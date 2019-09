Víctor Manuel lleva su última gira hasta el Auditorio Alberto Ferreras / COLPISA Fue el elegido por la Diputación Provincial para poner el broche de oro a esta edición de las 'Noches de Palacio' JESÚS MUDARRA Jaén Viernes, 27 septiembre 2019, 00:59

El cantante Víctor Manuel fue el elegido por la Diputación Provincial para poner el broche de oro a esta edición de las 'Noches de Palacio' y el artista asturiano no decepcionó. Salió a un escenario tan popular como es el Auditorio de la Alameda con su último álbum 'Casi nada está en su sitio', bajo el brazo

No habló. Caminó hacia un taburete en el centro del escenario, saludó con la mano a su público y, tras coger la guitarra, no hizo esperar ni un segundo a un auditorio de la Alameda que se llenó hasta la bandera para disfrutar del arte del asturiano. Víctor Manuel no defraudó y demostró que los Baños Árabes se le habrían quedado pequeños.

Víctor Manuel lleva más de 50 años dedicado a la música y ha colaborado con las mejores voces de este país. Forma parte de esa generación de oro de cantautores junto con Ana Belén, Serrat, Aute o Sabina que tantos éxitos ha cosechado.

En el año 2017 participó en el disco homenaje a Miguel Hernández El Canto que no cesa producido por la Diputación Provincial. Este año vuelve de nuevo a los escenarios con su gira 'Casi nada está en su sitio'.

Desde la Diputación Provincial no dudaron en presentarlo de la siguiente manera: «Es uno de los estandartes de la música de nuestro país, símbolo de esa democracia y esa libertad a la que tanto le ha cantado; no en vano, el año 1979 es clave para la carrera de Víctor Manuel, donde vuelve al primer plano musical y consigue un gran éxito de ventas con el disco Soy un corazón tendido al sol, donde, sin dejar los temas políticos, demuestra ser un autor capaz de avanzar, de cantar a su tierra, al amor, a temas del mundo».