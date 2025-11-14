Santiago Posteguillo presenta su nuevo libro en las jornadas de Novela Histórica de Linares

Un gran autor como colofón a una gran cita cultural. Las IV Jornadas de Novela Histórica 'Ciudad de Linares' han llegado este viernes a su ... fin con la participación del escritor Santiago Posteguillo, que ha presentado su nueva obra, 'Los tres mundos: la conquista de la Galia por Julio César'. Así mismo, se ha designado al catedrádico de Historia e investigador Natalio Camarero como 'Legatvs' de la próxima edición de estas jornadas literarias.

La alcaldesa de Linares, Auxi del Olmo, la concejala-delegada de Cultura, Susana Ferrer, y otros representantes municipales han asistido a esta última sesión, que ha contado con numeroso público en el Auditorio del Pósito y en la que han participado los grupos de recreación histórica de la Guardia Pretoriana y Speculatores Augusti Coh Prae de las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo.

En su intervención, Del Olmo ha destacado que «estas Jornadas han vuelto a demostrar que Linares es una ciudad donde la cultura late con fuerza, donde la historia encuentra siempre un lector dispuesto a escucharla, y donde somos capaces de emocionarnos con cada página que nos acerca a quienes fuimos para comprender mejor quiénes somos».

«Hemos vivido días intensos, llenos de conocimiento, de pasión y de relatos que nos han hecho viajar en el tiempo. Y no podría haber un cierre más especial que el que hoy nos ha regalado Santiago Posteguillo, cuya obra ha llevado a millones de lectores al corazón mismo de la Historia y que hoy honra a Linares con su presencia», ha afirmado la alcaldesa, quien ha anunciado que todos los libros presentados durante estas Jornadas pasarán a formar parte del fondo bibliográfico de los talleres de lectura de la Biblioteca Municipal.

Durante la segunda jornada la escritora María Reig presentó la obra 'Sonó un violín en París', mientras que el presidente de honor de la Asociación Escritores con la Historia, Antonio Pérez Henares, impartió la conferencia 'Imilce y Hanibal: la dinastía hispano-púnica que pudo reinar', estando acompañado, precisamente, por los personajes de Aníbal e Himilce de las Fiestas Íbero Romanas de Cástulo.

«Porque la cultura, cuando se comparte, se multiplica; y porque queremos que estas historias sigan inspirando a más lectores, más jóvenes y más voces que, quizá algún día, estarán entre los autores que celebremos aquí», ha expresado la primera edil.