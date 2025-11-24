Quesada conmemora el 60º aniversario del descubrimiento de la Villa Romana de Bruñel

Quesada ha celebrado el 60 aniversario del descubrimiento de la Villa Romana de Bruñel, claro exponente del paso de los romanos por las tierras del ... Valle del Guadalquivir, que se encuentra frente a la sierra de Quesada, a 7 kilómetros del núcleo poblacional, en dirección de la carretera Quesada-Cazorla. Considerada una joya arquitectónica por su belleza y singularidad, esta villa, que fue declarada Bien de Interés Cultural en 2004, empezó a ser investigada arqueológicamente en 1965. Desde entonces se han realizado un total de ocho campañas de excavación que finalizaron en 1971. En 1986 y otros años sucesivos se llevaron a cabo trabajos de consolidación y limpieza de las estructuras emergentes.

La mayoría de los actos conmemorativos se desarrollaron en las salas de conferencias y exposiciones del Museo Rafael Zabaleta. Entre ellos, Marcelo Castro, director del Conjunto Arqueológico de Cástulo, y Yolanda Jiménez, arqueóloga interviniente en el conjunto romano, disertaron sobre 'Villa y Pago de Bruñel: formas de habitar el campo'; el escritor quesadeño, licenciado en Filosofía y Letras, Manuel Pineda realizó la intervención poética 'Monólogo de un centurión en la Villa de Bruñel' y el historiador del Arte Moisés Gómez abrió la exposición con materiales arqueológicos de la villa, algunos e ellos inéditos, en una muestra de la que es comisario y que lleva por título 'Manos que labran: Bruñel y la economía rural Romana en la Comarca Sierra de Cazorla'. No faltó tampoco una visita guiada a la Villa; la apertura del taller '¿Qué comían los romanos?', a cargo del grupo de Recreación Histórica de Úbeda, y una degustación de productos a la vieja usanza romana.

Mal estado de conservación

Bruñel, construcción que tuvo lugar en tres fases, se concibió como una villa residencial frente a la Sierra de Quesada, aunque no debió estar desligada a la posesión y explotación de la tierra. El yacimiento constituye un conjunto arqueológico formado por una necrópolis ibérica tardía (siglo IV a.C) y una fase romana que se extiende desde el siglo II al IV d. C. Ha contado con excavaciones sistemáticas a lo largo de ocho campañas arqueológicas y diversas fases de limpieza y consolidación de las estructuras.

Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica, su estado de conservación es pésimo. Se encuentra abandonada y cerrada al público pero se puede entrar al recinto fácilmente. Ha sufrido durante estos últimos años actos vandálicos y expolio de piezas arqueológicas y mosaicos de importantes dibujos decorativos. También ha soportado un gran desgaste debido a las inclemencias meteorológicas. Aunque se han realizado algunos trabajos parciales de restauración, de acondicionamiento, de desbroce y de mantenimiento cada cierto tiempo, no ha sido suficiente. Algunos de los mosaicos se encuentran ocultos entre la hierba o lonas y resulta imposible verlos adecuadamente.