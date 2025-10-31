Ada y Javier en el tablao de La Platería

Comenta Compartir

Todos los jueves del año, la peña flamenca de La Platería abre sus puertas para el visitante y los aficionados. Todos los jueves del año, ... La Platería se convierte en tablao y colma su Sala del Cante de un público interesado en ver y escuchar un flamenco de raíz, sin sucedáneos ni falacias. Todos los jueves del año, se puede disfrutar de un ambiente flamenco, frente a la Alhambra, con la posibilidad de tomar un ágape, antes o después del espectáculo. Jueves tras jueves, la Peña más antigua del mundo echa mano de nuestra extensa cantera de artistas para ofrecer un flamenco serio, fresco y de calidad comparada.

Una muestra de ello la tuvimos el penúltimo día del mes de octubre, con luna creciente, el salón lleno y cinco flamencos de base dando lo mejor de sí. Se trataba de los bailaores Ada Lorenzo y Javier Valero; de los cantaores Antonio Mena y Alejandro 'Gambimbas' (en sustitución de Tomás García, que no pudo asistir por razones de salud); y Jorge 'el Pisao' a la guitarra que, planteando su actuación como si fuera la de un tablao al uso se tratara, ofrecieron en primer lugar la caña en un conseguido paso a dos, con sombrero de catite y vestimenta a juego, solo superado por ellos mismos en la pieza de cierre: unos cantes mineros rematados por fandangos de Granada. Siendo este baile de pareja lo más llamativo de este cuadro, entre medias de los dos momentos, Ada Lorenzo propuso un baile por alegrías repleto de referencias y una personal escobilla, que resume su intención. A continuación, Javier Valero hizo lo propio por soleares, destacándose como un bailaor estilizado y con recursos, no todos fruto de la técnica, y una atención especial al vuelo del mantón. La noche se cerró con un bis por bulerías, sin megafonía, al que invitaron a algunos de sus compañeros, presentes en la sala, a darse una pataílla.

