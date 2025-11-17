Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'Sara con mesa de billar', Instalación de Juan Muñoz en la sala de 'Las meninas' del Prado. EFE
Arte

Juan Muñoz regresa al Prado que 'saqueó' sin complejos

La pinacoteca reúne unas 40 piezas del enigmático, teatral e irreverente 'ladrón' del arte universal que confronta con Velázquez, Goya o Rubens

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Lunes, 17 de noviembre 2025, 16:57

Juan Muñoz era un visitante asiduo del Museo del Prado. El malogrado artista madrileño (1953-2001) visitó la pinacoteca cientos de veces para inspirarse y ' ... saquearla' sin complejos. Unos fructíferos paseos en los que «robó» todo cuanto pudo de los grandes maestros del arte. A 24 años de su temprana y fatídica muerte, regresa Muñoz a la casa de Velázquez y Goya que convirtió en la suya. Las enigmáticas, teatrales y paradójicas obras de este prestidigitador y avezado e influyente 'ladrón' y del arte universal dialogan en el museo con las de sus egregios antecesores.

