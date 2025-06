Alegoría del río que nos lleva

Vuelve José Antonio García Aguilera con este nuevo poemario, 'En la orilla de los sauces', a su hábitat poético, a su yo poético más natural ... y lírico, pues es la naturaleza el primer baluarte de sus versos, siempre en relación íntima e inevitable con el ser (las emociones y la carne, la mente y la búsqueda de la belleza) y sus interrogantes, sus vacilaciones, sus vaivenes, sus abismos.

'A la orilla de los sauces', se diría, el río (su propio río, como metáfora de su tránsito vital) traspone todos los mundos posibles, todos los paisajes, todas las ramas, todos los frutos, todos los deseos y anhelos. Y en ese recorrido existencial, el poeta granadino nos muestra su más íntimo yo poético, consustancial a la naturaleza que le sirve de alegoría y le muestra (y nos deja ver) un camino de vaivenes y recodos incesantes, de manos y de alas, de ramas y de flores, de voces y de rumores, como si ese río que nos transporta se adentrara en nosotros mismos y nos habitara: «Cuando iba el cuerpo dentro de las aguas / todo el río sumergido me habitaba, / por las bocas se entraba la sustancia / bañada de luz en la luna clara, / oh venturas, oh suerte de las horas».

Como un sortilegio de la naturaleza, el poeta invoca imágenes, alegorías y fábulas: del viento, del agua, de las rocas y de las montañas y las dota de espíritu y de corazón y de deseo y de sangre. En sus versos, García Aguilera funde su alma a los vientos, aúna la mirada a la montaña, integra su vuelo en el silencio. Así, su poética es un canto en el que se imbrican el destino del ser humano y los sentidos y las emociones, «la mirada de la montaña, que es idéntica a los vientos», hasta adentrarse en la búsqueda de una esencia de la que la naturaleza nos ha hecho partícipes: «He buscado la carne de las rocas, / su caliente tacto, sensible mano / de agua sobre la sombra de las zarzas».

Podría concebirse 'En la orilla de los sauces' como una fábula versificada en seis actos en la que el río, en su travesía y poseído de su propia alma, recorre indefectiblemente nuestros mundos y todas sus transformaciones, y nos lleva y nos trae y nos hace suyos, y nos eleva a una superficie luminosa y nos sumerge en unas aguas profundas y oscuras, en una parábola de nuestra propia existencia; seres humanos partícipes de una misma identidad con los demás seres de la naturaleza.

El poemario se estructura en seis capítulos: 'Montañas y rocas', 'Árboles y ramas', 'Aguas y olvido', 'Luz de silencio', 'Vuelos de sombras' y 'Deseo y misterio', con los que el poeta completa un recorrido que nos sumerge en la «totalidad» que el ser humano y la naturaleza representan. Así, desde esa travesía del río que nos lleva, García Aguilera nos sumerge en los distintos procesos de transformación emocional que su poética nos otorga con la lectura de estos versos: sea desde la contemplación misma de los valles y las montañas, de los nogales y los chopos, de los celindos y las rosas; sea desde la introspección más íntima, desde lo más adentro, desde las sombras de agua, que fraguan los enigmas y las interrogantes, y el propio sentido de la vida y las sombras y el anhelo y el deseo: «Oh ninfas de los deseos, / llevadme luego pronto / a los verdes álamos / de la vida y los musgos / donde nacen los besos».

Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, y profesor jubilado de Humanidades en el IES de Zafra (Motril), García Aguilera ha sido galardonado con el Premio Cortijo de la Duquesa y ha publicado, entre otros, los libros de poesía 'Campo de luz y niebla' (Colección Genil de literatura. Diputación de Granada, 2013), 'Los frutos escogidos' (Hispania Ediciones, 2016), 'Toda la calma' (Entorno Gráfico Ediciones. Granada, 2017), 'Distinta luz' (Entorno Gráfico Ediciones. Granada, 2019), 'Agua y tiempo en Villa Salacia' (Podiprint. Antequera, 2019), 'Ofrenda' (Podiprint. Antequera, 2020) y 'Diecinueve poemas' (Podiprint. Antequera, 2023).