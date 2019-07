Sting brilló con sus temas clásicos Sting anoche en un momento de su concierto en Úbeda. / ROMÁN La voz recuperada del artista se unió a la de unas 5.500 personas para repasar sus canciones más populares | El cantante deleitó a sus seguidores con un esperado concierto en Úbeda ALBERTO ROMÁN ÚBEDA Martes, 23 julio 2019, 00:40

Con un Sting en buena forma, aunque algo moderado tras recuperarse de una infección de garganta que le obligó a cancelar cinco conciertos en Alemania, República Checa y Países Bajos, Úbeda volvió a destacar como sede de grandes espectáculos, retomando el caché que tiempo atrás adquirió gracias a la presencia por estos cerros de artistas de prestigio internacional. No en vano, el de anoche en el recinto del ferial fue uno de los tres recitales programados este año en España por el que fuera líder del grupo The Police (el viernes actuó en Calella de Palafrugell, Gerona, y hoy hará lo propio en Marbella, Málaga).

El aclamado artista británico logró reunir ayer a unas 5.500 personas que disfrutaron de un espectáculo muy cuidado y con momentos inolvidables. Cierto es que, antes de comenzar y recordando sus dos semanas de convalecencia, el propio Sting advirtió que sería un concierto «más íntimo, más tranquilo y más fácil para mi voz», línea que ha seguido desde su reaparición en Lyon el pasado miércoles para evitar el riesgo de suspender más conciertos. Pero eso no evitó que brillara durante una velada de grandes clásicos, en la que hubo de todo y para todos y en la que estuvo a la altura como instrumentista y vocalista, apoyado por una inmensa banda.

Ante la tranquilidad anunciada, más por prudencia que por prescripción médica, y sin que la noche de rock inicialmente prevista llegara a estar a todo gas, quizá cierto sector del público echó en falta la colocación de sillas en el recinto. No obstante, cabe destacar que el recital tuvo también sus momentos de subidón que pusieron a bailar al respetable.

Arrancó la noche con 'Message in a bottle. Sting lanzó su mensaje en la botella al mar de gente que se extendía ante él y ese mensaje fue escuchado y contestado: acababa de comenzar una noche memorable. Después le siguieron 'If I ever lose my faith in you' y la mítica 'Englishman in New York', como presagio de un repertorio seleccionado plagado de temazos. A esas alturas el público ya estaba entregado.

El cantante alternó tramos más álgidos con otros más dulces, administrando bien los tiempos y la energía a la hora de motear el espectáculo con los temas de su último disco 'My songs', que no es otra cosa que una actualización de sus temas más populares y emblemáticos, como solista y como integrante de los Police. Es un músico metódico y perfeccionista y eso se nota en los detalles. Y aunque se echara en falta de algún modo al Sting más punk de los primeros años (normal porque, sobre todo, ya han transcurrido cuatro décadas), dejó patente que es uno de los artistas más completos de la historia.

En el clavo

De ello dieron cuenta otras canciones inmortales que forman parte de la banda sonora vital de millones de personas, como 'Brand new day', 'Desert rose' o 'Every breath you take', que el público coreó y con la que fue realmente consciente de estar viendo y escuchando algo histórico. Con el repertorio dio en el clavo y fueron muy pocos los temas que se echaron de menos. Y para los bises se reservó títulos como 'King of pain' o 'Next to you', logrando que la noche terminara en lo más alto.

La complicidad con sus músicos es otro distintivo de la casa que quedó patente anoche en Úbeda. Fueron siete, entre instrumentistas y coristas. Y entre ellos estuvieron Dominic Miller, guitarrista habitual de Sting, y también a la guitarra su hijo, Rufus Miller.