Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Santiago Posteguillo y Auxi del Olmo en la jornada de clausura. IDEAL

Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro en las jornadas de Novela Histórica de Linares

El autor fue protagonista de la jornada de clausura con la obra, titulada 'Los tres mundos: la conquista de la Galia por Julio César'

Jesús Jiménez

Jaén

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:55

Comenta

Un gran autor como colofón a una gran cita cultural. Las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares' han llegado este viernes a su ... fin con la participación del escritor Santiago Posteguillo, que ha presentado su nueva obra, 'Los tres mundos: la conquista de la Galia por Julio César'. Así mismo, se ha designado al catedrádico de Historia e investigador Natalio Camarero como 'Legatvs' de la próxima edición de estas jornadas literarias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una obra que desvela la historia desconocida de la provincia de Jaén
  2. 2 Choque de dos camiones de madrugada en la A-4 en Marmolejo
  3. 3 El protocolo de temporeros refuerza la coordinación entre administraciones y entidades sociales
  4. 4 Andújar Flamenca Baila, preludio del XV aniversario de Andújar Flamenca
  5. 5 La delegada de Empleo visita Lahiguera para ver los programas de Empleo
  6. 6 Así es el genial corto animado de Granada 2031
  7. 7 Investigan el origen del incendio que acabó con una niña fallecida en Las Gabias, cuya familia es de Jaén
  8. 8 100 empresarios y emprendedores se dan cita en Jaén para fomentar el liderazgo
  9. 9 Nuevo mural de homenaje a Francisco Baños en la capital
  10. 10 El conocido ensayista Jesús Maeso protagoniza el acto inaugural del curso en la UNED

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro en las jornadas de Novela Histórica de Linares

Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro en las jornadas de Novela Histórica de Linares