Tres bandas internacionales en el cartel del 11º Alligator Rockin Jaén La concejala, Eva Funes; junto al alcalde, Julio Millán; y José Fernando Cabrera, de Rock Me Babe. El festival rockabilly arrancará mañana en la capital y contempla diferentes actividades que se desarrollarán hasta el domingo ANTONIO ORDÓÑEZ Jaén Miércoles, 18 septiembre 2019, 01:06

La capital jienense está ya lista para acoger la 11ª edición del Festival Alligator Rockin, que espera al menos congregar a las 2.500 personas que disfrutaron el año pasado de las distintas actividades de esta cita en torno al rock and roll, el blues y la cultura rockabilly. La concejala de Participación Ciudadana, Juventud e Igualdad, Eva Funes, presentó ayer los contenidos de la programación, junto a José Fernando Cabrera, de la Asociación Rock Me Babe, entidad promotora de este programa cultural en el que colabora el Ayuntamiento.

El Paseo de las Bicicletas volverá a ser el escenario principal de las actividades, que se desarrollarán desde mañana y hasta el 22 de septiembre. A este espacio hay que sumar la Plaza Deán Mazas, donde se celebrarán los conciertos de presentación y clausura, con Atómicos Propelers (mañana) y Diego Cruz ( el domingo); además habrá también sesiones con dj's, en La Fábrica del Arte.

La concejala incidió en que para el Ayuntamiento de Jaén se considera necesario apoyar esta actividad porque «atiende a un segmento fiel de la población, da vida a la ciudad y es motor para el ocio, es un festival esencial». En este sentido, concretó que desde la administración local se aporta la infraestructura necesaria y personal especializado en regiduría y producción de escenarios para su realización. Eva Funes animó a los jienenses a pasarse este fin de semana por los diferentes escenarios donde se desarrolla el festival y «esperamos que el tiempo acompañe para disfrutar de todos los conciertos y actividades programadas».

Parque de la Concordia, Deán Mazas y la Fábrica del Arte, son los tres escenarios este año

Más presencia internacional

José Fernando Cabrera destacó que este año se ha confeccionado un cartel de «lujo» con la presencia de bandas nacionales e internacionales, como The Jump Club, Tony Perry and The Bombers, Los Rudos, Fever Band, Montana, The Zipheads o The Hoodoo Tones. Precisamente, esta será la edición con más presencia internacional, pues serán tres las bandas presentes en la programación llegadas de otros países. En primer lugar la formación británica The Zipheads, que está de gira por todo el país, y que es muy reconocida por su enérgico r'n'r; por otro lado, desde Francia llega The Hoodoo Tones, que destaca por su rockabilly clásico a pesar de que sus integrantes apenas superan los veinte años; y desde Portugal visitan la capital Tony Perry and The Bombers. El representante de la organización también hizo mención a Diego Cruz, que a pesar de ser de nuestro país, tiene una gran relevancia entre los aficionados de fuera de nuestras fronteras. Del mismo modo, volverá a haber presencia jienense, en este caso gracias a la actuación de Los Rudos, una nueva formación que aprovecha para presentarse ante el público en el festival. La programación se completa el viernes y sábado a partir de las 00.30 horas en la Fábrica del Arte, donde mostrarán su talento frente a los platos DJ Zapata, DJ Eli y DJ Mr. Scooby, «uno de los mejores dj´s de España que viene de Jerez con sus vinilos originales de los años 50», destacó respecto al apartado de sesiones. Asimismo, habrá actividades paralelas a la celebración del festival como la ya tradicional exhibición de motocicletas en el Parque de la Concordia, y puestos de comida y bebida a disposición de todo aquel que se acerque al parque de la capital.

El integrante de la Asociación Rock Me Babe insistió en la idea de que Alligator Rockin es el «único festival de la capital y el último que se celebra de la provincia que tiene unos rasgos diferenciadores con respecto a otros, como por ejemplo, que es cien por cien gratuito» y, por este motivo, agradeció el apoyo que se da desde el Ayuntamiento para hacerlo posible, así como el de todas las firmas colaboradoras.