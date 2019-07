«Soy Jazzmeia y soy libre» Jazzmeia, alegría en el escenario. / IDEAL Jazzmenia Horn, «una de las mejores voces» del Jazz, hoy a las 22.30 en El Majuelo J. J. GARCÍA ALMUÑÉCAR Lunes, 15 julio 2019, 00:38

De ella ha dicho el mítico vocalista Jon Hendricks que «Jazzmeia tiene una de las mejores voces que he oído en cuarenta años». No es para menos; esta fantástica cantante y compositora, nacida en Dallas, Texas, ganó en 2015 el definitivo concurso 'The Thelonious Monk Institute International Jazz Competition', y ha sido comparada con Sarah Vaughan, Betty Carter y Nancy Wilson. En 2017 publicó su primer disco, 'A Social Call', en el sello Prestige, redundando uno de los más prestigiosos de la historia del jazz, que la llevó a los Grammy el año pasado. Abrir con ella la presente edición de Jazz en la Costa es una apuesta por el futuro de esta música, algo que suele hacer habitualmente esta muestra, subiendo al mismo escenario a los mitos del siglo XX al lado de los que los serán en el XXI (y todavía se pueden pagar). Una oportunidad de poder decir más adelante «yo estuve allí» con toda autoridad.

Como manda la tradición, la de Jazzmenia (el nombre no es casual, se lo puso su abuela y ya lo dice todo) es una voz de crianza eclesial, donde sus padres estaban involucrados en el ministerio y su abuelo, el Reverendo B. L. Horn, era un ortodoxo bautista del sur en un templo en el que su abuela era la organista: «Ella quería tocar música profana, jazz y blues, pero al ser la esposa del pastor lo tenía prohibido», recuerda, al rememorar su nacimiento entre gospel y espirituales: «Cuando se canta en la iglesia, no es por entretenimiento, son himnos para elevarse hacia Dios».

Uno de sus maestros fue Roger Boykin, pilar de la escena del jazz de Dallas, quien le hizo llegar un CD de vocalistas donde Sarah Vaughan cantaba 'Shulie a Bop', cuando Horn escuchó a Vaughan recuerda que «fue como si una llave hubiera abierto una puerta secreta en mí», escena de revelación casi bíblica que determinó su futuro: «Me obsesioné tanto con Sarah que aprendí literalmente cada canción suya, tanto que tuve poco después que abandonarla porque me había convertido en una obsesiva imitadora suya en vez de intentar ofrece lo mío propio», recordaba en una entrevista.

Precisamente se presentó al concurso que lleva el nombre de su admiradora Sarah, y lo ganó en 2013; como dos años después el prestigiosísimo certamen que recuerda al mítico pianista de Carolina, en cuyo jurado estaba la explosiva Dee Dee Bridgewater, que en público dijo haberse sorprendido por sus «increíbles habilidades en el scat», y por su «elección de piezas muy complicadas pero interpretadas con enorme facilidad; sentí que ella era la cantante más prometedora para el futuro del jazz vocal».

Tras recorrer el circuito de clubes, con un hijo y otro en camino entró a grabar su primer disco 'A Social Call', en una etiqueta llena de caras de leyenda: «Pensé en Miles Davis y John Coltrane», recuerda, «que eran artistas en Prestige. Trabajar en una compañía así es algo soñado para cualquier debutante, así que fue muy emocionante». En ese álbum canalizó el espíritu de cantantes clásicos como la Vaughan y Betty Carter, pero fusionando esas influencias con su propia vitalidad contemporánea, manejando una sensibilidad simultáneamente tradicional y moderna, y logrando una conmovedora unión entre técnica y sentimiento.

Desde el mismo título ya se intuye una dualidad social y musical; por una lado es un recuerdo a su admirada Betty Carter, mientras que el otro llama al atención sobre el deterioro sistémico en su sociedad de las poblaciones afroaméricanas y latinas (el mix 'Afro Blue / Eye See You / Wade in the Water' es una declaración absoluta de intenciones). Haciendo buena aquella frase de Nina Sinmone en la que aludía a la obligatoriedad moral del artista de comprometerse con el mundo que le ha tocado vivir: «Usa tu voz para hablar sobre lo que está pasando en el mundo; de lo contrario, ¿para qué eres un músico?». «En cierto modo, canto en memoria de mi abuela», dice Horn, que sigue, «ella no pudo hablar sobre lo que quería hablar. Ahora yo lo hago en su nombre; soy Jazzmeia, un espíritu libre'. Siento que estoy haciendo lo que me pidieron que hiciera».