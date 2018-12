«Somos descendientes de la Guerra Civil y tenemos que contarla» Víctor Amela, autor de 'Yo pude salvar a Lorca', posa en la antigua residencia de los Rosales. / ALFREDO AGUILAR El novelista y periodista presenta 'Yo pude salvar a Lorca', una historia familiar que arranca en La Alpujarra, pasa por Granada y desemboca en Barcelona Víctor Amela Escritor JESÚS LENS GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 02:03

Escribe el nieto del hombre que pudo salvar a Lorca: «A Manuel Bonilla le gusta esa plaza (de la Trinidad) por umbría, por haberla visto las pocas veces que ha estado en la capital. Contempla maravillado la casa de los Rosales, una finca señorial con un patio interior rodeado de columnillas de alabastro y una fuente del mismo mármol blanco en su centro». La cita para esta esta entrevista no podía ser en otro lugar. Nos encontramos en el último refugio de Federico García Lorca en 1936, antes de su prendimiento. Actualmente es el Hotel Reina Cristina y es donde responde el escritor y periodista Víctor Amela, autor de 'Yo pude salvar a Lorca' (Destino, 2018), que se presentó ayer en la Librería Picasso.

-¿Por qué ha elegido usted este lugar, tanto para hacer esta entrevista como para alojarse durante sus dos últimas visitas a Granada?

-Me emociona pensar que, en este mismo espacio físico, Federico García Lorca vivió las últimas siete noches felices de su vida, o todo lo felices que pudieron ser en estas circunstancias; acogido por su amigo Luis Rosales. También me emociona que cada una de esas siete noches, cuando Luis llegaba del frente de Motril, de la guerra, se refugiaba en el dormitorio de Federico, en la segunda planta que da a la calle Angulo, y hablaban de poesía hasta altas horas de la madrugada. E igualmente me emociona pensar que por esa puerta que estamos viendo ahora -señala a la que se encuentra frente a él- se llevaron a Lorca la tarde del domingo 16 de agosto de 1936.

«Por no haber hecho la pregunta que debería, me he visto condenado a hacer preguntas»

-'Yo pude salvar a Lorca' es un libro que nace de esa frase, apenas mascullada por su abuelo, Manuel Bonilla. También nace del silencio. Del pudor, incluso... De la vergüenza y de la timidez. De los secretos. ¿De ahí que se haya convertido usted en uno de los entrevistadores de referencia de la prensa cultural española, por culpa del Síndrome de Perceval?

-Por no haber hecho la pregunta que debería haber hecho cuando pude, me he visto condenado, tras la muerte de mi abuelo, a hacer preguntas, preguntas y preguntas. Vivo de hacer preguntas y estoy convencido de haber venido al mundo a hacer preguntas. De hecho, estoy convencido de que cualquier cosa puede ser preguntada si sabes cómo hacerlo, si encuentras el modo apropiado.

-Si tuviera que definir a su abuelo con una palabra sería 'discreto'. ¿Qué habría pensado él sobre este libro?

-Me resulta muy difícil imaginar qué diría, pero sí siento dentro de mí que he rescatado del olvido a un hombre anónimo, que estaba condenado a desaparecer de la memoria. Le enorgullecería que un nieto suyo haya acabado siendo escritor porque él no tuvo ocasión de estudiar, fue analfabeto hasta los treinta y pico de años y sé que admiraba a los escritores, a los poetas, a la gente con cultura, a la gente que lee. Lo sé por una mirada que le sorprendí, una tarde en que yo estaba leyendo el TBO. Una mirada que en aquel momento me pareció rara y ahora sé que era de admiración por un niño que sabía y podía leer. Creo que esa mirada se multiplicaría por cien al saber que estoy defendiendo esta novela. Y si la leyera diría: «Sí nieto. Todo fue así, como tú lo cuentas».

-¿Cuánto hay de novela, cuánto de historia y cuánto de autoficción?

-Todos leemos las historias de los otros y nos parecen bien, pero tendemos a apartar la mirada de las nuestras, de las que nos son propias. Las cubrimos de silencios. Ese silencio lo he combatido, primero, con datos, poniendo encima de la mesa todo lo que se sabe y está contrastado sobre Lorca. Sobre esa base, coloco las emociones y embellezco determinadas situaciones, dándoles un tono que oscila entre lo íntimo y lo épico. Eso es la literatura: embellecer los acabados del mundo real. Darle belleza a los hechos para provocar la emoción del lector. Y ahí entra la autoficción, herramienta que sirve para rellenar huecos. Autoficción y literatura son sinónimos. De hecho, toda la literatura es de algún modo autoficción.

Homenaje a la familia

-Además de diferentes miembros de ambas ramas de la familia Amela-Bonilla, por la novela transitan Emilia Llanos, los hermanos Quero, Manuel de Falla o Agustín Penón, que forman parte de la historia de Granada; pero ¿quiénes son esos niños que se miran y se sonríen en el poyete del Mirador de San Nicolás?

-En mi novela, esos niños son dos figuras que pudieron existir, Palmira y Jacinto, que he construido con testimonios de personas adultas que fueron niños en esos años. Niños de aquellos años 30 que se convierten en homenaje a la durísima guerra y postguerra en el Albaicín. Niños que ayudaban a sus mayores en misiones arriesgadas, como ayudar a escapar a personas perseguidas que temían por su vida a través del curso del Darro. Y son, sobre todo, un homenaje a mi madre, que a principios de los años 40 vivió en la calle San Juan de los Reyes. Palmira es como mi madre.

-¿Qué importancia tiene la Alpujarra en su familia?

-Cuando era pequeño, La Alpujarra era para mí un nombre que oía en labios de mi madre. Nunca lo visitamos juntos. Era un lugar ignoto, misterioso, lejano y, por referencias de mi madre, pobre. De hecho, se mostraba contenta de haber salido de un lugar tan duro. A mí me parecía muy romántico, pero para mi madre no. Sin embargo, en 1990 muere mi abuelo, yo tengo 30 años y me siento culpable de no haberle preguntado por su vida. Es entonces cuando voy a La Alpujarra, a conocer el cortijo donde nació mi madre, y descubro un lugar fascinante, ese país de ninguna parte que definió Federico. Está en España como podría estar en Marruecos o en cualquier otro sitio. Un país donde confluyen muchos mundos, como una burbuja. Aunque ya había leído algo de Gerald Brenan, en aquel viaje -que hice siguiendo la narración de Pedro Antonio de Alarcón- descubrí un lugar magnético y exótico que me enamoró para siempre. Es un lugar que, como si estuviera suspendido en el tiempo, lo considero como mi matria, en contraposición a la patria, dado que la mitad de mi sangre proviene de La Alpujarra.

-Otro momento sublime de la novela se produce cuando Ruiz Alonso teclea con sus dedazos la denuncia contra Lorca, utilizando la máquina de escribir al modo de una ametralladora, de un arma de fuego...

-Efectivamente, escribo de sus cuatro dedos, que para mí simbolizan la envidia, el rencor, la vanidad y la ciega ambición política. Como dijo Luis Rosales en su famosa entrevista televisiva, la ambición de un hombre que no fue nadie, que no representó nada, acabó con la vida del hombre más importante de España.

-¿Cuánto hay de desagravio a los Rosales, especialmente a Luis, en este libro?

-Hay mucho de desagravio, efectivamente. Mi abuelo, siendo un labriego iletrado de La Alpujarra, se enreda en una guerra que no sabe cómo terminará. Allí conoce a alguien como Luis Rosales, un hombre culto y formado. Siendo tan distintos, tienen una cosa en común: corazón y humanidad, de donde surge la amistad. Mi abuelo fue fiel a la amistad con Luis Rosales y éste se jugó la vida por la amistad que le vinculaba a Lorca. Para él fueron más importantes la amistad, la poesía y la sensibilidad que cualquier ideología. Luis Rosales rindió culto a la amistad y, que un hombre tan íntegro haya tenido que soportar durante toda su vida el estigma de haber participado en la muerte de Lorca, es indigno. Luis Rosales, que hizo todo lo que pudo por su amigo, se merece este desagravio. Recordemos sus maravillosos versos: «Sabiendo que jamás me he equivocado en nada, / sino en las cosas que yo más quería».

-¿Por qué hay que seguir contando historias de la Guerra Civil?

-Todos venimos de ahí. ¿Cómo no vamos a hablar de ello? No es optativo. Es materia obligatoria. La Guerra Civil también fueron peripecias y aventuras que nos invitan a que encaremos lo ocurrido con una mirada compasiva. No apartemos la mirada de lo que sucedió. Miremos, analicemos, compartamos las historias. Todos somos descendientes de esa historia y tenemos que contarlas. Es un imperativo moral. Una mirada que no sea de resentimiento. Que, sencillamente, cuente historias.