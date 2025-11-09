Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El escritor Juan Eslava Galán. Javier Ocaña

Juan Eslava Galán

Escritor
«De don Juan solo tengo el nombre»

Vermú de domingo ·

En 'Amor y sexo en España contado para escépticos' escribe la crónica sexual de nuestro país desde la prehistoria hasta la actualidad

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:20

A lo largo de su extensa obra literaria, Juan Eslava Galán se ha dedicado a arrojar luz sobre episodios del pasado mezclando un profundo conocimiento ... histórico con anécdotas jugosas. Con ese exitoso método, en 'Amor y sexo en España contado para escépticos' (Planeta) aborda la historia sexual de nuestro país metiéndose debajo de los hábitos, de las faldas y de las sábanas de hombres y mujeres de todas las clases sociales. Sin filtro, con humor y con un punto de provocación, Eslava Galán habla de placer, pero también de poder, de religión, de misoginia y de represión.

