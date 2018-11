Lo más singular del tesoro ibero En el verano del año 2012 salía a la luz en Cástulo el denominado Mosaico de los Amores, para sorprender a los investigadores y al mundo entero. / J. M. PEDROSA El patrimonio ibero jienense está compuesto de piezas singulares y únicas que sorprendieron al mundo ANTONIO ORDÓÑEZ JAÉN Jueves, 15 noviembre 2018, 00:29

La importancia del patrimonio ibero jienense, avalado por esos casi 600 yacimientos que se concentran en su geografía, se multiplica gracias a la singularidad de muchas de sus piezas. Son ejemplares únicos y de gran valor, tanto por su originalidad, como por las pistas que ofrecen para el conocimiento de la cultura ibera. Algunas de ellas han conseguido convertirse en auténticos iconos del pasado ibero, como la cabeza de lobo de El Pajarillo, y muchas otras están copando los grandes titulares de las publicaciones especializadas en los últimos años, como ha sido por ejemplo el caso del Mosaico de los Amores o el León de la Muralla, en Cástulo. Este reportaje recorre algunas de las piezas más emblemáticas de ese rico tesoro ibero jienense que sirven de reclamo a ese 'Viaje al tiempo de los iberos', que impulsa la Diputación Provincial de Jaén.

El Pajarillo

En este recorrido por las piezas más emblemáticas del patrimonio ibero jienense hay que mencionar las halladas en el Santuario de El Pajarillo, en Huelma. Quién no tiene en mente esa cabeza de lobo que precisamente fue una de las imágenes que recorrieron el mundo en aquella exposición en París, hace ahora 20 años, y que fue uno de los grandes puntos de partida de esta gran aventura que supone el 'Viaje al tiempo de los iberos'. Este yacimiento y los restos allí encontrados han sido fundamentales para conocer la fase de la aristocracia ibérica en la Alta Andalucía.

La excavación de este santuario, así como la prospección de superficie en el valle del río Jandulilla, han servido para definir la fase de la aristocracia ibérica en la Alta Andalucía. El conjunto escultórico localizado es una de las mejores expresiones de la cultura ibérica. Está formado por diferentes elementos. Dos parejas de animales (dos leones y dos griphos); en la parte central de la escena aparece la famosa imagen de la cabeza de lobo; junto a ella se encuentran las dos esculturas humanas (un varón desnudo que parece ser un niño o un joven y la otra, que domina toda la escena, y que es un personaje masculino vestido con túnica corta y cubierto con un manto y que echa mano de la falcata).

Este pasaje escultórico se ha interpretado por los expertos como la representación del poder aristocrático. La propia simbología del grupo escultórico que coronaba el monumento debe relacionarse con la colonización, con la idea de controlar lo desconocido, lo misterioso, de dominar la naturaleza no controlada. Realza el papel social de la dirección sociopolítica de esa colonización, según se afirma en el libro 'El Santuario Heroico del Pajarillo'.

Cerrillo blanco

Y del Pajarillo a Cerrillo Blanco, valorado dentro de las joyas del patrimonio ibero jienense como el más importante. La espectacular necrópolis de Cerrillo Blanco desveló una magnífica serie de esculturas datadas en el siglo V a. C. que fueron enterradas al lado de un túmulo funerario y que van narrando la historia de un joven príncipe de Ipolka, al que se ve realizando distintas pruebas, cazando o luchando, hasta llegar a la edad adulta, combatiendo con guerreros o luchando con leones. Este conjunto esconde numerosos enigmas, como dónde fue expuesto originalmente, los motivos de su destrucción o si formaban parte de algún monumento

Cerrillo Blanco es un túmulo funerario de época tartésica (s. VII a.C.) con 24 sepulturas individuales en fosa y 1 megalítica en la que se enterraron dos individuos. Hacia el s. V a.C., se enterró en zanjas cubiertas con grandes losas, un conjunto escultórico ibérico destruido de forma intencionada. Como se ha indicado, lo conforma más de cuarenta piezas que representan luchas heroicas de hombres entre sí o de hombres con animales, escenas de caza, imágenes de animales fantásticos, etc. Las esculturas son una representación del poder del grupo familiar del oppidum de Obulco. De las distintas piezas, destacan las ocho estatuas de guerreros: guerrero de la armadura doble, guerrero inacabado con casco, guerrero de la espada larga, jinete desmontado y caballo junto a guerrero atravesado por una lanza, guerrero caído con ave, guerrero con caetra colgada al hombro y guerrero asido por la muñeca. Pero tampoco hay que olvidar la griphomania, el toro, el águila, etc., que aportan igualmente particularidades propias de este soberbio conjunto.

Cástulo

Cástulo, el Linares, es un yacimiento que no para de ofrecer piezas increíbles que despiertan el interés entre los expertos de todo el mundo. Así, destacan los hallazgos realizados en las últimas campañas de excavación, como por ejemplo el Mosaico de los Amores o el Gran León.

En el verano de 2012 las excavaciones daban como fruto el que los estudiosos implicados han denominado como Mosaico de los Amores. Está construido con más de 750.000 teselas de piedra y pasta de vidrio. El mosaico cuenta con un perímetro formado por una orla en blanco y negro de garzas en movimiento entre plantas acuáticas, que enmarca tres zonas diferentes: Una zona principal al norte, compuesta por un sector rectangular decorado con octógonos blancos y negros; una zona central en la que se encuentran los emblemas principales -dos tondos circulares que representan dos escenas de la mitología clásica -'El juicio de Paris' y 'El mito de Selene y Endimión'-, en cuyas esquinas se representan las alegorías de las cuatro estaciones; y al sur, un alfombrado de rombos y cuadros en los que se alternan el rojo, el ocre y el negro.

Un año después salía a la luz el León de la Muralla, pieza fechada en torno a los siglos II-I a. C., y que aparentemente flanqueaba la puerta noreste de la ciudad. Se trata de una escultura completa de este animal que se muestra clavando su zarpa en el cuerpo moribundo de un hombre. La figura tiene 1,20 metros de largo y se encontró en el flanco izquierdo de una puerta monumental con un vano de 3,50 metros y unos grandes parámetros de sillares perfectamente labrados y encajados. Tiene entre sus garras la cabeza de un personaje humano, como símbolo de la muerte, de la dominación del animal sobre la naturaleza humana.

Entre los tesoros procedentes de Cástulo, no hay que olvidar, por su originalidad y rareza, la Patena de Cristo en Majestad. De 22 centímetros de diámetro y aproximadamente 4 cm. de altura, presenta un estado de conservación excepcional, conservándose el 81% de la pieza. Se trata de una de las manifestaciones de iconografía cristiana sobre este soporte más antiguas y mejor conservadas de la Península Ibérica. La composición muestra a tres personajes con aureola, destacando en el centro la figura de Cristo, flanqueado por dos Apóstoles, probablemente Pedro y Pablo. La escena se desarrolla en el orbe celeste, enmarcada entre dos palmeras, que representan la inmortalidad. La figura de Cristo, imberbe y con el cabello rizado al estilo alejandrino, se completa con algunos de los atributos propios: la cruz gemada en una mano, símbolo de la resurrección, y las Sagradas Escrituras en la otra. Además, a su lado se dispone el anagrama de Cristo, el crismón, elemento que enfatiza la realeza y divinidad. Las figuras laterales portan en sus manos un rollo o rotulus legis. Las investigaciones confirman que su origen estuvo en uno de los talleres de artesanía de vidrio más importantes de Roma

Castellar

Y en ese recorrido por las joyas patrimoniales encontradas en los yacimientos jienenses, no hay que olvidar los famosos exvotos de Castellar. Son figuras, unas veces toscas y otras finamente labradas, unas desnudas y otras con túnicas, que constituían las ofrendas a los dioses por parte de los fieles que se acercaban al santuario en señal de agradecimiento y adoración. Los exvotos de Castellar son muchos de bronce, de unas dimensiones que oscilan entre los 2 y 14 centímetros, con representaciones humanas masculinas y femeninas, así como distintas representaciones de partes del cuerpo humano como piernas, manos, etc.; e incluso animales domésticos, destacando los caballos, carneros, etc.

Piquía

Piquía también ofreció grandes sorpresas después de que las fuertes lluvias que regaron el otoño de 2007 alumbraran una maravillosa urna cineraria (Caja de los Guerreros), que propició las excavaciones que confirmaron la existencia de esta necrópolis ibera. El resultado era un conjunto con 20 tumbas de diferente tamaño, y donde aparecieron piezas muy destacables del ajuar, propias de un príncipe y su familia. Destacan un conjunto de cráteras áticas, de figuras rojas del siglo IV a. C. También formaban parte de este ajuar un ánfora Dressel, los restos de un gran vaso de vidrio y un importante número de recipientes de cerámica ibérica pintada de época tardía. Además se hallaron los restos de un carro funerario de hierro y madera con apliques y adornos de bronce, destacando el hallazgo excepcional de una cabeza de guerrero ibero que está siendo devorada por un animal, seguramente una loba o leona.

Cámara de Toya

La monumental cámara funeraria de Toya es otro de los enclaves especiales de este viaje al pasado sin igual. Fue descubierta en 1909, semienterrada en el Cerro de la Horca, un paraje cercano a la Aldea de Toya, a unos cinco kilómetros de Peal de Becerro. De planta casi cuadrada, está dividida en tres salas alargadas, y a su vez las laterales se dividen en dos espacios.

Inicialmente albergó el enterramiento de un personaje regio, y posteriormente se incorporaron miembros vinculados al aristócrata. En las salas se localizan bancos y nichos en los que se depositarían las urnas y ajuares. Entre los hallazgos, se puede destacar una escultura de un animal cuadrúpedo echado sobre sus patas dobladas, que se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional. Hay evidencias de que formaron parte del mismo ajuar una crátera griega, tres cajas de piedra, cerámica ibérica, restos de armas y elementos de ruedas (algunos de ellos forman parte de la rueda expuesta en esta misma sala).