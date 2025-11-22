Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la obra. Ayto Jaén

Una reinterpretación de Lorca llena el teatro Darymelia

'Prodigiosa', interpretada por la compañía Lolitario Teatro, recibe el aplauso del público

E. L.

Sábado, 22 de noviembre 2025, 17:34

La obra de teatro 'Prodigiosa', interpretada por la compañía Lolitario Teatro, logró llenar el Teatro Darymelia en su esperada actuación dentro del ciclo 'Arte en ... Jaén', perteneciente a la XXVI edición del Festival de Otoño. El público respondió con entusiasmo a esta propuesta escénica que revisita uno de los textos más emblemáticos de Federico García Lorca desde una óptica actual, fresca y comprometida.

