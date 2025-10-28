El restaurador santistebeño Miguel Ángel Mercado descubre un cuadro con el sello del papa Pablo III

El arte y la ciencia vuelven a unirse para el descubrimiento de un cuadro excepcional. Después de dos años de trabajo, conservación en investigación en ... una obra sorprendente por su valor y simbología, el pintor y restaurador de obras de arte, Miguel Ángel Mercado, nacido en Santisteban del Puerto aunque habitualmente reside en Carmona (Sevilla), donde ejerce como restaurador del Patrimonio Artístico, ha descubierto que 'La Virgen del Apocalipsis', el óleo sobre un lienzo cuadrado de apenas 60 centímetros que estaba restaurando, con una Virgen alada y los Arcángeles sobre el universo y opuesta a ella una figura demoníaca, contiene un sello del Papa Pablo III, nombre secular Alessandro Farnese, que fue el 220.º papa de la iglesia católica y gobernante de los Estados Pontificios desde el 13 de octubre de 1534 hasta su muerte en noviembre de 1549. Es el segundo gran hallazgo de este artista santistebeño que hace algo más de un año demostró, y así ha quedado registrado de forma oficial, que otro cuadro con una representación de la Virgen con el Niño y Santa Bárbara, propiedad de una familia de Jaén, tenía la autoría del genial pintor flamenco del siglo XVII Anton Van Dyck.

Mercado expresa que desde el principio sabía que con 'La Virgen del Apocalipsis' estaba ante un cuadro excepcional: «Aparte de su calidad artística también lo era por su iconografía, ya que resulta casi inexistente la representación de la Virgen María con alas. Por otra parte se trataba de un cuadro sin firma, por lo que se hacía imprescindible certificar la autoría y su fecha de ejecución. En un principio, todo eran conjeturas que abarcaban varios escenarios de épocas y lugares de realización. Al lienzo se le hicieron todo tipo de estudios estilísticos y de análisis de muestras, aunque lo que más datos aportó fue un pequeño elemento incrustado en su parte posterior. Se trataba de un sello papal de lacre, muy craquelado, de unos 3 centímetros cuadrados. La luz ultravioleta reveló en este pequeño sello una serie de datos que nos llevaron a un nivel superior de conocimiento y simbología. La documentación fotográfica del sello papal fue enviada al experto del Vaticano en sigilografía, que hizo un estudio exhaustivo de todo lo que encerraban esos centímetros de lacre».

Miguel Ángel Mercado aporta la respuesta del Vaticano, que no puede ser más gráfica e ilustrativa: «Se trata de un sello lacrado en la parte trasera de un cuadro, la foto azul ha sido realizada con luz ultravioleta para ver mejor los detalles del sello. Creemos que se trata de un sello del papa Pablo III ya que la B inicial de una frase que él cogió como bandera, frase de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En su escudo aparecen 6 flores de LIS, aquí observamos tres y las tres restantes debían estar en la otra parte del escudo. Sabido es que la mayoría de sus consejeros eran astrólogos, por tal influencia puede que en este escudo aparezcan las letras griegas TAU que simboliza el final de un periodo turbulento y comienzo de la esperanza y PI la victoria, esperanza y salvación. Igualmente aparece el número 47. En los Evangelios, encontramos una de las referencias más conocidas al número 47. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 38, se menciona que Jesús lloró por la muerte de Lázaro durante 47 días. Este pasaje nos muestra la humanidad y la compasión de Jesús ante el sufrimiento y la pérdida. Además de estas referencias específicas, el número 47 en la Biblia también se interpreta como un símbolo de esperanza y renovación. Se observan superpuestas las letras 3 M 47, la última sesión del concilio de Trento bajo su mandato fue el 3 de marzo de 1547. Por todo ello deducimos que estamos ante un sello del Papa Pablo III. Todos estos datos junto con el estudio histórico, el análisis de muestras y los matices revelados tras la restauración llevan a la conclusión y certificación de que se trata de un boceto para una cúpula, que nunca se llegó a pintar, del taller de Pietro da Cortona y Ciro Ferri de finales del Renacimiento italiano».

Mercado manifiesta que «por mi parte, sólo expresar la satisfacción por formar parte de un equipo multidisciplinar que ha podido desvelar el misterio de una obra tan excepcional».

Pintor y restaurador

Pintor y restaurador de obras de arte, Miguel Ángel Mercado, alcanzó su mayor popularidad en 2022 cuando pintó el óleo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El cuadro que figura en su despacho del sevillano Palacio de San Telmo, fue creado por encargo de la mujer del presidente, Manuela Villena, para regalárselo con motivo del 51 cumpleaños del político andaluz.

Autor del cartel que anunciaba la penúltima edición de las Fiestas de Pascuamayo del municipio condatense, en el verano de 2021, expuso en la Sala Coliseo del Museo Jacinto Higueras la muestra 'Regreso al color', que contenía una veintena de obras de rincones santistebeños, realizada durante los duros los meses de confinamiento: «Quise crear un nexo con mi pueblo, acortar las distancias físicas a través de la pintura. Tenía tal necesidad de pintar para mis paisanos, que tuve la motivación y la inspiración necesarias para retomar los pinceles que entonces tenía aparcados», expresa el artista condatense, licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.