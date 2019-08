El Sweet Cotton Festival alegra con blues y country Baños de la Encina El viernes se celebró la primera jornada del Sweet Cotton Festival en Baños de la Encina. R. I. Jaén Domingo, 11 agosto 2019, 01:34

Exitosas jornadas de música country y blues en Baños de la Encina, dentro del festival Sweet Cotton que se celebra en la localidad a lo largo del fin de semana. El público disfrutó el viernes con los sonidos de The Kleejoss Band, con «una propuesta novedosa de rock sureño y urbano»; el folk rural del grupo navarro Jo & Swiss Kniffe; y Los Deltonos, grupo cántabro que presentó su último trabajo, 'Fuego'.

Para ayer, sábado 10 de agosto, la velada del Sweet Cotton Festival abrió con el grupo donostiarra Ghost Number & His Tipsy Gypsies, una propuesta de «swing añejo y country grasiento». Continuó con la presencia de Mike Sánchez, músico llegado desde Reino Unido que presentó «rock and roll, buggy bugyy y rythm and blues en un concierto muy animado». El festival concluyó con el grupo catalán Flamingo Tours, «una banda muy arraigada en la música americana con la que escucharemos soul y rock».

Este evento está organizado por la Asociación BluesGalimar, con la colaboración de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Baños de la Encina.