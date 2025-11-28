«Granada es la piedra angular del relato de España»

José E. Cabrero Granada Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

Los tres granadinos, amigos desde la cuna, pensaron que podían contar España:hazañas, anécdotas, personajes mágicos... Así nació Gestas de España, un proyecto editorial que desde 2018 publica libros que divulgan la historia de nuestro país desde una perspectiva aglutinadora, emocionante e inspiradora. Libros para toda la familia. Ellos son el historiador Fermín Valenzuela, la artista Gloria Cuenca y el capitán del ejército del Aire y del Espacio Manuel Ángel Cuenca. Su último título es 'En busca de España', un recorrido para descubrir el papel que España ha jugado a lo largo de los siglos.

«Escribir 'En busca de España' ha sido un acto de gratitud: una forma de decir gracias a todos los que, antes que nosotros, soñaron un país digno de ser amado». El capitán Manuel Ángel Cuenca es responsable de comunicación del Ejército y él fue, entre otras aventuras, el narrador del último desfile militar del 12 de octubre en televisión española. Una vocación por España, la suya, que encuentra un origen claro y luminoso: «Mis padres, Juan y Pepi. Ellos me enseñaron que amar a España empieza por amar la verdad, el deber y la familia. Todo lo que soy se lo debo a su ejemplo silencioso, a su fe en el esfuerzo y a esa forma de bondad que no busca aplausos, pero sostiene el mundo».

–El libro es una llamada. ¿A quién o a qué llama?

–Es una llamada al reencuentro. A detenernos un instante y preguntarnos qué significa realmente ser españoles, más allá de las consignas y los eslóganes. 'En busca de España' no pretende imponer una idea, sino despertar una emoción: la de reconocernos en un mismo destino histórico, en una herencia común que nos trasciende. Llama, en el fondo, a ese niño que todos llevamos dentro y que todavía se asombra ante la belleza de su tierra.

–¿Qué siente al decir «España»?

–Siento gratitud y respeto. Gratitud por los siglos de esfuerzo que nos preceden; respeto por la responsabilidad de mantenerlos vivos. España no es solo un territorio ni una bandera: es una continuidad moral y espiritual que ha sobrevivido a imperios, guerras y desencantos. Decir «España» es pronunciar una palabra antigua y sagrada, tejida de sacrificios anónimos, de fe, de arte, de ciencia, de gestas y también de silencios. Es una palabra que obliga. Y cada vez que la digo, me recuerda quién soy y de dónde vengo.

–¿Por qué parece que el patriotismo es un asunto ideológico?

–Porque lo hemos dejado en manos de quienes lo instrumentalizan. El patriotismo, entendido con hondura, pertenece al alma. Ser patriota no es gritar más fuerte, sino amar más hondo; no es excluir, sino comprender; no es mirar atrás con nostalgia, sino hacia delante con responsabilidad. Cuando una sociedad madura, el patriotismo deja de ser una trinchera para convertirse en una forma de gratitud activa. Ojalá llegue el día en que amar a España sea, sencillamente, una expresión natural de la alegría de ser.

–¿Cómo influye su trabajo a la hora de escribir un libro así?

–Mucho. Servir en el Ejército del Aire y del Espacio me ha enseñado que España no es una abstracción, sino una realidad tangible que late en cada hombre y mujer que cumple con su deber, en silencio y con honor. He visto la bandera ondear en bases lejanas y allí he sentido un profundo respeto, incluso amor, por las Fuerzas Armadas españolas. Esa experiencia imprime un modo de mirar: uno aprende que la historia no está solo en los libros, sino en las manos que la continúan cada día.

–¿Tiene ejemplos de esa España épica a su alrededor?

–Sí, los tengo, aunque no siempre llevan uniforme. En el Ejército hay heroísmo cotidiano: en el piloto que prepara su vuelo en silencio, en el mecánico que pasa noches enteras revisando un avión, en el controlador sin el cual la misión sería imposible. Pero también lo hay fuera: en el médico, en el profesor que enseña con pasión, en la madre que educa con sacrificio. Esa es la España épica que intento retratar: la que no hace ruido, pero sostiene el país.

–El relato de España empieza casi en el principio de los tiempos… ¿Ayuda mirar tan atrás a entender lo que somos?

–Sin duda. Una nación sin memoria es un cuerpo sin alma. Mirar hacia atrás no es un ejercicio de nostalgia, sino de comprensión. Cuando uno se asoma a los albores de nuestra historia, a Altamira, a Numancia, a Roma, a Covadonga... comprende que España es una continuidad de resistencias, una obstinación por perdurar. Mirar atrás nos enseña que nada de lo que somos es casual: que la lengua, las costumbres, el carácter, incluso la manera de mirar el mundo, nacen de un largo proceso de mestizaje y fe compartida.

–¿Enseñamos mal la historia?

–Más que mal, la enseñamos sin alma. Hemos reducido la historia a una sucesión de fechas, sin mostrar su sentido profundo: la aventura humana que late detrás. Los jóvenes no necesitan menos historia, sino más vida en ella. Enseñar historia no es dictar cronologías, sino suscitar gratitud: que un estudiante entienda que está aquí porque otros soñaron, trabajaron y lucharon antes. Si logramos que un alumno sienta orgullo y curiosidad al escuchar la palabra «España», ya habremos ganado mucho más que una buena nota.

–Hay decenas de historias que merecerían la más grande de las películas. Si pudiera adaptar una al cine, ¿cuál sería y por qué?

–Me quedaría con el vuelo del Plus Ultra. Es la metáfora perfecta de España: un grupo de hombres que, con medios limitados, se atrevió a cruzar el Atlántico movido por la fe y la audacia. Aquel vuelo no fue solo una hazaña técnica, sino un gesto espiritual: demostrar que lo imposible también puede tener acento español.

–Uno lee 'En busca de España' poniendo voz de Capitán Alatriste…

–(Ríe) Quizá porque compartimos esa mirada: la del hombre que se sabe parte de una tradición, pero no rehúye sus sombras. El Capitán Alatriste es, en el fondo, el alma de España hecha personaje: leal a sus amigos, melancólico, valiente y digno incluso en la derrota. Si mi libro evoca esa voz, me honra.

–Granada aparece varias veces en el libro. ¿Se nos olvida aquí que somos protagonistas de la Historia de España?

–Granada es la piedra angular del relato de España. Aquí se cierra la Edad Media y se abre la Edad Moderna; aquí se despide un mundo y se anuncia otro. Granada es el símbolo del mestizaje, de la convivencia, del arte llevado a su perfección. A veces se nos olvida que esta ciudad no solo fue el último bastión de un reino, sino el primer latido de una España universal. Su luz, su dolor y su belleza están en el ADN de nuestra historia. Recordarlo no es mirar atrás: es entender de dónde brota nuestra identidad.

–Granada, Capital Europea de la Cultura 2031. ¿Cómo le suena? ¿Qué le parece la campaña?

–Me suena a justicia poética. Granada tiene todo lo que una capital cultural debe ofrecer: historia, patrimonio, talento, alma. Pero, más allá de ganar o perder, lo importante es que esta candidatura está despertando orgullo cívico, una conciencia colectiva de lo que somos capaces de aportar al mundo. Granada no necesita disfrazarse de modernidad: basta con mostrar su autenticidad, esa mezcla de universalidad y misterio que siempre la ha definido. Si logramos comunicar eso, ya habremos ganado, con o sin título.

–«Cerrar la herida de la Guerra Civil no exige olvido, sino grandeza». ¿Falta grandeza?

–Falta serenidad, que es la forma más noble de la grandeza. Las heridas del pasado no se cierran hurgando en ellas, sino elevando la mirada. Nadie puede cambiar lo que fue, pero todos podemos decidir cómo recordarlo. La grandeza consiste en transformar el dolor en sabiduría, en reconciliarnos con nuestra propia historia. No hay reconciliación sin verdad, pero tampoco sin compasión. Superar la Guerra Civil no significa olvidar, sino aprender a mirarnos sin odio.

–Escribe que cada generación debe descubrir España. ¿Es posible pensar en España cuando no están cubiertas las necesidades básicas?

–Sí, es posible, y además es necesario. Precisamente en tiempos difíciles es cuando el amor a la patria cobra sentido. No hablo de un patriotismo vacío, sino de uno que inspira a construir, a mejorar, a no rendirse. Las nuevas generaciones son brillantes, pero a veces carecen de raíces. Viven conectadas con el mundo, pero desconectadas de su historia. Si logramos que comprendan que España no es un lastre, sino una oportunidad, un legado que pueden reinventar con su talento, entonces sí habrá esperanza.

