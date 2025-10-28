Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

'La Virgen del Apocalipsis' antes de la restauración. Fotos: Miguel Ángel Mercado

El restaurador santistebeño Miguel Ángel Mercado descubre un cuadro con el sello del papa Pablo III

Se trata de 'La Virgen del Apocalipsis', el óleo sobre un lienzo cuadrado de apenas 60 centímetros en el que estaba trabajando

José Antonio García-Márquez

Jaén

Martes, 28 de octubre 2025, 22:10

Comenta

El arte y la ciencia vuelven a unirse para el descubrimiento de un cuadro excepcional. Después de dos años de trabajo, conservación en investigación en ... una obra sorprendente por su valor y simbología, el pintor y restaurador de obras de arte, Miguel Ángel Mercado, nacido en Santisteban del Puerto aunque habitualmente reside en Carmona (Sevilla), donde ejerce como restaurador del Patrimonio Artístico, ha descubierto que 'La Virgen del Apocalipsis', el óleo sobre un lienzo cuadrado de apenas 60 centímetros que estaba restaurando, con una Virgen alada y los Arcángeles sobre el universo y opuesta a ella una figura demoníaca, contiene un sello del Papa Pablo III, nombre secular Alessandro Farnese, que fue el 220.º papa de la iglesia católica y gobernante de los Estados Pontificios desde el 13 de octubre de 1534 hasta su muerte en noviembre de 1549. Es el segundo gran hallazgo de este artista santistebeño que hace algo más de un año demostró, y así ha quedado registrado de forma oficial, que otro cuadro con una representación de la Virgen con el Niño y Santa Bárbara, propiedad de una familia de Jaén, tenía la autoría del genial pintor flamenco del siglo XVII Anton Van Dyck.

