Una reinterpretación de Lorca llena el teatro Darymelia

La obra de teatro 'Prodigiosa', interpretada por la compañía Lolitario Teatro, logró llenar el Teatro Darymelia en su esperada actuación dentro del ciclo 'Arte en ... Jaén', perteneciente a la XXVI edición del Festival de Otoño. El público respondió con entusiasmo a esta propuesta escénica que revisita uno de los textos más emblemáticos de Federico García Lorca desde una óptica actual, fresca y comprometida.

Esta versión contemporánea de 'La zapatera prodigiosa' reinterpreta el espíritu lorquiano desde una perspectiva que pone el foco en el derecho a la libertad personal y en la lucha por la identidad propia.

Uno de los elementos más destacados de la puesta en escena es la presencia del flamenco como lenguaje expresivo fundamental. No solo ha acompañado la trama, sino que se ha convertido en un vehículo emocional que amplifica los conflictos internos de la protagonista y que da forma al pulso vital de toda la obra.

En el escenario, el público jienense pudo disfrutar de una combinación impecable entre el texto original de Lorca y una propuesta estética renovada, fruto de la colaboración entre Lolitario Teatro y una de las escuelas de flamenco más destacadas de la ciudad como la del bailaor Antonio el Tabanco.