asociado porque a veces, si las matemática no fallan, la unión de dos es mucho más que un par. Ambos no son (y a la vez sí) Pereza ni la Cabra Mecánica, ya que llevan años, bastantes, de trabajo particular al margen de las marcas que les hicieron famosos y muy populares. Los dos suman esfuerzos ahora desde la sombra alargada de sus anteriores grupos, saliendo casi desde la casilla cero, porque además les está costando mucho como hemos comprobado en sus bastantes visitas a Granada. Las que nos ocupan será en el J&J el viernes y el sábado en Agora motrileño.

Se conocían de antes, pero fue en el pasado Sonorama cuando al hilo de la alegría vinatera del festival pidieron que llenaran en la 'Mesa para dos', como han llamado a esta gira conjunta. A principios de año ya anunciaron el programa de festejos con (de momento) una treintena de actuaciones, en las que estos dos catalanes recriados en Madrid y con un casticismo barrial casi de chotis, cantan y se intercambian canciones, además de recordar a sus artistas más queridos.

Electrocumbia

«Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo / Y me entrego al aire que vas dejando», así comenzaba la canción 'Viene de mi' con la que conocimos a Mariana Yegros, 'La Yegros'. Y ahora llega ya por fin en piel y voz (Planta Baja sábado 30). La Yegros combina los ritmos tradicionales de la selva del nordeste de Argentina con un estilo urbano materializando una extraña y explosiva mezcla. Al frente de una banda formada por bajo, acordeón, guitarra, percusión, y electrónica, el grupo propone un explosivo cóctel que desde bases electrónicas mixtura cumbia, con rap, chamamé, funk, dancehall, soul, y música árabe incluso. Mixtura a la que hay que sumar una impactante presencia escénica con tendencia al disfraz chamánico y tribal, la sensualidad y la voz de un front-woman muy difícil de encontrar.