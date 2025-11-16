Fundición de metales en el Manuel de Falla

Para celebrar, el XV aniversario del reconocimiento del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, el programa Flamenco y Cultura de ... la Diputación de Granada, apoyada por otras instituciones, presentó el día de ayer, 16 de noviembre, en el Auditorio Manuel de Falla, la primera Coral Flamenca de Granada, y posiblemente de la historia. Un recital que también sirvió para conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España, su integración y su indudable aporte al desarrollo e identidad del flamenco.

Ocho voces en escena, ocho metales de primera fila que se fundieron para crear algo único e innovador, para cantar al unísono en un día de fiesta. Ante tanta individualidad y sardina en las propias ascuas, gitanos de los distintos puntos de la provincia juntaron sus manos y sus gargantas a la espera de la gloria común. Juan Ángel Tirado, Antonio Campos, Sergio 'el Colorao', Abraham Campos, Irene Molina, Fita Heredia, Estrella de Manuela y Alba Campos, apoyados por la guitarra de José Fermín Fernández, ocuparon las tablas del Auditorio para gozar entre ellos y estremecer a un público entregado con sus propuestas. Por primera vez, el cante flamenco se aborda desde una perspectiva coral, donde las voces dialogan entre sí acompañadas por la guitarra, explorando nuevas armonías y compases sin perder la esencia del género. Porque, ante cualquier objeción al respecto, podemos asegurar que suena flamenco. La Coral de Granada se puede enmarcar en el cante grande, porque, entre otras cosas, todos sus componentes son cantaores por derecho, cantaores de alante, capaces de llenar una plaza con su presencia.

Es una novedad y un gozoso atrevimiento. El flamenco es cante, no es canto. El flamenco está concebido para la reflexión, la queja o la alegría del cantaor o cantaora en solitario y, salvo los villancicos y los estribillos por Huelva, todo es dicho por una persona sola, enfrentándose con un público atento que forma parte del rito. Lo que vimos ayer es distinto, otra vuelta de tuerca en la evolución del flamenco.

De esta forma (y de manera gratuita para el contribuyente), se presentaron anoche estos nueve gitanos para hacer un recorrido polifónico por algunos de los estilos más identitarios del tesoro flamenco, comenzando por la alboreá, la misma que abre el disco 'Tardoantiguo', de Antonio Campos, pero cantada a ocho voces y a palo seco. Continúa la noche por la caña, donde ellas toman el protagonismo alternando los tercios, mientras los ayeos son corales. La soleá por bulerías es al golpe, sin guitarra, para escuchar, donde ellos cogen el testigo (así se va sucediendo de continuo). Las alegrías son una fiesta y los cantes en tiempo de seguiriya un acierto, en el que cabe el pregón, la trillera, la saeta, el martinete o las seguiriyas propiamente, dichas. Sigue la noche por malagueñas, con murmullo de fondo que entronca con el cante sacro que preconizaba el Canario y se rematan por fandangos de Granada. Los tangos, en los que se acuerdan de Morente nos acercan al final, que viene, como debe ser, por bulerías. El futuro lo tienen en las manos.