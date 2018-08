«La vida hay que vivirla, porque puede decirte: ¡majete, se te acabó el saldo!» Santi Rodríguez, en el cartel diseñado para su nuevo espectáculo. :: ideal 'Infarto. No vayas a la luz' es el nuevo espectáculo del artista, que se pre-estrenará a final de mes en Peal de Becerro, y se estrenará en Martos Santi Rodríguez Actor y cómico ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Domingo, 12 agosto 2018, 02:41

Un «sustito» que le dio la vida, como él mismo asevera, le ha servido a Santi Rodríguez para fundamentar su próximo espectáculo. 'Infarto. No vayas a la luz' es su nueva propuesta, en la que el cómico y actor, además de reflexionar sobre lo importante de aprovechar cada segundo de la existencia, se entrega de nuevo de lleno al teatro. El pre-estreno tendrá lugar el próximo 24 de agosto, en Peal de Becerro, y el estreno y arranque de la gira será al día siguiente en Martos.

-En unas semanas arrancará la gira de su nuevo espectáculo, 'Infarto. No vayas a la luz', ¿se supone que tiene algo que ver con aquel 'bache' de salud de hace un tiempo?

-Sí, este espectáculo nace a raíz de aquello. Hay que sacarle a todo el lado positivo, y en este caso el haber tenido aquel susto ha hecho que surja esta obra de teatro.

«En este nuevo montaje me alejo del stand up comedy y vuelvo de lleno al teatro» «No tengo palabras para describir lo que ha hecho por mí Manu Sánchez en este proyecto»

-¿Siempre hay un lado positivo?

-Simplemente me quedo con que aquella experiencia también fue buena en muchos sentidos. Me preguntas que sí hay un lado positivo, y sí, siempre hay que buscarlo. De lo que sí estoy muy agradecido es del trato que recibí a nivel sanitario, quedé muy contento con lo que me aportó todo el equipo que me trató. Y no fue porque fuera famoso, yo fui un enfermo más, eso lo puedo asegurar, pero tengo que decir que recibí el mejor trato. Solo puedo darle las gracias a toda esa gente que estuvo tan pendiente de mí.

-Queda claro que ese susto de salud fue el desencadenante de este espectáculo, pero... ¿Qué se encontrará el espectador? ¿Cómo se fue fraguando el proyecto?

-Hay un cambio fundamental respecto a mis últimos trabajos, y es que me alejo del stand up comedy y vuelvo de lleno al teatro. 'Infarto' es un monólogo teatral con escenografía, luces muy cuidadas, etc... No digo que sea ni mejor ni peor de lo de antes, pero estoy muy contento con el resultado que estoy viendo y tengo mucha ilusión con cómo puede evolucionar. Y respecto a cómo nació este proyecto, yo tenía en mente otro espectáculo distinto, sobre un tema muy diferente, y empecé a trabajar en él. Pero entonces se estrenó una obra muy parecida a la que tenía pensada, así que decidí cambiar de estrategia... Además, en este proyecto he ido de la mano de Manu Sánchez, sobre el que no tengo palabras para describir lo que ha hecho por mí, ha estado a mi lado, ha sido una pasada...

-Entonces, ¿habrá algo de Manu Sánchez en este espectáculo?

-Sí, mucho. En todo. Yo hablé de mi proyecto, y él me dijo que, si quería, estaría a mi disposición para todo lo que quisiera. Y así ha sido, tanto él, como su productora (16 escalones), parte del texto es suyo... En fin, como te decía, ha sido una pasada.

-¿Tenía ganas de volver a esa fórmula más teatral que tanto éxito le ha dado en otros proyectos?

-La verdad es que sí. Aquí se mezcla ese monólogo puro y duro con partes más teatralizadas. Y creo que a la gente le gustará mucho. Además, voy a intentar, en los teatros que sean posible, cuidar mucho el diseño de luces, la escenografía, etc. He mimado mucho todos los aspectos de la obra, incluso el vestuario, porque no iba a salir vestido de cualquier manera... De hecho no voy a salir vestido de una forma normal, y lo dejo ahí...

-¿Hay ya diseñada una gira?

-Pues ya hay muchas fechas cerradas, hasta febrero. Después de Navidad estrenaré en Madrid. Por el momento, a Martos voy dos días, a Aranjuez, luego a Zaragoza, Bilbao, Albacete, Valencia, Granada... La verdad es que la gira está asentada. Porque entre otras cosas, una de las cosas que ha gustado mucho es el cartel, y ha despertado el interés... Y es que todo suma. E insisto, tengo que dar las gracias a Manu, por todo lo que me ha ayudado. Hemos creado los dos juntos, hemos pensado, retocado, quitado, puesto... Yo me he ido a Sevilla y allá dónde él estaba, y codo con codo hemos trabajado en este proyecto. Sin duda trabajar con alguien como él ha sido una de las experiencias más bonitas que he vivido. Además, también hay otro aspecto muy interesante, y es que me ha ayudado en la dirección Fernando Fabiani, que entre otros proyectos es responsable de Síndrome Clown. En otros espectáculos no llevaba dirección, me tiraba solo a la piscina... Pero aquí también he cuidado esta parcela, y estoy muy contento.

-Vamos, que este será el gran espectáculo de Santi Rodríguez, el más redondo...

-Sobre todo está muy pensado. Las luces, la decoración, vestuario... Todo lo que tiene que ver con una obra de teatro. Otras veces me he enfrentado al reto yo solo, pero ahora somos un equipo que lleva un año entero de trabajo. Hay mucha gente implicada, y eso se va a apreciar en el resultado. De todo lo que he hecho, este es el espectáculo con el que más contento me siento.

Más completo

-Un paso más para un Santi Rodríguez que siempre ha sido valiente y se ha enfrentado a innumerables retos...

-Sí, pero en otros espectáculos faltaba un ingrediente. En el anterior el texto estaba escrito prácticamente por mí en su totalidad, pero no había dirección, ni dramaturgia... Otros espectáculos sí estaban cerca del teatro clásico, pero no había escrito nada. Aquí hay de todo, un texto complicado, con partes que me ha costado mucho defender, etc.

-¿'Infarto' es un montaje cómico al cien por cien?

-Sí, aunque hay algo de crítica social, y por supuesto hay también una reflexión, sobre cómo hay que aprovechar la vida, pues no sabes cuando te viene el boleto para salir de viaje de aquí. De aquí te largan, y no te pregunta nadie. La vida te dice, «¡majete, que se te acabó el saldo¡». Por eso hay que aprovechar, pues en un segundo se puede haber acabado todo. Por eso hay que disfrutar mucho, en el buen sentido de la palabra, de las cosas normales de la vida...

-Si antes era positivo, ¿ahora lo es más?

-Sí. Antes había cosas que me preocupaban, de las que ahora paso. Antes me iba al vida en ello, ahora me dan igual. Lo que me preocupa es cuidarme y ya está. Estoy muy ocupado con mi trabajo, por sacarlo adelante, pero también dedico mucho tiempo a hacer cosas que antes no hacía. La vida hay que vivirla. Porque pasa el tiempo y te das cuenta de que has hecho el idiota, que no has aprovechado, y te acuerdas cuando te estas jubilando.

-Y con esta actitud, y después de todo lo conseguido, ¿cuáles son las retas que se marca actualmente Santi Rodríguez?

-No me planteo nada. Yo lo único que necesito es seguir teniendo salud para seguir trabajando, como ahora. Y no tener más sustitos de éstos. No le pido más a la vida. Mi familia, tiempo para mis amigos, para mi trabajo. Soy un privilegiado.