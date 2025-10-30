Kiki Morente cierra su gira 'Azabache' en el Teatro Isabel La Católica

Kiki Morente culminará su exitosa gira de presentación de su tercer álbum 'Azabache' el próximo 5 de diciembre en el Teatro Isabel La Católica de ... Granada. Este evento marcará un hito en la carrera de Kiki, quien ha recorrido más de veinte ciudades de toda España, consolidando su lugar entre las voces más singulares del flamenco contemporáneo.

'Azabache', lanzado en 2024, ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público. A través de esta obra, Kiki Morente reafirma su compromiso con el arte del flamenco, ofreciendo una propuesta fresca que respeta las raíces del género mientras lo lleva a nuevas alturas. Cada actuación se convierte en una celebración del flamenco como un lenguaje universal, donde la pasión, el duende y la emoción se entrelazan en cada nota. Por eso Oferplan Granada de IDEAL pone a la venta un número limitado de entradas a un precio exclusivo. No queremos que te pierdas este concierto tan especial.

Durante los últimos meses, su gira ha colgado el cartel de 'no hay entradas' en numerosas localidades. Este fenómeno no solo es un testimonio del talento indiscutible de Kiki, sino también de su conexión profunda con el público, quien encuentra en sus interpretaciones una experiencia única e inolvidable. Los amantes del flamenco y la música en general no se querrán perder esta última oportunidad de disfrutar del arte de Kiki Morente en vivo.

Desde muy joven, Kiki Morente se ha destacado por su talento precoz, acompañando a su padre en los escenarios más prestigiosos del mundo. Su madurez y habilidad para actualizar el flamenco, manteniendo su esencia intacta, lo han convertido en un referente dentro del género. Con dos álbumes en solitario que han sido reconocidos a nivel internacional, «Albayzín» (2017) y «El Cante» (2021), ambos nominados a mejor álbum de flamenco en los Latin Grammy, Kiki ha demostrado su capacidad para conectar con diferentes generaciones y audiencias.