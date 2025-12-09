Juan Vida imparte una conferencia en el Centro Artístico sobre la creatividad desde su experiencia
El pintor dio un extenso repaso por su trayectoria pictórica durante sus años de carrera artñistica
Iván Ricón
Martes, 9 de diciembre 2025, 21:21
En la sala de conferencias del Centro Artístico, una vez más abarrotada de público, el pasado 4 de diciembre Juan Vida pronunció la conferencia 'Se ... pinta como se vive. Confidencias sobre la creatividad', que tras la bienvenida de Luis López Silgo fue presentada por el vocal de Arte de la entidad Juan de Dios Vico, quien refirió cómo el pintor mostró su primera exposición a los trece años en el Centro Artístico, en 1968, invitado por el inolvidable Miguel Ruiz del Castillo.
Juan Vida, apoyado en imágenes de su obra, que iba proyectando en la pantalla habilitada al efecto, dio un extenso repaso por su trayectoria pictórica y rememoró con cariño cómo el citado 'Miguelón', vocal entonces de Bellas Artes del Centro Artístico, promovió en los colegios una campaña titulada 'Sembremos nosotros, que recojan ellos' con el objetivo de atraer al mundo del arte al público infantil y juvenil. Les animaba a visitar los museos y exposiciones, y fue a través de este programa como lo conoció y Ruiz del Castillo lo invitó a exponer en la centenaria institución que entonces tenía una de sus dos salas de exposiciones en la primera planta del edificio del Suizo, con entrada por la calle Mesones.
Aquella primera exposición tuvo amplio eco en la prensa, con reseñas de, entre otros, Marino Antequera y José G. Ladrón de Guevara. Y aunque don Marino señalaba tanto sus aspectos positivos como sus lógicas carencias, reconoció Vida en su charla, con toda honestidad, que al ser tan joven e inmaduro, esta repercusión le supuso un postizo engreimiento personal que a punto estuvo de dar al traste con su carrera de pintor. Dejó de ir a clase y hacía rabona hasta que su padre le buscó empleo como ayudante de acomodador en el cine Madrigal, lo que le hizo recapacitar sobre su verdadera vocación y reaccionó a tiempo de enmendarse.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión