El Mundo más caótico que jamás ha existido en la Historia

La humanidad dispone de los medios técnicos más sofisticados para resolver cuantas amenazas se ciernen sobre la misma. Pero el mundo se ha globalizado y ... complicado mucho más de lo que nuestros antepasados podrían haber pensado. Tenemos el dinero necesario para acabar con la pobreza, si se hubiera querido hacerlo. Pero a ninguna gran potencia le ha interesado. Solo dedicamos unos 223.000 millones de euros para mejorar la vida de los pobres del planeta. Se podía haber conseguido, además, si se hubiera tomado la decisión de controlar la explosión demográfica. Solo un mundo de irresponsables podía pensar que si los sapiens hemos tardado 200.000 años en alcanzar la cifra de 1.000 millones de personas –en 1804–, tenga sentido alguno que en los dos últimos siglos hayamos llegado a unos 8.500 millones.

Esta locura ha sido uno de los mayores errores que ha cometido la humanidad y la causa de la mayoría de los problemas que no sabemos cómo resolver. Puede que en la actualidad el número de personas dispuestas a emigrar alcance cifras imposibles de controlar y menos de poder integrarlas para que puedan vivir dignamente. La inmigración incontrolada terminará por afectar a los gobiernos de los países de destino y generando mucho sufrimiento en todos los implicados.

Para complicar esta irracionalidad y para mal del mundo, hoy día, gracias al desarrollo científico tecnológico, la capacidad de destrucción es impresionante. Podemos acabar con la civilización en pocas semanas, si las grandes potencias entran en conflicto.

A su vez nunca los líderes que gobiernan el mundo han sido y son tan mediocres, tan lerdos e incapaces como para comprender la magnitud y la complejidad del tiempo que les ha tocado vivir.

En el año 2023 el gasto mundial en defensa ascendió a unos 2.700 billones de euros. El primer inversor fue EE UU, con casi 1.000 billones, China y la UE con unos 300 billones cada una, y Rusia poco más de 100 billones. Últimamente el gasto militar se ha disparado debido a la presión y megalomanía de Trump de incrementar los presupuestos de defensa, que además ha aceptado la UE. Tal y como vamos avanzando, va a ser difícil financiar el Estado de Bienestar.

Vivimos en un mundo sin brújula moral ni dirección política. Las grandes potencias han dejado de representar ideas o proyectos de civilización. Ya no hay bloques ideológicos, ni confrontación entre modelos de sociedad. Podríamos añadir que no sabemos qué modelo podría ser más beneficioso. Solo hay poder, ambición y destrucción: geopolítica sin principios, tecnología sin ética, riqueza sin cultura. La inteligencia estratégica ha sido sustituida por la gestión del caos.

El siglo XXI ha roto su promesa. Creímos que el final de la Guerra Fría traería un orden más justo, una paz duradera, una globalización que uniría a los pueblos. Pero tres décadas después asistimos al espectáculo contrario: guerras sin fin, democracias agotadas, dictaduras rehabilitadas, genocidios por doquier y un planeta sometido al miedo. Hemos pasado de la bipolaridad estable a una multipolaridad incontrolable, donde cada potencia actúa según sus propios intereses inmediatos, sin proyectos ni límites a sus ambiciones. Los Estados Mayores del ejército de las grandes potencias están desbaratando el mundo. A su vez existen continentes como América Latina o África, que cuesta pensar cómo van a resolver sus problemas.

Lo más inquietante es que los nuevos líderes ya no pretenden ocultar su cinismo. Lo exhiben como virtud. El autoritarismo se presenta como sinónimo de eficacia, y la propaganda como herramienta de gobierno legítima. Los dirigentes de nuestro tiempo no tienen visión histórica: manipulan encuestas, redes sociales y pulsiones colectivas, pero carecen de pensamiento. El poder se ha vuelto puramente táctico, emocional, irracional, despreciando las instituciones internacionales que podían contribuir a crear un mundo más pacífico y solidario.

Quien lea el excelente libro 'La era de los líderes autoritarios', de Gideon Rachman, columnista jefe de Finantial Time, será consciente de que nunca ha habido un número mayor de déspotas gobernando en el mundo. Rachman nos dice que las tecnologías del siglo XX y XXI están potenciando este tipo de líderes, que solo se interesan por aumentar su poder y destruir a las minorías que se enfrentan a ellos. Lo mismo da que sean líderes elegidos democrática o autoritariamente. Son lobos de la misma camada, ya hablemos de Biden, Trump, Netanyahu, Putin, Bolsonaro, Erdogan, Mohammed bin Salman, Xi Jinping, Modi y muchos más. No todos son iguales, pero sí similares. Todos mienten y mienten. No respetan las instituciones, ni las leyes.

Al principio del largo reinado de Putin, dice Rachman, «conocí a su portavoz, Dimitri Peskov. Cuando le pregunté por algunos actos represivos vino a decir: Todos nuestros sistemas son imperfectos». El discurso de Trump parecía confirmar esa vieja línea rusa y china. Allí estaba un presidente dispuesto a decir: Nosotros también mentimos, también matamos, nuestras manifestaciones son falsas. Y no se anduvo por las ramas, ya que llega a decir que el propio Trump ha introducido hábitos propios de las dictaduras en el corazón de la mayor democracia del mundo, Norteamérica.

Como suele suceder, no dijo nada sobre el hecho de que la mayor democracia del mundo ha sido la nación que más destrucción ha causado en la historia, desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y Truman ordenó lanzar las dos Bombas Atómicas en Hiroshima Y Nagasaki.

La comparación con el siglo XX resulta inevitable. La Guerra Fría, con todo su dramatismo, tenía una cierta racionalidad: dos bloques, dos sistemas, un equilibrio de terror que mantenía el mundo en una tensa estabilidad. Hoy, la guerra fría que renace es mucho más peligrosa, porque carece de reglas, de interlocutores claros, de sentido del límite. Es una guerra fría sin ideología, pero con más odio, más nacionalismo y más tecnología. Una guerra difusa, híbrida, donde la desinformación y la manipulación son armas tan potentes como los misiles.

El resultado es un mundo más dividido que nunca. Los gobiernos hablan de inteligencia artificial, de innovación y sostenibilidad, pero se comportan como tribus digitales en guerra. La humanidad ha delegado su destino en una clase dirigente que confunde liderazgo con espectáculo y estrategia con propaganda.

Quizás el verdadero drama de nuestro tiempo no solo sea la amenaza de la tecnología ni el riesgo de los conflictos, sino la desaparición del pensamiento lúcido en quienes deberían guiar a los pueblos. La ineptitud se ha convertido en norma, la improvisación en política de Estado y la mentira en lenguaje diplomático.

Nunca antes tuvimos tanto poder sobre el mundo, ni tan poca sabiduría para gobernarlo.

Nos hemos acostumbrado a creer que todo avance tecnológico es, por definición, un paso hacia adelante. Vivimos en la religión del progreso, con sus templos digitales, sus nuevos profetas y sus fieles entusiasmados. Pero nunca como ahora ha sido tan evidente que la humanidad puede avanzar técnicamente, mientras retrocede moral y espiritualmente.

La inteligencia artificial es el último altar de esa fe ciega. Promete eficacia, precisión, control y conocimiento ilimitado. Hemos delegado la memoria en los servidores, el pensamiento en los algoritmos y la imaginación en las pantallas. La inteligencia biológica se disuelve lentamente en la electrónica y lo que llamamos «transformación digital» es, en realidad, una forma de desaparición.

El problema no es la tecnología en sí –toda civilización se ha definido por sus herramientas–, sino la velocidad con que hemos aceptado que las máquinas piensen por nosotros. Lo que comenzó como un medio, se ha convertido en un fin en sí mismo. Cada innovación se celebra como si contuviera un sentido moral propio, cuando en realidad no hay nada más amoral que el código binario. La ética no se programa, se debe imponer.

El peligro no está en que la inteligencia artificial alcance o supere a la humana, sino en que la humana renuncie a serlo. Cuanto más nos rodean las máquinas inteligentes, más absurda se vuelve nuestra conversación colectiva. En un mundo donde todo se calcula, ya casi nadie reflexiona.

A ello se suma la tentación biotecnológica: crear genes, prolongar la vida, fabricar cuerpos y emociones como si fueran software. El sueño prometeico de dominar la naturaleza ha llegado a su culminación, pero también a su vacío. Si todo puede ser diseñado, ¿qué quedará de lo humano? La biología convertida en industria no es una victoria del espíritu, sino su eclipse.

Mientras tanto, los nuevos gurús del pensamiento –tecnólogos, empresarios, científicos, divulgadores de moda– repiten una letanía de optimismo que roza la parodia. Hablan de futuro, de disrupción, de inteligencia artificial como «salvación» o «inevitable destino». Raro es el que no dice alguna simpleza envuelta en jerga futurista. Son los sacerdotes del algoritmo, incapaces de ver que el progreso sin sentido termina en nihilismo.

La verdadera inteligencia no consiste en predecir, sino en comprender; no en calcular, sino en discernir. Y es precisamente eso lo que estamos perdiendo. No es la máquina quien amenaza a la humanidad, sino la humanidad que ha decidido convertirse en máquina.

Quizás el porvenir no sea una era de luz, sino una larga noche electrónica: un tiempo donde todo estará conectado, menos el hombre consigo mismo.

Es verdad que las semillas de esta destrucción se sembraron en el siglo pasado. La Primera Guerra Mundial desbarató el mundo y nos llevó a la Segunda Guerra Mundial que superó todos los límites. Por primera vez se crearon armas de destrucción masiva que otorgaron suficiente poder a los sapiens para destruir la humanidad.

Por muchos beneficios que haya traído la Revolución Industrial, era evidente que los humanos tenían que haber parado la creación de fuerzas destructivas que podían volverse contra sus propios creadores. Es decir, nuestros mejores aliados podrían llegar a ser nuestros mayores enemigos.

Ya lo advirtió Bertrand Russell a mediados del siglo pasado, en su opúsculo 'El impacto de la ciencia en la sociedad': la bomba atómica ha hecho pensar a mucha gente que el desarrollo había ido demasiado lejos. En el fondo –decía– se había desmadrado. Añadía también que, se modificaría biológicamente a las personas, y que una sociedad mundial científica no podría ser estable, salvo que exista un gobierno mundial. Concluía que caminábamos hacia el precipicio: hacía un gobierno de oligarquías científicas, las más peligrosas de todas.

Hoy día la revolución digital todavía mucho más poderosa que la industrial, es una enorme amenaza para el futuro de la humanidad. Tanto la IA como la biotecnología y el desarrollo de la tecnología militar pueden cambiar a los seres humanos, modificarlos biológicamente y destruirlos fácilmente.

Quien lea el libro 'La Ola que viene' de Mustafa Suleyman, uno de los más rigurosos que existen en materia de avances tecnológicos, dice: «Nunca antes habíamos sido testigos de tecnologías con un potencial tan transformador que prometen remodelar nuestro mundo de un modo a la par impresionante e intimidante. Por un lado, los posibles beneficios de estas tecnologías son vastos y profundos. Con la inteligencia artificial, podríamos desvelar los secretos del universo, curar enfermedades que nos han sido esquivas durante mucho tiempo y crear nuevas formas de arte y cultura que superen los límites de la imaginación. Con la biotecnología, podríamos manipular la vida para combatir enfermedades y transformar la agricultura, y crear así un mundo más sano y sostenible. Por el otro, sin embargo, los posibles peligros que entrañan son también inmensos y profundos. La inteligencia artificial puede llegar a crear sistemas que escapen a nuestro control. Podemos llegar a estar a merced de algoritmos que no entendemos».

Para terminar, y aunque los optimistas tecnológicos nos digan que la ciencia y tecnología nos resolverá todos los problemas, creo que hay que volver a la idea de que debemos enfrentarnos siempre al dolor y a la perdida de nuestros seres queridos, además de la tragedia de la vejez y de la muerte. Es de temer, que nadie nos prepara para ello.

Parece ser, que caminamos a un mundo en el que se van a enfrentar las máquinas inteligentes y lo seres humanos. No tengo claro quién resultará vencedor, pero se puede pensar, que en alguna medida las máquinas ya nos superan, toda vez que ellas no tienen ningún problema con el dolor, la enfermedad ni la muerte.

Puede que siga teniendo razón, el gran Edward Gibbon cuando dijo: «la caída y la ruina de Roma fue el efecto natural e inevitable de la grandeza desmesurada», en definitiva, un ejemplo de la impermanencia de todas las grandes creaciones humanas. Tarde o temprano desaparecen para siempre; y nosotros los humanos, también. Sic transit gloria mundi.