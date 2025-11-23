Un paso más al nuevo flamenco

Prosigue el ciclo Andalucía Flamenco programado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en el Teatro ... Alhambra. Esta semana pasada, viernes y sábado, han tenido lugar las actuaciones de Lin Cortés y Rosario 'la Tremendita', respectivamente. Ambos artistas inquietos y en continua búsqueda de un flamenco contemporáneo, más acorde con el sentir de las nuevas generaciones.

Lin Cortés, con una voz potente y versátil, un amplio registro y un sonido fresco, fusiona el flamenco tradicional con sonidos más modernos, incorporando elementos del pop, del rock y ritmos urbanos actuales. Sus letras, entre rumbas, tangos y bulerías, hablan de experiencias cotidianas, de amor y desamor, sobre todo, con un estilo directo y emotivo, en el que prioriza la conexión con la audiencia. Con el nombre 'Esencial', hace un repaso de los temas más conocidos de su discografía, a veces coreados por el público presente.

Así, acordándose de Vicente Amigo, de Camarón, de Lorca o de Parrita, sonaron 'De vino y terciopelo', 'El jardín de la memoria', 'Bulería niñas' o 'Novia moderna'.

Por su parte, Rosario 'la Tremendita', con un discurso más flamenco, representa una vertiente muy diferente dentro del cante contemporáneo. Con una voz grave, profunda y de timbre muy personal, recrea los tercios en anáforas continuas, buscando nuevas armonías y estructuras sin perder la raíz.

Con un estilo intimista y profundo, la trianera goza de una base flamenca ortodoxa y un profundo conocimiento de los palos. De hecho, es heredera de una amplia tradición, pero con un sello personalísimo.

Sus arreglos son ricos y complejos. Domina el compás y tañe el bajo eléctrico como parte de su necesaria entrega.

Con un directo potentísimo y un poder de comunicación innato, Rosario propuso 'Tránsito', un viaje musical y emocional —sin prisa— hacia los cantes tradicionales (soleares, tonás, bulerías, tangos), acompañado a la guitarra por Dani de Morón (siempre preciso en la vanguardia, cómplice incondicional) y Manuel Reina en las percusiones, rey del compás, consecuente en un sonido identitario.

La Tremendita sobre todo suena flamenco, con ese tono ancestral que vence y convence desde la melodía por tangos con la que abre y cierra el espectáculo.

Ella se acerca al rock y al funky, sin olvidar sus raíces y colocando en su sitio tanto la milonga, como la bambera, el martinete o los compases de la Tarara, sin olvidar la bulería que vino de mano de su abuela, donde no le importaba que le robaran el dinero, pero sí que le hubieran matado al pollino.

'Transito' es un mirarse hacia adentro, una confesión continua, después de muchos años de escenario y anhelo.

'Transito' es un viaje de tres en el escaparate luminoso de unas tablas, aunque entre humo y penumbra, que verá la luz en forma de disco en el próximo mes de abril.