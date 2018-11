El tributo a 'Queen' cierra la I Muestra de Teatro en Baños de la Encina Tributo al grupo Queen. / LÓPEZ FRUTOS La iniciativa se realiza por primera vez con el apoyo del Ayuntamiento y la Diputación Provincial JOSÉ LUIS LÓPEZ FRUTOS BAÑOS DE LA ENCINA Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:26

El nuevo teatro, inaugurado hace poco mas de un año en la localidad de Baños de la Encina, acogió la noche del sábado un magnífico tributo musical al legendario grupo Queen a cargo del colectivo de la asociación MusicalArte, de Alcalá la Real, que sorprendieron al público asistente, más de trescientas personas, con un musical digno de los mejores escenarios del país. Sonido, luces, coreografías, cantantes y músicos funcionaron a la perfección ante un público de todas las edades totalmente entregado que incluso se atrevió a corear en inglés muchos temas, los más conocidos tales como 'I want to break free', 'We are the champions' y otros populares que culminaron con 'Bohemian Rhapsody', que puso de manifiesto la maestría de los músicos y los coros en este complicado tema musical. Cabe destacar las voces de sus solistas, Sole, Laura, Javier y Jorge y todos en general, con una afinación y tesitura inmejorables arropados todos ellos por la excelente banda de rock compuesta por seis instrumentistas dirigidos por Jorge Molina.

MusicalArte es una asociación cultural sin ánimo de lucro con sede en Alcalá la Real, nacida con el objetivo de llevar obras de teatro musical a los pueblos de Andalucía.

Antecedentes

El proyecto se inició como solistas y coro de apoyo a la banda municipal Pep Ventura en diversos espectáculos, entre los que se encuentran 'El Fantasma de la Ópera' o 'El Rey León'. Impulsada por el director Jorge Molina Alba, el proyecto ha crecido con los años, y finalmente se constituye como asociación en 2015 para la producción del espectáculo 'Superstar', basado en el musical Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Desde entonces, se ha representado en numerosas ocasiones por toda Andalucía, con éxito de crítica y público.

En 2016 se realizó un concierto tributo al musical 'Los Miserables', y actualmente presenta un tributo 'Queen'., con el que cerraron de forma brillante la I Muestra de Teatro de Baños de la Encina, organizada por el Ayuntamiento de la villa y subvencionada por la Diputación Provincial en la que el público asistente pudo disfrutar obras clásicas y modernas como 'El Ascensor', o 'la Zapatera Prodigiosa', entre otras.