Juan Habichuela Nieto encenderá la Navidad en el Isabel la Católica

La Navidad de Juan Habichuela Nieto llega a su décima edición con un espectáculo que tendrá lugar el 19 de diciembre a las 21.30 ... horas en el Teatro Isabel la Católica. En esta ocasión estarán con el guitarrista la cantante Diana Navarro, el bailaor Barullo Farruco, José Antonio García de 091 y el Coro de Cámara de Granada. «Prometo ofreceros lo mejor de nosotros mismos para iluminar estos días tan especiales», ha dicho el guitarrista en la presentación.

'Navidad con Habichuela' ha evolucionado durante el tiempo paralelamente a la presencia de distintos artistas, pero siempre con el villancico como invitado. En esta ocasión, la participación del Coro de Cámara de Granada asegura una interacción entre el mundo clásico y el flamenco, algo muy del gusto del anfitrión.

Las entradas para el espectáculo están ya a la venta en la web Redentradas.