Zirkuss Productions con 'Sustrai'. Fotos: J. L. González

La sala da el relevo a la calle en el FIT Cazorla con un éxito rotundo

Finalizó entre multitudes el ciclo de 'Calle' y comenzó el de 'Sala' con uno de los mejores espectáculos de los últimos años en el Teatro de la Merced: 'Sustrai', de Zirkuss Productions

José Luis González

Cazorla

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:12

Comenta

No es fácil definir lo ocurrido la tarde-noche del domingo en el marco del programa del XXIX Festival Internacional de Teatro de Cazorla. Los ... muchos visitantes que ha acogido este municipio durante el largo fin de semana del Pilar tampoco tenían palabras para expresar lo mucho y bueno que han podido disfrutar. Primero en las calles y plazas cazorleñas y luego en el Teatro de la Merced, donde se dieron la mano el final del ciclo de 'Calle' y el comienzo del de 'Sala'; para el que se han agotado en tiempo récord todos los abonos a la venta y solo se pueden adquirir ya las entradas que la organización está obligada a dejar libres para cada función.

