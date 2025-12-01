Jat Janela Aberta Teatro trae al Alhambra el espectáculo 'Bulldog', una pieza de máscaras que reflexiona sobre la adolescencia y el bullying

El Teatro Alhambra, espacio gestionado por la Consejería de Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, presenta a la compañía ... Jat Janela Aberta Teatro y su montaje 'Bulldog', una obra escénica que aborda la adolescencia y el bullyng. Concebido para mayores de 9 años, se pondrá en escena un espectáculo de máscaras expresivas dirigido por Miguel Martins Pessoa y Diana Bernedo. Se han programado dos funciones concertadas con centros escolares dentro del Ciclo Didáctico y se ofrecerá una tercera el miércoles 3 de diciembre, a las 18:00 horas, para todos los públicos.

La pieza, sin palabras y cargada de precisión física, transita entre la comedia, el drama y la reflexión para dibujar un retrato simbólico de la adolescencia y de las dinámicas sociales que marcan esta etapa vital. El elenco está formado por André Canário, Diana Bernedo, Fernando Cabral y Tânia Silva, con la delicada construcción de máscaras a cargo de Ambra Zotti. Cuatro jóvenes con personalidades distintas viven historias de amistad, amor y brutalidad en el espacio escolar, recordando al público adulto esos primeros días de clase que dejaron huella. Como escribió Hermann Hesse, «quien no encaja en el mundo, está siempre cerca de encontrarse a sí mismo».

De esta manera, 'Bulldog' aborda temas como el bullying, la amistad y la familia a través de un lenguaje poético y simbólico. La compañía subraya que el montaje nace de una investigación desarrollada con un centro de psicología italiano, que evidenció la normalización del acoso en distintos entornos sociales. Con voluntad de sensibilizar en estas cuestiones a la ciudadanía, la pieza analiza la problemática desde diferentes perspectivas: la de quien sufre, la de quienes observan y la de quienes ejercen la violencia. En su visión, víctima y agresor son reflejos de un mismo contexto social y exigen una mirada que contemple «los dos lados de la misma moneda».

Aracaladanza presenta en Granada 'Va de Bach'

Junto a esta propuesta, la programación incorpora el espectáculo 'Va de Bach', ideada y dirigida por Enrique Cabrera para Aracaladanza, que estará en el Teatro Alhambra el viernes 5 de diciembre a las 19:00 horas. La compañía se inspira en Johann Sebastian Bach no para coreografiar su música de forma literal, sino para adentrarse en un universo creativo que despierte la imaginación libre de cada espectador. En escena participan Carolina Arija, Jonatan de Luis, Jimena Trueba, Aleix Rodríguez y Lydia Martínez, con la voz de la actriz cantata Carla Maró.

'Va de Bach' es un sueño escénico que trasciende las estructuras narrativas convencionales. Aspira a encender la chispa imaginativa del público, sin distinción de edad o experiencia previa en danza. Más que una exhibición de técnica o belleza formal, la obra se sumerge en la esencia emocional y liberadora del compositor alemán, cuya influencia sigue viva en disciplinas tan diversas como el cine, la pintura o los videojuegos.

Con el respaldo del equipo artístico que acompaña a Aracaladanza desde hace casi tres décadas, el montaje despliega un torrente de imágenes y sensaciones que buscan sorprender y emocionar.

Ambos espectáculos conforman así una invitación a la reflexión, la emoción y la imaginación, dirigidas a públicos amplios y diversos que encuentran en la escena un espacio común de descubrimiento. Las entradas están a la venta en la web y en el teléfono 662 862 145 o una hora antes del espectáculo en la taquilla.