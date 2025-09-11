Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jimmy Barnatán

«Jim Morrison era una puerta abierta a un mundo repleto de símbolos y literatura, teatro y arte»

Juan Jesús García

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:10

Barnatán es un tipo viajado (nacido en Santander, vivió en Nueva York buena parte de su infancia y adolescencia) que para algunos es una cara ... conocida por su trabajo actoral, a otros le sonará en el oído por sus discos y no pocos le asociarán con la literatura, multitarea a la que hay que añadir sus primero pinitos en la dirección de cortos. Y es que es un todoterreno que se mueve con soltura en todos los sentidos y que tiene la presencia (vean las fotos) y rotundidad (oigan sus discos) que se le pude suponer a un hombre de blues de raza. Llega por aquí con 'Spanish Caravan', una gira inspirada en The Doors que fusiona música, cine y poesía y que además es el origen de un documental también en torno a Morrison. El miércoles estará en el Carmen de San Rafael de Huétor Vega (20h) con entrada libre, el jueves (21h) en el Lemon y el viernes (22h) en el Robert`s Top de Almuñécar.

