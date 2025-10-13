La sala da el relevo a la calle en el FIT Cazorla con un éxito rotundo

No es fácil definir lo ocurrido la tarde-noche del domingo en el marco del programa del XXIX Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Los ... muchos visitantes que ha acogido este municipio durante el largo fin de semana del Pilar tampoco tenían palabras para expresar lo mucho y bueno que han podido disfrutar. Primero en las calles y plazas cazorleñas y luego en el Teatro de la Merced, donde se dieron la mano el final del ciclo de 'Calle' y el comienzo del de 'Sala'; para el que se han agotado en tiempo récord todos los abonos a la venta y solo se pueden adquirir ya las entradas que la organización está obligada a dejar libres para cada función.

Y es por esto último por lo que merece la pena comenzar. Porque La Merced volvió a componer el marco de un fenómeno cultural poco usual que siquiera aquí se da ni mucho menos todos los años. Y es que sobre su escenario se unan un ramillete de artes escénicas para alcanzar su perfecto encaje, a modo de virtuoso puzzle construido con un único fin: la satisfacción absoluta del público. Lo consiguió, y de qué manera, la compañía donostiarra Zirkuss Productions con su espectáculo 'Sustrai'. Que logró, como no podría ser de otro modo tras lo visto, uno de los más largos aplausos que se recuerdan por estos lares, con todo el teatro puesto en pie.

Solo excelencia

Y lo mejor de todo es que fue una gran y gratísima sorpresa. Aquí no había caras populares, nadie conocía por aquí a esta compañía ni a ninguno de sus componentes. La gente no llenó las localidades de este viejo teatro para ver a Fulanito o a Fulanita de Copas, lo hizo esperando que lo que ocurriera sobre las tablas le otorgara un momento de entretenimiento y satisficiera su apetito teatral o cultural. Pero lo que en verdad llegó fue todo un banquete, una avalancha de exquisiteces en forma de circo y danza absolutamente contemporáneos y pletóricos de fuerza y precisión.

Un cúmulo de ejercicios perfectamente engarzados que se sucedieron unos a otros como si los y las intérpretes que los ejecutaron no hubieran hecho otra cosa desde su nacimiento. Además, siempre en grupo, de modo que solo es posible encontrar explicación a semejante alarde en el cooperativismo del elenco, en el estrecho vínculo que les une en este espectáculo. Sin desmerecer, por supuesto, la calidad técnica alcanzada por estos jovencísimos chicos y chicas: Miren Barrena, Olivia Bernardo, Matthias Elgueta, Paloma Farga, Gema García, Toni Gutiérrez, Miguel Guillén, Dominika Kzymowska, Asvin López, Alexander Sierra, Álvaro Medrano, Lorena Rojas. Dirigidos por Lander Briones y coreografiados por Gil Harush y Maialen Alberro.

Ampliar Zanguango Teatro con 'El peor espectáculo del mundo; de momento'

Y mención aparte merece la música, estrecha colaboradora de los intérpretes, sin la cual el conjunto carecería de esa extraordinaria emoción. Tratándose, además, de una composición original obra de Borja Antón, Nuria López, Nahia Vicente, Leonel Aldino, Paula Iglesias, David Enrique y Miguel Mercero. Todas y cada una de estas personas merecen que su nombre sea subrayado porque son los responsables de que aquellos y aquellas que tuvieron la fortuna de disfrutar la noche del domingo de su trabajo, lo guardarán para siempre en sus memorias.

Final del ciclo de 'Calle'

Durante esa misma tarde y noche se puso el punto y final al ciclo de 'Calle'. Comenzando en el espacio escénico de las Ruinas de Santa María con Nando Caneca y su 'Wooow'. Meclando circo, magia, teatro gestual e improvisación, el intérprete logró llevar al público a su juego sin palabras, a una historia que, ni más ni menos, era la historia de ese momento. Y, sin tiempo que perder, la multitud se desplazó al otro extremo del casco urbano cazorleño, al Auditorio del Parque, donde esperaba 'El peor espectáculo del mundo, de momento', obra de Zanguango Teatro. Historia delirante sobre un personaje que representa, como el mismo actor define, un héroe de barrio, a «un ser prescindible que está en el mundo porque tiene que haber de todo». Con un punto de sarcasmo y grandes dosis de esa triste realidad que no todo el mundo está dispuesto a reconocer.

Ampliar Nostraxladamus con 'Al filo'.

Desde allí, rápidamente a la Plaza de la Corredera con el sol dejando paso a las estrellas. Y, bajo ellas, Nostraxladamus y su 'Al filo' con cientos de personas a su alrededor. Sobre todo, los niños y las niñas a los que básicamente se dirigió el espectáculo. Muy diferente al último al aire libre de esta edición del FIT, compuesto por La Banda Teatro Circo y titulado 'Kimera'. Muy de su estilo, conocido por el público cazorleño por la repetida presencia de esta compañía en el programa de esta y otras ediciones, compone una historia que recoge las miserias y las virtudes del ser humano, con esos matices de crítica social tan necesarios hoy.