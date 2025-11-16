Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los artistas, con el público al fondo en el Auditorio Manuel de Falla. J. Pascual
Crítica

Fundición de metales en el Manuel de Falla

Jorge Fernández Bustos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:34

Comenta

Para celebrar, el XV aniversario del reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el programa Flamenco y Cultura de ... la Diputación de Granada, apoyada por otras instituciones, presentó el día de ayer, 16 de noviembre, en el Auditorio Manuel de Falla, la primera Coral Flamenca de Granada, y posiblemente de la historia. Un recital que también sirvió para conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, su integración y su indudable aporte al desarrollo e identidad del flamenco.

