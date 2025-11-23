Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Retrato al óleo del escritor Benito Pérez Galdós.

'El caballero encantado' del Pérez Galdós más cervantino vuelve a cabalgar

La editorial Nocturna recupera esta obra del gran escritor canario, una novela alejada de su estilo realista

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:25

Comenta

Desde el título hasta su final, 'El caballero encantado' es la novela más cervantina de Benito Pérez Galdós (Las Palmas, 1843-Madrid, 1920). Escrita en ... sus últimos años, cuando se sentía más libre y con menos ataduras, el autor que rozó el Premio Nobel de Literatura abandonó en ella el estilo realista sobre el que había asentado su brillante carrera para acercarse a la modernidad y a la fantasía, eso sí, sin dejar de lado la crítica social. Vinculada a los temas de la Generación del 98 y considerada precursora de 'Luces de Bohemia', de Valle-Inclán, la editorial Nocturna recupera ahora en una nueva edición la novela más desconocida de Pérez Galdós.

