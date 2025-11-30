Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escritor Custodio Pérez. Javier Ocaña

Custudio Pérez

Escritor
«¿Cómo voy a estar yo por encima de Dan Brown?»

Vermú de domingo ·

Tras convertirse en un fenómeno editorial, asegura: «Los escritores pequeños están orgullosos de mí, aunque alguno me tiene envidia»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:36

Comenta

Andaluz de Jaén, aunque nacido en Huétor Tájar (Granada), Custodio Pérez era un hombre con un plan: acudir a 'La Revuelta', regalarle su libro a ... Broncano y volver como invitado. Consiguió lo que se propuso y el resto ya es historia: la de un escritor autodidacta que, gracias a su naturalidad, encandiló al público y pasó de recoger aceitunas a convertirse en el autor más vendido de Amazon en España, por delante de superventas del calibre de Dan Brown y Ken Follett.

