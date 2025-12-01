Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jat Janela Aberta Teatro trae al Alhambra el espectáculo 'Bulldog', una pieza de máscaras que reflexiona sobre la adolescencia y el bullying

El próximo viernes 5 la compañía de danza Aracaladanza presenta 'Va de Bach', que crea un universo libre que despierte la imaginación del público

Ideal

Lunes, 1 de diciembre 2025, 11:20

Comenta

El Teatro Alhambra, espacio gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta a la compañía ... Jat Janela Aberta Teatro y su montaje 'Bulldog', una obra escénica que aborda la adolescencia y el bullyng. Concebido para mayores de 9 años, se pondrá en escena un espectáculo de máscaras expresivas dirigido por Miguel Martins Pessoa y Diana Bernedo. Se han programado dos funciones concertadas con centros escolares dentro del Ciclo Didáctico y se ofrecerá una tercera el miércoles 3 de diciembre, a las 18:00 horas, para todos los públicos.

