«Jim Morrison era una puerta abierta a un mundo repleto de símbolos y literatura, teatro y arte»

Barnatán es un tipo viajado (nacido en Santander, vivió en Nueva York buena parte de su infancia y adolescencia) que para algunos es una cara ... conocida por su trabajo actoral, a otros le sonará en el oído por sus discos y no pocos le asociarán con la literatura, multitarea a la que hay que añadir sus primero pinitos en la dirección de cortos. Y es que es un todoterreno que se mueve con soltura en todos los sentidos y que tiene la presencia (vean las fotos) y rotundidad (oigan sus discos) que se le pude suponer a un hombre de blues de raza. Llega por aquí con 'Spanish Caravan', una gira inspirada en The Doors que fusiona música, cine y poesía y que además es el origen de un documental también en torno a Morrison. El miércoles estará en el Carmen de San Rafael de Huétor Vega (20h) con entrada libre, el jueves (21h) en el Lemon y el viernes (22h) en el Robert`s Top de Almuñécar.

- ¿Por qué Jim Morrison?

- Para mi significó conocer el blues. Ellos se autodenominaban una banda de blues, y gracias a su último disco, el 'LA Woman', pude entrar en el universo de Morrison y Doors, que era una puerta abierta a un mundo repleto de símbolos y literatura, que además mezclaba mucho teatro y arte, un mundo donde yo quería vivir. Después de Michael Jackson, que fue mi primer ídolo, es el que más me ha influido

- ¿Y por qué ahora?

- Nunca es tarde para rendir pleitesía a los artistas que te han hecho feliz, y que te lo siguen haciendo. Hay una cuestión onomástica, que son los 60 años del nacimiento de la banda, y nosotros vamos a contar nuestra historia a través de la historia de Morrison en España

- ¿Tanto interés le ha despertado como para hacer un documental y una gira?

- El paisaje que ellos dibujaron, esos planos de una película interminable con una canción infinita tienen todo el interés del mundo. Es para dedicarle casi la propia vida. Cuando un creador tuvo semejante repercusión universal en una vida tan corta, un concierto y una película se me hace poco.

- ¿Qué tal se le da clonarlo en directo?

- (carcajada) La intención no es la de 'clonar' a Morrison, no podría; es tomarlo como un punto de partida, como el que toma a Aristóteles o a Platón, un lugar y un espejo donde mirarse. Hacemos versiones, pero muy nuestras de los Doors.

- ¡No se me desnude en escena que corren tiempos raros!

- (carcajada) No, no… Además yo gano vestido (carcajada). Vivimos en un momento repugnante y aberrante de la cultura de la cancelación.

- The Doors tuvieron una fuerte impronta hispana en su música, hasta casi el plagio de Albéniz y de unas granaínas…

- Efectivamente, puedo asegurar que Fain Galán (su guitarrista) toca las granaínas mejor que Robby Krieger (el de The Doors). No solo es esa impronta hispana directa, también la latina, ya que vienen de una tradición jazzística que incluye el latinjazz, esa base rítmica que manejan a la perfección y que es tan nuestra.

- ¿Sabe que en Granada pasó Morrison, cuentan, unas noches memorables…?

- Usted lo sabe mejor que yo (carcajada), por eso creo que tocar las canciones de Jim Morrison en Granada, Jaén, Cádiz y Almería va a ser muy especial. El amor de Morrison por Andalucía fue brutal.

- ¿Ha localizado para la película a alguno de los protagonistas de La Zíngara?

- Hemos hablado con Agustín, de Los Ángeles, que estuvo allí. No podremos estar en La Zíngara que está cerrada, pero sí en el Sacromonte del que bebieron Jim y Pamela cuando pasaron por Granada.

- Dicen que el día que murió lo hizo tras visionar las Super-8 que había hecho en la Alhambra…

- Efectivamente, hay varias teorías, alguna más truculenta que otras. Creo que la leyenda es mucho más divertida y estética que imaginar a ese dios de cuero negro tirado en una letrina. En la película de Oliver Stone hay una escena memorable cuando el protagonista recuerda en la bañera el suicidio de Marat. A mí me gustan esas identificaciones, esos juegos perversos que unen la liturgia de un concierto, con la literatura y el arte.

- ¿Cómo serán estas tres actuaciones de este fin de semana?

- Tres distintas, la primera, por ejemplo, será con un repertorio mixto con temas de Doors y nuestros, y luego yo daré una charla poética hablando de Morrison y el cine, que están estrechamente ligados. Esta 'Spanish Caravan' comienza y tiene mucho que ver con los conciertos de Morrison, es una manera tan suya de actuar que nosotros queremos hacer nuestra. Empezamos en Granada y terminaremos en París. Como él.