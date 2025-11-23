Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rosario La Tremendita yDani de Morón J. F. Bustos
Crítica

Un paso más al nuevo flamenco

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:43

Comenta

Prosigue el ciclo Andalucía Flamenco programado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el Teatro ... Alhambra. Esta semana pasada, viernes y sábado, han tenido lugar las actuaciones de Lin Cortés y Rosario 'la Tremendita', respectivamente. Ambos artistas inquietos y en continua búsqueda de un flamenco contemporáneo, más acorde con el sentir de las nuevas generaciones.

