'Santi y sus amigos', un festival de diez

Santi abraza a una de las niñas de la asociación que subieron al escenario. / M.A.C. El showman jienense anunció su compromiso de seguir celebrando la gala benéfica en los próximos años Risas y lleno en el Teatro Infanta Leonor para presenciar el evento solidario, que alcanza su décima edición

Apareció Santi Rodríguez en el escenario y el público empezó a reír antes siquiera de abrir la boca o de hacer algún gesto que buscara ese efecto. La gracia es así, se tiene o no se tiene: hay quien te hace reír solo con estar y quien no lo consigue ni con el catálogo de chistes de Gila o José Luis Moreno usándolo de muñeco. El jienense jugaba además en casa, en su festival, 'Santi y sus amigos', del que ha hecho que uno pueda reírse a carcajadas sabiendo que eso es bueno para su salud y encima para ayudar a los demás. Qué más se puede pedir. Un encuentro que anoche además resultó «especialmente emocionante» ya que celebraba sus diez años de trayectoria, completamente «institucionalizado» ya el evento. Diez años desde que la presidenta de la Asociación Síndrome de Down de Jaén, Lola Gómez, y el cómico se embarcaran en una gran aventura por los niños y niñas de síndrome de Down. Y ojalá sean muchos más. Por ellos y por nosotros.

Y parece que será así. «Quiero pedirte que no nos dejes después de estos diez años tan bonitos, que incluso el año pasado con el problemilla que tuviste estuviste ahí para nosotros», dijo la presidenta al tomar la palabra sobre el escenario. «Y los que nos quedan», respondió a su lado él visiblemente emocionado. Pocas semanas después de sufrir un infarto el cómico hizo su festival. Y como buen jienense cachondo se ríe hasta de su sombra: su nuevo espectáculo se llama 'Infarto'.

También le tocaron la fibra cuando un grupo de niños de la asociación subió al escenario, le entregaron un ramo de flores y le dedicaron unas hermosas palabras e incluso algún espontáneo «te quiero». Santi tragó saliva y respondió un «y yo a ti. Me preguntan mucho si tengo a alguien, algún niño o cercano en la asociación y fijaos. Tengo a 250 o 300, todos los que hay».

El showman incluso se mezcló entre el público del patio de butacas para entregar un recuerdo de estos diez años al Ayuntamiento y patrocinadores que han hecho posible la celebración de este festival.

También a miembros de la asociación que lo han hecho posible, a los que se entregó galardones negros para ellos y blancos para ellas. «Esto es como una boda, ellas van de blanco porque es el día más feliz de su vida y ellos van de negro», contó mientras el jienense.

Así, tras un «ya hemos llorado bastante, ahora toca reír», comenzaron las risas, dando paso a los monólogos. Invitados famosos como José Boto, Jesús Cañete, Manolo Sarriá, Jesús Arenas, Kikín Fernández o Juan Amodeo y Godoy, junto por supuesto a propio Santi, arrancaron carcajadas de los espectadores que prácticamente llenaron el teatro Infanta Leonor un año más.

Hoy, fiesta gratis en el HO

Hoy seguirá la 'fiesta'. Se han preparado unas jornadas en la Ciudad Deportiva del Hotel HO Ciudad de Jaén con masterclass de bailes latinos impartida por la Bailoteca, masterclass con artistas, fiesta infantil, presencia de personajes de Star Wars y fiesta de la espuma, entre otras. Las actividades serán al aire libre para todos los públicos. Además, hay una fila cero para aquellos que quieran colaborar con la asociación y aportar su granito de arena.