Vilches vibra con 'Xpectro', un viaje emocional a base de teatro, circo, danza y música

El Teatro Miguel Hernández de Vilches se llenó para acoger la representación de 'Xpectro', espectáculo multidisciplinar de circo contemporáneo, danza y música, presentado por la ... compañía granadina Zen del Sur. Esta innovadora propuesta, que invitaba al público a adentrarse en el mundo del autismo y de las emociones, permitió ver sobre el escenario a dos artistas de la talla de Carlos López y Noemí Pareja, capacitados para interpretar, cantar, tocar instrumentos musicales, realizar acrobacias, malabares, contorsionismo, equilibrismo, magia y vencer las fuerza de la gravedad en estampas visuales que asombraron a todos.

Escrita e interpretada por los propios actores, la obra cuenta la historia del encuentro entre dos personas neurodivergentes que, gracias al circo, la música y la danza, descubren una forma de comunicarse, conectar y expresar lo que sienten. A través de una puesta en escena llena de sensibilidad y creatividad, 'Xpectro' invita al público a empatizar y comprender otras realidades, mostrando cómo el arte puede ser un puente para el entendimiento, la emoción y el crecimiento personal.

El espectáculo propone una reflexión sobre el poder del arte como medio para acercarse a lo desconocido y aprender a valorar la diferencia como una oportunidad para descubrir nuevas formas de conexión. Desde una mirada positiva y creativa, la obra se sumerge en el universo sensorial y emocional del autismo y la neurodivergencia, abordando temas como la gestión de las emociones, la resiliencia, la inclusión y el impacto del bullying, todos ellos entrelazados en el desarrollo de sus escenas.

En la obra, del cielo del escenario cuelgan 18 pájaros de papel que ofician de elementos simbólicos que adquieren diferentes significados durante la representación. El dualismo entre fragilidad y lo extraordinario que se establece al observar su composición, las emociones que expresan los intérpretes en su ahínco por alcanzarlos y superar sus propios desafíos, así como los sentimientos de esperanza y humanidad que se suscitan cuando baten sus alas, son aspectos que permitiedron a los espectadores del Teatro Miguel Hernández verse reflejados en los artistas y reflexionar sobre la actitud que adoptan como individuos ante una sociedad cada vez más diversa.

El complemento lo ponen los efectos de sonido medioambientales y varios tipos de música: La folclórica interpretada en directo a través del canto y la percusión y la electrónica con matices de jazz moderno. El patio de butacas se queda sin respiración, se limitan a navegar por un amplio abanico de emociones durante todo el espectáculo y, eso sí, al acabar la obra poética, sensible y conmovedora, el público se levanta para beneficiar a Carlos López y Noemí Pareja en uno de los aplausos más sinceros y prolongados que se recuerdan en el Miguel Hernández vilcheño.