Este jueves se presenta el libro 'Tauromaquia Romana y su continuación en la Tauromaquia Española' de Alfonso Mañas

El Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia, que coordina Fernando Navarro, ha organizado para este jueves en el Colegio Mayor San Bartolomé ... y Santiago la presentación del libro 'Tauromaquia romana y su continuación en la Tauromaquia española'. Correrá a cargo del autor de la obra, Alfonso Mañas, en un acto moderado por Juan José Montijano Ruiz, escritor y doctor en Filología Hispánica.

El bastetano Alfonso Mañas es doctor con mención europea en Historia del Deporte, con una tesis elaborada en la Universidad La Sapienza de Roma sobre espectáculos anfiteatrales (cacerías de animales, ejecuciones y gladiadores), tema al que se ha dedicado desde el inicio de su carrera investigadora. Licenciado en Filología y en Ciencias del Deporte, es investigador de la Universidad de Berkeley (California) y consejero editorial y revisor de The International Journal of the History of Sport, la revista científica de Historia del Deporte más prestigiosa del mundo. Es también el responsable de Historia del Deporte de la Oxford Research Encyclopedia, la mayor enciclopedia online. Tiene publicados numerosos artículos sobre espectáculos anfiteatrales y gladiatura en las principales revistas científicas internacionales. En 2011 identificó la única estatuilla conocida hasta la fecha de una mujer gladiadora, hallazgo que le valió el reconocimiento mundial. Sus estudios han sido citados por medios internacionales como National Geographic, Fox, NBC. Su libro Gladiadores, bestias y condenados: las crónicas brutales del Coliseo (Almuzara, 2024) es el ensayo en español sobre gladiadores más vendido de la historia (en España y en el mundo). También es autor del segundo más vendido, Gladiadores: el gran espectáculo de Roma (Planeta, 2013). Es colaborador del programa de TV Cuarto Milenio. Ha participado como experto en varios documentales de TV sobre espectáculos anfiteatrales y gladiatura ('Escuela de gladiadores', Arqueomanía, 2020; 'Queens of combat', Paramount, 2025). Es también autor del libro 'Mitos del running' (Almuzara, 2024).

Encuentro novilleril

Otra cita muy importante tendrá lugar este martes en el Colegio Mayor Santo Domingo con ocasión del coloquio y encuentro novilleril, organizado por la Plataforma de Impulso a los novilleros de Andalucía y la Fundación del Toro de Lidia con la colaboración de la Diputación de Granada. El acto dará comienzo a las siete de la tarde y en él participarán los novilleros Rafael Fandila, de la Escuela de Motril, y Pablo Fernández y Alejandro Martínez, de la Escuela de Atarfe.