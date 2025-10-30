Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Kiki Morente cierra su gira 'Azabache' en el Teatro Isabel La Católica

Durante los últimos meses, su gira ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en numerosas localidades. A través de esta obra, Kiki Morente reafirma su compromiso con el arte del flamenco, ofreciendo una propuesta fresca que respeta las raíces del género mientras lo lleva a nuevas alturas

IDEAL

Jueves, 30 de octubre 2025, 14:50

Kiki Morente culminará su exitosa gira de presentación de su tercer álbum 'Azabache' el próximo 5 de diciembre en el Teatro Isabel La Católica de ... Granada. Este evento marcará un hito en la carrera de Kiki, quien ha recorrido más de veinte ciudades de toda España, consolidando su lugar entre las voces más singulares del flamenco contemporáneo.

