La Junta celebra la I edición del curso de formación 'Régimen jurídico de los espectáculos taurinos' en la provincia de Granada El secretario general de Interior y el delegado del Gobierno inauguran la jornada en la que participan presidentes de plazas de toros y miembros de Policía Nacional y Guardia Civil

Viernes, 17 de octubre 2025

Alrededor de 60 personas, entre presidentes de las plazas de toros y delegados de la autoridad y miembros de los Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil) han participado hoy en la primera edición de la jornada formativa 'Régimen jurídico de los espectáculos taurinos' que se ha celebrado en la sede de la Junta de Andalucía de Granada y que han inaugurado el secretario general de Interior, David Gil, y el delegado del Gobierno, Antonio Granados.

Estas jornadas, que tienen carácter anual, son una novedad del nuevo Reglamento Taurino, que ha creado el Registro de Presidentes para Andalucía, al que se accede por haber presidido o por realizar estos cursos. No se trata de un curso de acceso libre, sino una formación específica para personal cualificado.

El secretario general de Interior, David Gil, ha asegurado que «tenemos el documento estrella, que es el Reglamento, muy demandado, y ahora toca su desarrollo, como hacemos, por ejemplo, con estos cursos de formación que se llevarán a cabo en todas la provincias».

Gil ha resaltado que «no tenemos complejos por defender y fortalecer el mundo del toro, tan denostado en los últimos tiempos» y ha recordado las jornadas técnicas «que complementan esta formación», los Premios taurinos «que también le dan visibilidad» y la estrategia para la tauromaquia, «que ya anunció el consejero Antonio Sanz».

Por su parte, Granados ha agradecido la participación en el curso a todos los asistentes, a los presidentes de las plazas de toros y a los representantes de Policía Nacional y Guardia Civil, y ha recordado que esta formación «es un compromiso adquirido tras la aprobación del Reglamento Taurino».

En esta primera edición del curso básico de formación se han celebrado cuatro ponencia sobre el procedimiento de autorización de los espectáculos taurino, la tramitación y aprobación del reglamento taurino, el cometido de la autoridad de la plaza de toros y las labores veterinarias antes, durante y después del festejo.

Los ponentes han sido Elena Merchan, jefa de servicio de Juegos y Espectáculos y Miriam Molina, jefa de departamento de Inspección; Ana Álvarez, presidenta de las plazas de toros de Granada, Atarfe y Motril; Mariano de Damas, presidente de la plaza de toros de Granada y Antonio Rodríguez, veterinario de Salud y miembro de los equipos gubernativos de la provincia de Granada.

El 26 de marzo de 2025, la Junta de Andalucía aprobó por decreto el Reglamento Taurino de Andalucía, el cual regula los espectáculos taurinos que se desarrollen en el territorio de la Comunidad Autónoma, con el fin de garantizar la integridad del espectáculo y salvaguardar los derechos y deberes de los equipos de la autoridad, profesionales taurinos y del público y aficionados en general.