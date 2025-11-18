Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Carlos López y Noemí Pareja, en el montaje de 'Xpectro'. G-M

Vilches vibra con 'Xpectro', un viaje emocional a base de teatro, circo, danza y música

Esta obra invita al público a adentrarse en el mundo del autismo y de las emociones con los artistas Carlos López y Noemí Pareja

José Antonio García-Márquez

Vlches

Martes, 18 de noviembre 2025, 21:36

Comenta

El Teatro Miguel Hernández de Vilches se llenó para acoger la representación de 'Xpectro', espectáculo multidisciplinar de circo contemporáneo, danza y música, presentado por la ... compañía granadina Zen del Sur. Esta innovadora propuesta, que invitaba al público a adentrarse en el mundo del autismo y de las emociones, permitió ver sobre el escenario a dos artistas de la talla de Carlos López y Noemí Pareja, capacitados para interpretar, cantar, tocar instrumentos musicales, realizar acrobacias, malabares, contorsionismo, equilibrismo, magia y vencer las fuerza de la gravedad en estampas visuales que asombraron a todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 27 detenidos en Linares por estafar online 180.000 euros en venta de coches y recambios
  2. 2

    20 años de cárcel por violar a dos hermanos hasta que cumplieron 13 años
  3. 3 El polígono industrial Ave María se dispone a su modernización
  4. 4 Siempre igual
  5. 5 Las últimas y copiosas precipitaciones dejan beneficios en el campo
  6. 6 Llega una de las zambombas más célebres de la región
  7. 7

    Avanzan las obras del gimnasio de La Loma, que tendrá acceso independiente desde fuera
  8. 8

    Con singularidad y sin fondo de nivelación, la propuesta del nuevo sistema de financiación preocupa a la Junta
  9. 9 El tranvía se cobra su primera multa
  10. 10

    Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vilches vibra con 'Xpectro', un viaje emocional a base de teatro, circo, danza y música

Vilches vibra con &#039;Xpectro&#039;, un viaje emocional a base de teatro, circo, danza y música