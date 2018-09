Suspendida por lluvia la corrida de Villanueva del Arzobispo Aficionados hacen cola en taquillas para recuperar el dinero. / ENRIQUE El cartel estaba conformado por Miguel Ángel Perera, López Simón y Ginés Marín con toros de Sancho Dávila ÁNGEL A. DEL ARCO Villanueva del Arzobispo Domingo, 9 septiembre 2018, 00:43

La corrida de toros prevista en Villanueva del Arzobispo con motivo de sus ferias y fiestas en honor a la Virgen de la Fuensanta fue suspendida a causa de la constante lluvia caída durante todo el día de ayer.

El cartel estaba compuesto por toros de la ganadería de Sancho Dávila para una terna formada por los diestros Miguel Ángel Perera, el madrileño Alberto López Simón y el extremeño Ginés Marín.

Cierto es que desde primera hora de la mañana sabíamos de las previsiones de lluvia, algo que se cumplió a primera hora de la tarde cuando empezó a llover de forma constante. El viaje desde la capital hasta Villanueva del Arzobispo lo hicimos con lluvia, no muy fuerte, pero sí persistente. Cuando llegamos, vimos el poco ambiente en las calles, por no decir ninguno, entonces, se pueden imaginar la que estaba cayendo en las taquillas, donde no había absolutamente nadie. Entramos en el coso y nos encontramos un ruedo mojado, pero todavía en buenas condiciones, aunque eso sí, seguía cayendo agua con más o menos intensidad. Las puertas del coso se abrieron, entrando algunos aficionados, aunque sin mucha esperanza de que se diera el espectáculo.

A la plaza de toros llegaron los empresarios y el delegado gubernativo, llegaron los picadores, llegó el apoderado de Alberto López Simón, Curro Vázquez, y nadie más, absolutamente nadie. Lo sorprendente es que no llegó ninguno de los matadores anunciados, ni el director de lidia, en este caso, Miguel Ángel Perera. Al final, cuando se suspende la corrida, algún torero ya había cogido el coche marchándose del pueblo.

Entendemos, que la corrida de toros no se podía celebrar dadas las circunstancias adversas, con lluvia constante y previsión de que cayera mucha más, pero difícil de entender la actitud de los protagonistas, los responsables deben de cuidar un espectáculo cada vez más maltratado. Las formas deben de cuidarse y ayer no se cuidaron, ni mucho menos. Una pena, luego nos quejamos de los antis.

Venegas, hoy en Madrid

Esta tarde, el diestro de Beas de Segura, José Carlos Venegas tiene una importante cita para el devenir de su carrera en Madrid, dentro del desafío ganadero organizado por la empresa del coso venteño. No es tarea fácil, teniéndose que enfrentar a toros de las ganaderías de Valdellán y Saltillo, alternando con Fernando Robleño y Christian Escribano.

Difícil, pero sobre todo importante la cita de esta tarde en Madrid, los toros de ambas ganaderías son de las denominadas duras, por lo que conseguir un triunfo es tarea ardua complicado.

José Carlos Venegas es un torero que siempre ha caído muy bien en la difícil plaza de Madrid, toreando mucho desde su época de novillero. Gusta su frescura y naturalidad, con un valor a pruebas de bomba, lo que le ha granjeado momentos de verdadera importancia. Son cinco las tardes las toreadas de novillero y ocho corridas de toros con la de esta tarde, en total trece tardes en Madrid, habiendo de todo, orejas y cornadas, lo que demuestra la entrega del joven torero, siempre en la búsqueda de su sueño, que no es otro que conseguir ser una figura del toreo. Hoy tiene otra oportunidad, aunque la dificultad va a ser máxima, lo sabe y lo asume con la misma naturalidad con la que se le ve delante de los toros.