Este jueves se presenta el libro 'Tauromaquia Romana y su continuación en la Tauromaquia Española' de Alfonso Mañas

El Colegio Mayor Santo Domingo acoge este martes un coloquio y encuentro novilleril con los espadas granadinos Rafael Fandila, Pablo Fernández y Alejandro Martínez

María Dolores Martínez

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:28

El Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia, que coordina Fernando Navarro, ha organizado para este jueves en el Colegio Mayor San Bartolomé ... y Santiago la presentación del libro 'Tauromaquia romana y su continuación en la Tauromaquia española'. Correrá a cargo del autor de la obra, Alfonso Mañas, en un acto moderado por Juan José Montijano Ruiz, escritor y doctor en Filología Hispánica.

