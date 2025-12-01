Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ana María Shua, momentos antes de la entrevista José Ramón Ladra

La escritora Ana María Shua relata su proceso de cáncer en su nueva colección de cuentos

La autora publica 'El cuerpo roto', un conjunto de relatos que abordan la fragilidad humana, la enfermedad, los hospitales y las personas cuidadoras

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Madrid

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:41

Comenta

Ana María Shua (Buenos Aires, 1951) es una institución mundial en dos formas literarias habitualmente poco reconocidas: el cuento y el microrrelato. Su último libro, ' ... El cuerpo roto' (Páginas de espuma) es lo que le trae de gira por España, una selección de cuentos que hablan de enfermedad, médicos y cuidadores y que contiene al menos dos relatos de alto valor autobiográfico. La realidad es algo caótico e incomprensible, pero los cuentos, defiende, son pequeños cosmos que nos ayudan a darle algún sentido.

