Eduardo Ruiz Sosa, en Granada: «Nuestra muerte no importa, importa la del otro»

En la cocina de los Ruiz Sosa se desayunaba con Los Beatles. Los sorbos de café se bebían 'Yesterday' y las tostadas crujían con un 'Twist and Shout'. De hecho, si estaban en casa, la radio vivía con ellos. Eso de comer con la tele puesta no pasaba. Allí había música; siempre. Esos momentos, antes de salir de casa, eran importantes porque todos en Culiacán (México) saben que más allá de la puerta hay que soportar dos cargas muy pesadas: el calor y la violencia. A Eduardo, el mediano de la familia, le dio por escribir a los 17 años, algo que, intuía ya, tendría que compaginar con el negocio familiar: la docencia. Rodolfo, el papá, era profesor de Ingeniería. Makamen, la mamá, de Derecho. Sus dos hermanas, claro, también terminarían enseñando. Por aquel entonces nadie sospechaba que él, Eduardo, formaría parte de los veinte escritores más sobresalientes de México con menos de 40 años. Ni que su novela 'Anatomía de la memoria' (Candaya, 2014) sería una atronadora revolución en todos los países de habla hispana, también en España. Y nadie, ninguno de los Ruiz Sosa, podía –ni quería– pensar que una mañana de 2017, con 60 años recién cumplidos, Makamen saldría de casa al paso de Ringo y moriría de pronto. Sin más.

El encuentro en Granada Lugar Ubu Libros (Buensuceso, 17) Fecha Viernes 4, 20.30 horas Presenta Alejandro Pedregosa

Eduardo Ruiz Sosa (Culiacán, México, 1983) lleva unos días frenéticos. Está recorriendo Andalucía, «haciendo amigos, descubriendo la tierra», para contarnos todo de su último libro, una antología de relatos sobre la muerte: 'Cuántos de los tuyos han muerto' (Candaya, 2019). Viste oscuro, con barba negra, pelo negro y gafas negras. Sus uñas, negras. Y en la solapa de la chaqueta le acompañan dos chapas: Mafalda y Los Beatles. Pese al color, no porta luto. Sí lleva consigo un discurso embriagador, una de esas voces a las que uno prefiere no interrumpir para que no pare. Habla bien y desde muy dentro. Hoy lo hará en Granada, en Ubu Libros (Buensuceso, 17), con Alejandro Pedregosa, a las 20.30 horas.

'Cuántos de los tuyos han muerto'. Eduardo Ruiz Sosa. Candaya. 176 páginas. 16 euros.

«¿Por qué escribir? Bueno, es como si hubiera algo roto y no se pudiera hacer otra cosa. Hay algo roto en uno mismo, en los demás, en la comunidad en la que uno vive y hay que hacer algo para arreglarlo. Escribir es lo que yo podía hacer». A los 17, Eduardo se apuntó a un taller que impartía el escritor Élmer Mendoza, poco antes de empezar a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad. En 2005, recién licenciado, se fue a Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos, a trabajar en la fábrica de juguetes de Mattel. «Diseñaba cadenas de montaje», dice. «Lo dejé».

Lo dejó porque era hora de seguir con el negocio familiar, algo que pasaba por Barcelona: «En 2006 me vine a hacer un Máster de Historia de la Ciencia y a realizar el doctorado. En 2014 volví a México y empecé a dar clases en la Facultad de Historia. Algo que he hecho hasta hace poco». Ya no es profesor. Ahora, escritor a tiempo completo, afincado en Barcelona, con una prometedora carrera que brilla con una narrativa rompedora, poética y capaz de atravesar al lector en forma y fondo.

La garra

En 2018, estando en Culiacán, sentado en una cafetería, empezó a escribir el relato 'La garra de la estatua', sobre la inesperada muerte de su madre. Sería el primero de una serie de cuentos que terminarían por formar 'Cuántos de los tuyos han muerto', un potente baño de lugares vacíos, de crudeza, de esa violencia calurosa que azota las calles de su ciudad natal y del milagro de la empatía. «¿Qué significa morir? –se pregunta él mismo en uno de los relatos– No, sigo sin saberlo. Esas preguntas no tienen respuesta, pero tampoco la necesitamos. Lo que necesitamos es ver a los otros, a los que están a nuestro lado. Nuestra muerte no importa, importa la del otro. Con la muerte de otro sucede una explosión que nos revela a esos prójimos que están a nuestro lado y que por alguna razón no veíamos con claridad. Es la revelación de los otros: los amigos, la familia... Una comunidad de resistencia ante la pérdida».

Al salir de aquella cafetería de Culiacán, Eduardo arrancó un proceso «de una intensidad muy grande». Un arrebato de tecleo que, en dos meses, dejó un primer manuscrito de la novela. «Eso no es normal en mí. Yo tardo mucho en escribir. Mi próxima novela, por ejemplo, llevo doce años escribiéndola».

Los sencillos personajes de 'Cuántos de los tuyos han muerto' se enfrentan a la pérdida, como usted y como yo lo haríamos, sufriendo el desgaste y la rotura. Y lo hacen con un original uso de las estructuras narrativas y un hipnótico manejo del lenguaje que cala en lo hondo del lector. «Después de los últimos cinco años, repletos de cosas muy intensas y complicadas, podría decir que estoy curado de espanto. Nunca las cosas me dejan de sorprender, siempre hay algo más extraño que lo anterior. Pero las experiencias van templando el carácter y hay una cierta madurez, un aprendizaje que nos permite resistir», termina.

Suenan Los Beatles: el mediano quiere ser escritor: antes hay que enseñar: la muerte de mamá: escribe en un café un relato: usa técnicas rompedoras, como dos puntos tras dos puntos: publica 'Cuántos de los tuyos han muerto': aprende a resistir con el otro: descubre Granada.