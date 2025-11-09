Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Mundo más caótico que jamás ha existido en la Historia

El desarrollo científico tecnológico no nos ha hecho más sabios sino más vulnerables. Cuando más inteligentes son las máquinas, más necios se vuelven los humanos. Nunca ha existido una época más deslumbrante y, al mismo tiempo, más caótica que la actual. Nadie es capaz de saber cómo viviremos en el futuro

Jerónimo Páez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 10:05

La humanidad dispone de los medios técnicos más sofisticados para resolver cuantas amenazas se ciernen sobre la misma. Pero el mundo se ha globalizado y ... complicado mucho más de lo que nuestros antepasados podrían haber pensado. Tenemos el dinero necesario para acabar con la pobreza, si se hubiera querido hacerlo. Pero a ninguna gran potencia le ha interesado. Solo dedicamos unos 223.000 millones de euros para mejorar la vida de los pobres del planeta. Se podía haber conseguido, además, si se hubiera tomado la decisión de controlar la explosión demográfica. Solo un mundo de irresponsables podía pensar que si los sapiens hemos tardado 200.000 años en alcanzar la cifra de 1.000 millones de personas –en 1804–, tenga sentido alguno que en los dos últimos siglos hayamos llegado a unos 8.500 millones.

