Rocío Guzmán homenajea con 'Sonada' la grandeza de las voces antiguas andaluzas Hoy llega el momento de la presentación en directo del trabajo. / IDEAL La artista jienense lanza en unas semanas su primer disco en solitario, que presentará esta noche en el Teatro Alameda de Sevilla ANTONIO ORDÓÑEZ Jaén Miércoles, 9 octubre 2019, 00:49

Llegó el día tan esperado para la artista jienense Rocío Guzmán. Hoy presenta en directo, en el Teatro Alameda de Sevilla (21.30 horas), los temas de su disco 'Sonada', el primero en solitario, que verá la luz físicamente el próximo mes. Han sido varios años de trabajo intenso, en los que ha exprimido creaciones propias que esta noche toman cuerpo y forma de manera definitiva.

En este trabajo la jienense se lanza además, por primera vez, a apostar por composiciones propias. «Son inspiraciones de voces tradicionales andaluzas, no están ligadas a ningún estilo, como copla, flamenco...; es más amplio, o más antiguo incluso. Más de tradición oral. En estos temas se escucha mi bagaje, lo que me ha inspirado. Además, también es diferente el lenguaje musical. No es música acústica, es más electrónica que acústica; con sintetizadores, utilizando una 'dada machine', que permite descargar de un ordenador elementos de percusión...», destaca Rocío Guzmán, que añade que al frente de este apartado está Manu Prieto, técnico de sonido y músico.

Rocío Guzmán llevaba mucho tiempo componiendo, y sintió que llegaba el momento de sacarlo fuera. «La verdad es que no era el plan, pero es algo que ha ido saliendo poco a poco. No he compuesto solo letras, sino que las he escrito casi pensando en música; hay una musicalidad inherente. Es algo que me sale de manera natural; pensando más en la música si quiero que una letra sea canción. Y ahora, después de más de dos años, he decidido por fin compartir todo eso», asevera la artista en relación al germen de este disco.

Emoción e impaciencia

La emoción y la impaciencia han rondado el ánimo de la jienense durante estos últimos días. Y es que han sido varios años de trabajo y ahora llega la recompensa de presentarlo en público. Así lo reconocía hace unos días: «Esto es una locura, estoy agotada. Pensando en el concierto, en el equipo técnico. Es gestionar un equipo de doce personas, más la producción... Menos mal que hay una persona que trabaja en la producción, pero son muchas cosas y es algo casi inabarcable... Estos últimos días me están sobrando (ríe)», comenta, para añadir a continuación que está ansiosa por subirse al escenario y mostrar el resultado de tanto esfuerzo.

Y es que la jienense tiene claro que el concierto de hoy, y lo que llega después, con el disco físico, es algo muy importante en su ya dilatada carrera profesional. «Es un momento importante, emocionante. Y sorprendente. Porque nunca imaginé hacerlo con tan buenas condiciones, y con un nivel tan alto en todos los sentidos (técnico, escénico, etc.). Todo es apasionante, y estoy muy agradecido por todo el apoyo que he tenido», incide.

Con respecto al futuro de este proyecto no puede adelantar nada, pues señala que se está trabajando en ello. La idea es presentarlo en distintas ciudades, y en eso se está trabajando. Y ojalá en su tierra, en Jaén. Pero ahora mismo está centrada plenamente en el concierto de esta noche, oportunidad en la que fluirá todo el trabajo de esos años. Pero no pierde la mirada a otros proyectos, pues son muchos los trabajos en los que se encuentra inmersa, como diferentes colaboraciones con gente del flamenco y la danza contemporánea; una masterclass este mes con la Asociación de la Música Electrónica de España; quizás un proyecto en noviembre en Matadero, en Madrid, etc. En definitiva, el ritmo normal para un alma inquieta como la de Rocío Guzmán. Pero ahora toca parar el reloj, disfrutar y saborear esta 'Sonada', que esta noche tomará forma definitiva en el sevillano Teatro Alameda.