Raquel Paiz vuelve al panorama literario con 'Piel muda', sus versos más íntimos

Tras su exitoso debut literario en 2022 con 'Conversaciones en la azotea', Raquel Paiz vuelve ahora a la escena literaria con 'Piel muda', un libro ... publicado por Olé Libros, en el que también participan el periodista y escritor Juan Vellido, autor del prólogo; Carmen Viejo Heredero, periodista autora del epílogo; y Chema Lajarín, que, con extraordinaria delicadeza, vuelve a sorprender con la impactante imagen de portada y las ilustraciones que acompañan el poemario.

Con 'Piel muda', Raquel Paiz profundiza en un territorio creativo que ya señalaba en 'Conversaciones en la azotea'. Lo hace ahora desde una voz más madura y consciente. Este nuevo poemario supone un paso adelante en su exploración poética de la memoria, el silencio y la propia identidad, con una propuesta literaria que le permite adentrarse en los recodos de la mente y explorar lugares cada vez más vulnerables a la par que luminosos.

Un poemario que responde, en sus propias palabras, a un «renovado ejercicio de desnudez», y que nace de un impulso y un anhelo profundos: «Necesitaba poner voz a mucho de lo que he vivido. A mucho de lo que he sobrevivido. A mucho de lo que en algún momento asfixió mi voz y mi aliento. Poner voz a todo aquello que me hizo enmudecer».

Así, Raquel Paiz reconoce que la escritura se ha convertido en un refugio para hacer frente a su propia experiencia de sufrimiento: «El folio en blanco se ha convertido en un lugar seguro. Un refugio. Un espacio donde puedo desnudarme sin miedo» En sus versos, se aprecia una constante búsqueda de la belleza, en la que la granadina dice reescribirse a sí misma, en un paradójico acto de desnudez con y ante sus lectores y lectoras.

Mirar por esa rendija del tiempo y el hallazgo de un espacio consciente entre el silencio y la palabra, entre la vida y la muerte y entre el dolor y la belleza, explica la autora, le ha permitido «mudar la piel y darse un buen baño de vida». Se pregunta, de hecho, Raquel Paiz qué habría sido de ella si no hubiera emprendido ese proceso que la ha llevado a convertirse en la persona que alza hoy su voz y su pluma para hablar sin miedo sobre sus experiencias traumáticas, sobre sus temores, sobre sus anhelos y sobre todo aquello de lo que, si acaso, pasó «toda una vida huyendo».