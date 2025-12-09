Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Vida imparte una conferencia en el Centro Artístico sobre la creatividad desde su experiencia

El pintor dio un extenso repaso por su trayectoria pictórica durante sus años de carrera artñistica

Iván Ricón

Martes, 9 de diciembre 2025, 21:21

En la sala de conferencias del Centro Artístico, una vez más abarrotada de público, el pasado 4 de diciembre Juan Vida pronunció la conferencia 'Se ... pinta como se vive. Confidencias sobre la creatividad', que tras la bienvenida de Luis López Silgo fue presentada por el vocal de Arte de la entidad Juan de Dios Vico, quien refirió cómo el pintor mostró su primera exposición a los trece años en el Centro Artístico, en 1968, invitado por el inolvidable Miguel Ruiz del Castillo.

