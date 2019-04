Carmen Canet y Javier Bozalongo crean aforismos a cuatro manos Canet y Bozalongo, con la obra / R. L. PÉREZ Esta tarde presentan Cóncavo y convexo' en la Biblioteca de Andalucía, dentro del ciclo Letras Capitales del Centro Andaluz de las Letras JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Martes, 9 abril 2019, 21:54

Se llaman Javier Bozalongo y Carmen Canet, y ambos tienen a sus espaldas una importante carrera como escritora de aforismos, ella, y como poeta, él. Ambos han escrito durante los tres últimos años esta 'peleílla literaria' que se llama 'Cóncavo y convexo' (Esdrújula), que esta tarde a las 20:00 horas presentan en la Biblioteca de Andalucía, dentro del ciclo Letras Capitales.

Por más que haya dos autores, 'Cóncavo y convexo' no describe dos visiones de la misma realidad. «Todo comenzó como un juego. Uno de nosotros escribía unos aforismos, el otro los rebatía o los reafirmaba, según fuera el caso, y a su vez, lanzaba otros distintos. Y así fuimos completando un cuaderno donde se habla de los grandes temas que preocupan a todo ser humano:la vida, el amor, la política, la escritura, y la propia visión de nosotros mismos», comenta Canet.

El remoto antecedente de esta práctica de la confrontación de agudezas está en los salones franceses del XVIII. Allí, personajes como La Rochefoucauld o Madame de Sevigny se batían con palabras, en una suerte de esgrima en la que las lenguas estaban mucho más afiladas que los floretes. Dice Antonio Romero Taravillo en la contraportada del libro que el diálogo ha sido fuente de literatura reflexiva desde antes de Platón, y que 'Cóncavo y convexo' aporta una danza y contradanza de la que brotan chispas. Con la particularidad de que ninguno firma su aportación. Ello crea un sutil juego en el que el lector se inmiscuye con gusto, intentando averiguar quién dice qué. «Además, los aforismos no están ordenados. Cada voz matiza a la otra, así que en realidad, ofrecemos dos visiones distintas de los temas desde el anonimato», afirma Bozalongo.

Ordenación

En este ordenado desorden que es la obra, no hubo tampoco temas preconcebidos, «pero encontramos que algunos eran recurrentes, como la propia escritura», comenta el poeta tarraconense y granadino de adopción. En un periodo histórico como el que vivimos, la política está muy presente en las preocupaciones de ambos. «Es quizá uno de los temas en los que estamos más de acuerdo., y aunque no es la más larga, sí que es la más intensa y la más crítica. En otros tenemos más divergencias», dice Bozalongo. La dignidad de la vida, la importancia de la escritura como compromiso, verdades como «Decir que no, algunas veces, es afirmarse», respondida con «Afirmación: no es no», flotan sobre esta obra pionera, ya que es la primera vez que se publica un libro de aforismos a cuatro manos. «A los editores les pareció una idea muy buena, y estamos seguros de que vendrán algunos más como este», tercia Carmen Canet.

El objetivo, afirma Bozalongo, «no es hacer crítica social. Sin embargo, somos seres comprometidos con lo que vemos alrededor y queremos cambiar». «Cada capítulo comienza con sendos aforismos, uno de un hombre y otro de una mujer, que introduce el diálogo. Están desde Dionisia García hasta Octavio Paz», asegura Canet.

Sin duda, el aforismo está en boga: editoriales especializadas, un congreso de reciente celebración en Sevilla... Yeste 'Cóncavo y convexo', un juego de espejos escrito desde la amistad y la complicidad para quien quiera disfrutarlo.