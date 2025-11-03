Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Ferreras. Ideal

Juan Ferreras recibirá el Memorial Antonio Lozano de Granada Noir este martes

El Palacio de Condes de Gabia acoge una velada que también incluye a los autores cubanos Lorenzo Lunar y Rebeca Murga y a la granadina May R. Ayamonte

Ideal

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:03

Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra y dedicado al género negro y criminal, continúa mañana martes, 4 de noviembre, con otra jornada ... muy especial que incluirá la entrega del VII Memorial Antonio Lozano al fotoperiodista Juan Ferreras. La entrega del galardón tendrá lugar a las 19 horas en el Palacio de los Condes de Gabia de la Diputación de Granada, que acogerá toda la sesión de tarde de Granada Noir.

