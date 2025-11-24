Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marcelo Castro y Yolanda Jiménez guiaron la visita a los asistentes. García-Márquez

Quesada conmemora el 60º aniversario del descubrimiento de la Villa Romana de Bruñel

Visita guiada, ponencia sobre el conjunto arqueológico e intervención poética, algunas de las actividades por la efeméride

José Antonio García-Márquez

Quesada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:41

Comenta

Quesada ha celebrado el 60 aniversario del descubrimiento de la Villa Romana de Bruñel, claro exponente del paso de los romanos por las tierras del ... Valle del Guadalquivir, que se encuentra frente a la sierra de Quesada, a 7 kilómetros del núcleo poblacional, en dirección de la carretera Quesada-Cazorla. Considerada una joya arquitectónica por su belleza y singularidad, esta villa, que fue declarada Bien de Interés Cultural en 2004, empezó a ser investigada arqueológicamente en 1965. Desde entonces se han realizado un total de ocho campañas de excavación que finalizaron en 1971. En 1986 y otros años sucesivos se llevaron a cabo trabajos de consolidación y limpieza de las estructuras emergentes.

