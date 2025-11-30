Custudio Pérez
Vermú de domingo ·Tras convertirse en un fenómeno editorial, asegura: «Los escritores pequeños están orgullosos de mí, aunque alguno me tiene envidia»
Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:36
Andaluz de Jaén, aunque nacido en Huétor Tájar (Granada), Custodio Pérez era un hombre con un plan: acudir a 'La Revuelta', regalarle su libro a ... Broncano y volver como invitado. Consiguió lo que se propuso y el resto ya es historia: la de un escritor autodidacta que, gracias a su naturalidad, encandiló al público y pasó de recoger aceitunas a convertirse en el autor más vendido de Amazon en España, por delante de superventas del calibre de Dan Brown y Ken Follett.
Recién fichado por Temas de Hoy, sello del Grupo Planeta, presenta 'Andalucía negra', una trilogía de asesinatos rituales, tráfico de bebés, conspiraciones familiares y secretos del pasado. Custodio, tímido pero resuelto, responde a las preguntas entre el agradecimiento y el asombro: «Nunca pensé que me iba a ver en una de estas».
-En su aperitivo del domingo no faltarán las aceitunas.
-Totalmente.
-Se lo comento porque, hace tres años, usted estaba vareando olivos cuando, de repente, le vino el argumento de su primera novela.
-Sí, me vino como una película a la cabeza que me iba pasando como si la estuviera viendo. Se lo dije a mi mujer y ella me dijo: «¿Por qué no escribes un libro?». Y cogí el móvil y me puse a escribir 'Granada oscura'.
-¿En el móvil?
-Sí, pero ya el segundo lo escribí con el ordenador, más profesionalmente, por así decirlo.
-Tenía muy claro lo de presentarse en 'La Revuelta'.
-Llevaba un año preparándolo, que no fue de la noche a la mañana, y mi mujer sabía que yo iba a acabar en la bañera y que le iba a dar mi libro a Broncano porque yo tengo mucha cabeza. Y luego me invitó al programa. Es una de esas oportunidades que se presentan una vez en la vida y, o la coges, o no hay otra.
-¿Cuáles son sus referentes literarios?
-Pues Stephen King, Juan Gómez-Jurado, Donato Carrisi, Megan Maxwell, Lena Valenti… Un poquito de todo.
-Pues les ha hecho sombra.
-Sí, ha sido una locura. Cuando vi que estaba por encima de Dan Brown, el de 'El código Da Vinci', dije: «Uy, ¿pero cómo voy a estar yo por encima de este hombre?».
-¿Y algún escritor le mira por encima del hombro?
-No, todo lo contrario. La mayoría de los escritores pequeños están orgullosos de mí, porque fui dando mi mensaje de que nos leyeran a los pequeños. Pero yo sé que hay algunos que me tienen envidia: puede que escriban mejor que yo, pero no han tenido el valor que se necesita para hacer lo que yo hice. Hay algunos que dicen: «Mira a este que ahora firma con Planeta, ¡si yo escribo mejor que él!». Pues haberlo hecho tú.
-Ha escrito nueve novelas en dos años. ¡Qué velocidad!
-Porque yo escribo novela corta, y a lo mejor estoy tres o cuatro meses documentándome y en dos o tres semanas escribo la novela. Bueno, el primer borrador, que luego hay que darle millones de vueltas.
-¿Siente más responsabilidad ahora?
-La verdad es que sí porque, al haber firmado con una editorial grande, ya te tienes que forzar un poco a escribir. Antes me lo tomaba con más calma, pero ahora me lo tomo como un trabajo.
-Su mujer es la primera en leer sus obras. ¿Le critica mucho?
-Sí, y lo llevo mal, porque es una crítica muy dura, pero yo sé que me lo dice para bien.
-Hay bastantes escenas de sexo en sus novelas. ¿Se pone un poco tontorrón al escribirlas?
-Ja, ja, ja, la verdad que sí. Tanto cuando las escribo como cuando las leo.
-Contó que había sufrido acoso escolar. ¿Eso ha sido un motor creativo a la hora de escribir?
-Pues te diría que sí. Mira, yo era el típico niño gordito de clase con el que todos se metían, y en aquella época eso no estaba como ahora, que se da más luz a esas cosas, y yo me refugiaba en la lectura. Quieras que no, eso fue un recurso para todo lo que me está pasando ahora.
-No sé si, tras su éxito, esos compañeros le miran de forma diferente. O usted a ellos.
-No, yo igual porque, después de la escuela, pues nos saludábamos y ya está. No soy rencoroso. Pero mira, yo tengo una letra muy mala, vamos, que si tuviera que escribir a mano no era escritor, y el otro día me encontré con mi profesora de Lengua y le dije: «Señorita Rosa, ¿tú te acuerdas cuando me decías en la escuela que yo tenía una letra muy mala y que no iba a llegar nunca nada? Pues mira». Y ella se reía.
-¿Se va a presentar al Planeta?
-No. Para mí el verdadero premio es estar en todas las librerías de España y que todo el mundo pueda acceder a mi libro. Incluso me ha escrito gente que no leía desde la escuela y que se ha animado a volver a leer con mi libro, o que se ha animado a escribir su libro después de verme.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión