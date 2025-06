La banda madrileña Alcalá Norte debuta este fin de semana en la provincia jienense, en concreto, en el Sentir Baeza AOVE Fest el 28 de ... junio. El cantante, Álvaro Rivas, siente curiosidad por el festival y la «movida gastronómica» que hay a su alrededor, y se pregunta si lo invitarán a una tostada con aceite.

–Son uno de los grupos de moda, su nombre aparece en los carteles de los principales festivales de España. ¿Qué tiene Alcalá Norte para gustar a tanta gente y de tantas edades diferentes?

–Supongo que con la gente de nuestra generación hemos conectado porque tenemos preocupaciones comunes o porque nuestro aspecto es similar al suyo y se ven reflejados. Pero sí que nos ha llamado mucho la atención y nos ha afectado positivamente en el bolsillo que nuestro estilo viejuno de música haya conectado con los que escuchaban esta música en su adolescencia o en su juventud hace 20, 30 o 40 años y han decidido subirse al carro, que eso es algo que yo no esperaba. Soy consciente de que la nostalgia vende, pero pensaba que la traducción de esa frase es que las bandas de toda la vida iban a poder girar hasta ser octogenarios, y no tanto que propuestas inspiradas en antiguas épocas iban a atraer a viejos rockeros a nuevas generaciones de artistas. Ahora se trata de dilucidar si estamos apostando por una fórmula caduca o si sencillamente se pueden mirar los problemas del hoy con sonoridades del ayer. Nosotros nos lo pasamos bien y mientras la gente nos acompañe, lo vamos a seguir haciendo.

–¿Con qué propuesta vienen a Baeza?

–Nos hemos pasado la primavera tratando de adaptar nuestra anarquía amateur a la mayor exigencia de la programación de los festivales, donde tienes una hora y estás compitiendo contra los que han tocado antes, a la vez que tú o después; el público ya está 'pedo' y tiene unos ciertos estándares que tus competidores le han colocado. Tenemos un show más compacto, más ordenado y seguramente más directo. Los audiovisuales que hemos armado contribuyen a hacer más inmersiva la experiencia de nuestro concierto y, además, tocamos mejor que hace unos meses. Estoy seguro de que después de tocar en Baeza voy a salir también con una sonrisa en la cara.

–¿Les ha cambiado mucho la vida desde 2019?

–De 2019 a 2023 no, pero en 2024 sí, claro, desde que publicamos el álbum debut el paso a ser una banda más del 'establishment' fue muy rápido y básicamente dejamos la oficina para vivir de los escenarios. Ese es el gran cambio que lo trastoca todo: rutinas, horarios, prioridades. Sí, mi vida es completamente distinta y mucho más cómoda.

–A juzgar por la crítica y la opinión del público, van camino de convertirse en una banda importante. ¿Les da vértigo esa afirmación o pasan de lo que digan los demás?

–No da ningún vértigo. Ojalá tengan razón. Ahora estamos componiendo un segundo disco que ojalá guste y nos haga tener un repertorio todavía más sólido y, sobre todo, más largo. Cómo nos salga el segundo disco y el tercero, que seguramente suceda, determinará si cuajamos o si nos convertimos solo en una estrella fugaz.

–¿Cuándo tienen previsto lanzar el segundo disco? ¿Hay fecha en el horizonte?

–Más o menos. A lo largo de 2026 lo iremos desgranando por fascículos.

–¿En qué estilo encajaría Alcalá Norte? ¿Cómo se definen a sí mismos?

–A mi abuela le digo que somos una banda de rock, creo que es una buena definición. Si tengo que afinar un poco más, digo aquello del post-punk aunque sea por sentirme conectado con los orígenes de la banda; que no sé si es verdad o no, pero al menos narrativamente a mí me encaja.

–¿En qué temas se basa para escribir las canciones?

–A la gente le hace gracia que mi pasión intelectual discurra por los caminos que a mí me place y que los distintos problemas a los que me enfrento acaben plasmados en canción. Ahora, por ejemplo, la banda me ha dado un toque de atención porque dice que el segundo disco está demasiado plagado de referencias a filósofos presocráticos y que eso no le interesa a nadie. Pero bueno, dentro de dos meses igual me cruzo con un periodo de la historia más interesante o una anécdota política o bélica curiosa y hago canción. De momento, lo que impera es mi curiosidad intelectual o que cuando alguien me pronuncie una frase que de alguna manera sea un potencial estribillo, diga, creo que me has regalado una canción. Eso es lo que impulsa nuestra creación.

–Así pasó con 'La vida cañón'.

–Sí, es un buen ejemplo. En vez de partir de un sesudo párrafo de no sé qué filósofo medieval, esta canción parte sencillamente de las palabras de un tipo en Lavapiés comentando el Gordo. Soy más bien un adaptador que un escritor.