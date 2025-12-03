Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El concejal de Cultura ha recogido el documento tras su restauración. Ideal

Restaurado el 'Privilegio rodado de confirmación de Alfonso XI a favor de Baeza'

En los próximos meses, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico restaurará un ejemplar del periódico 'El Clamor de Baeza'

Maribel Sánchez Concha

Baeza

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:50

El Ayuntamiento de Baeza continúa trabajando en la conservación de su patrimonio histórico y documental, a través de la restauración de importantes documentos existentes en ... el Archivo Histórico Municipal, como es el caso del 'Privilegio rodado de confirmación de Alfonso XI a favor de Baeza' (1331), que este miércoles era recogido por Ignacio Montoro, concejal de Cultura y Patrimonio, tras su restauración en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

