'Navidad con Habichuela' ha evolucionado durante el tiempo paralelamente a la presencia de distintos artistas, pero siempre con el villancico como invitado. Ideal

Juan Habichuela Nieto encenderá la Navidad en el Isabel la Católica

El día 19, presentará la décima edición de su espectáculo 'Navidad con Habichuela'

José Antonio Muñoz

José Antonio Muñoz

Granada

Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:45

Comenta

La Navidad de Juan Habichuela Nieto llega a su décima edición con un espectáculo que tendrá lugar el 19 de diciembre a las 21.30 ... horas en el Teatro Isabel la Católica. En esta ocasión estarán con el guitarrista la cantante Diana Navarro, el bailaor Barullo Farruco, José Antonio García de 091 y el Coro de Cámara de Granada. «Prometo ofreceros lo mejor de nosotros mismos para iluminar estos días tan especiales», ha dicho el guitarrista en la presentación.

