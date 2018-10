El Japan Weekend impregna la ciudad de ambiente nipón

Granada sigue año tras año ávida de cultura japonesa como se demuestra en la Japan Weekend que se celebra en el Palacio de Congresos. Larguísimas colas varias horas antes de que abrieran las puertas del Palacio. Cita esperada para los aficionados dentro del otoño granadino. Según los organizadores del evento, Jointo SL, en torno a 7.000 personas asisten a las actividades del Palacio de Congresos, rompiendo todas las expectativas y superando en número las de la edición anterior. Varios autobuses, durante la mañana, iban desembarcando a jóvenes llegados de otras localidades granadinas, ya que estos eventos se han convertido en un elemento dinamizador de la economía cultural.

Dentro del Palacio, más de 200 actividades, talleres, charlas, concursos y proyecciones relacionadas con los videojuegos, y el manga. Los videojuegos, tanto en demostración como en torneos, son las actividades más solicitadas en estos encuentros. Sin embargo, los juegos de mesa están copando cada vez más el ocio cultural de nuestros jóvenes. Paradójicamente, contra el aislamiento que propician móviles y tablets, la población joven cada vez más se divierte alrededor de una mesa con este tipo de pasatiempo. La variedad de estos entretenimientos, además, está creciendo de forma exponencial. En Granada todas las semanas hay una presentación de nuevas referencias, algunas creadas por granadinos.

Una nota de color

El cosplay, como es habitual, pone el color a este encuentro. Disfrazados de múltiples personajes como su alter ego. Una forma de identificarse en este mismo mar de jóvenes yendo y viendo. Antonio Goicoechea, de Jaén, con 22 años, es el cuarto año que se disfraza. Va de uno de los clásicos de la serie Death Note. «Tras mi experiencia otros años, he elegido este cosplay porque no es muy llamativo pero resulta siempre muy práctico. Me encanta ver y comprar entre los stands y suele ser la zona más concurrida. De esta forma tengo más libertad para moverme por ahí. Además es sencillo y me costó menos hacerlo», comenta el joven. Junto a él, su pareja, Rosa Valladares, que encarna un personaje de un videojuego online. «Juego todos los días a este videojuego, así que fue fácil elegir», señala. Llama la atención que no paran de pedirle fotografías. Otra de las características de estos encuentros, hacerse y posar en una foto con estos personajes. «Lo que más me ha gustado del salón es el espacio y la distribución. La única pega que pondría es el precio, pero por lo demás está todo muy bien y volvería sin dudarlo», comenta Karla Gázquez Hernandez , de 14 años y residente en Almería.

Las colas para la firma de las dibujantes Xian Nu fueron constantes. Las granadinas se han convertido en un referente del cómic nacido desde el manga. Sus series son best seller del mercado nacional desde hace ya varios años. De los stands de artistas donde los jóvenes dibujantes ofrecen- y venden- su obra sobresalía el de Loja. Una docena de autores que están montando su propia revista con el respaldo del Ayuntamiento de la capital del Poniente. El primer número de la revista verá la luz en enero, pero en la Japan Weekend se pueden adquirir varios artículos realizados por ellos, y vendían su obra en láminas, chapas y pegatinas. Una iniciativa única en la provincia de Granada. Ha habido otros intentos pero no han cuajado tanto como este. A media tarde, además, los lojeños han impartido un taller de cómic e ilustración que tuvo gran acogida.